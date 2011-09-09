Microsoft'un üretken yazılımları Symbian'a geliyor

Nokia'nın 2016 yılına kadar destek vereceği Symbian, Nokia ve Microsoft'un iş birliği çerçevesinde sonunda aralarında Lync 2010, One Note, Excel'in de yer aldığı Microsoft'un üretkenlik yazılımlarına kavuşuyor.

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan Symbian Belle'e merhaba diyecek olan yazılımlar iki parti halinde yayınlanacak. 4.çeyrek içerisinde yayınlanacak olan ilk partide Microsoft Lync 2010 Mobile, PowerPoint Broadcast, One Note ve Document Connection uygulamaları yer alırken; 2012 yılında yayınlanacak uygulamalar arasında ise Word, Excel ve PowerPoint bulunuyor.

Ücretsiz olarak yayınlanacak olan uygulamalar, Symbian Belle'li cihazlara Software Update üzerinden bilgisayar ya da OTA ile yüklenebilecek.