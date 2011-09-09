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Microsoft'un üretken yazılımları Symbian'a geliyor

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın 2016 yılına kadar destek vereceği Symbian, Nokia ve Microsoft'un iş birliği çerçevesinde sonunda aralarında Lync 2010, One Note, Excel'in de yer aldığı Microsoft'un üretkenlik yazılımlarına kavuşuyor.

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan Symbian Belle'e merhaba diyecek olan yazılımlar iki parti halinde yayınlanacak. 4.çeyrek içerisinde yayınlanacak olan ilk partide Microsoft Lync 2010 Mobile, PowerPoint Broadcast, One Note ve Document Connection uygulamaları yer alırken; 2012 yılında yayınlanacak uygulamalar arasında ise Word, Excel ve PowerPoint bulunuyor.

Ücretsiz olarak yayınlanacak olan uygulamalar, Symbian Belle'li cihazlara Software Update üzerinden bilgisayar ya da OTA ile yüklenebilecek.


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NecroCyber-777 7 yıl
Anna güncellemesinin Nokia Türkiyede calışan birinin yaptığı eşşeklikten dolayı bu cezayı cekiyorsunuz dostlarım.Yılın 37.haftasında gelecek kesin bilgi bu...
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TheChosenOne 7 yıl
Birkaç ay sonra Nokia Win-Phone-7 li telefonlarını çıkartacak. üst sınıf telefonlar onlar olacak, şu an piyasada bulunan telefonlarından n9 hariç hiçbir cihaz üst sınıf değil.
N9 da linux tabanlı ve iyi bir işletim sistemi olmasından dolayı WP7 nin satışlarını baltalamasın diye Microsoft tarafından istenmeyen olarak ilan edilmiş olduğunu tahmin edersiniz.
Bu durumda Nokia nın piyasada Symbian dışında orta seviyede işletim sistemi yok. Microsoft ile yapılan anlaşma veya alınan karar gereği 2016 ya kadar tüm symbian telefonlara destek gelecek.
Şimdi bu haberde eleştirlen kısım ne anlamıyorum. Nokia bu vakitten sonra ne olacağı belirsiz Androide mi geçsin? tüm symbian kullnanları ortada mı bıraksın? ne yapsın? şirketlerin günübirlik populist kararlar ile mi yönetildiğini düşünüyorsunuz?
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SystemApps 7 yıl
Symbian güzeldir kim nederse desin...Belki hızı diğerlerine göre yavas olabilir ama fonksiyonellik üzerine başkasını tanımam....
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semo_86 7 yıl
Symbian^3 u destekliyor sadece. Symbian s60 5th uvey evlat muamelesi goruyor
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Mellkor 7 yıl
Gelse ne degisecek sirf bunun icin yeni telefon mu alicaz. Otla cople degilde direkt ses getirecek konularla ugrassin artik NOKIA
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bonan61 7 yıl
Ben de symbianlı tlf kullanıyorum ve önemli hiç bir sorun yaşamadım.
Kafaları duvarlara vuran nokia kullanıcılarını merak ediyorum ki tlf kullanmasını nasıl oluyor da beceremiyorlar ?
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sparow14 7 yıl
ben bir nokia n8 kullanıcısıyım sürekli nokia nın dünya pazarında en çok satılan ülkeler arasında okuyorum veya duyuyorum ama malesefki symbian anna güncellemesi tüm dünyada çıkmasına rağmen hala türkiye'de yok ve herkez bundan şikayetçi bir daha ne olrsa olsun n8 imi sattığım anda bir daha nokia telefon almam çünkü verdiöleri sözün bile arkasında durmuyorlar.
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ama=neden 7 yıl
Bence amaçlar şöyle,

1. Symbian kullanıcıları desteği görüp kendini güvende hissetsin,
2. Yazılımları beğenip daha fazlasını görmek için arada bir Wp7'ye göz kırpsınlar,
3. Symbian kullanıcılarını bir kaç sene içerisinde kendi platformuna yönlendir,
4. Havuzu para ile doldur, yüz.

MS Office Mac'te de varmış diye macbook alan adam biliyorum.
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silver021 7 yıl
forum sitesinde nokia kullananlar kafalarını duvarlara vuruyorken kalkıpta halen symbiana bel bağlamak cahillikten öte birşey değildir. daha anna güncellemesi yayınlanmadı en azından türkçe olarak. herkez bundan şikayetçi. ve daha annaylada bitmiyor. annayı yükledikten sonrada belleye geçmek gerekiyor. en azından microsoftun dandik uygulamalarını kurabilmek için bu kadar işkence çeken varken sırada nelerin geleceğini hep beraber görecez. nokia bitti artıkkk bitttiiii :)
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tolgacem 7 yıl
Nokia şu anda MS Office'i komple telefonuna koysa, yine durumu değişmez
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Stanislas Xavier 7 yıl
Nokıa nın bu kadar büyük pazar payı olan türkiye var ama mango güncellemesin de dahi türkçe destek yok şimdide hala symbianla uğraşıyorlar bu kadar teknolojiyi takip eden insan 2016 ya kadar symbian mi kullanacak ?? herkes her yıl telefon değiştiriyor...
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