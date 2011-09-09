Microsoft'un üretken yazılımları Symbian'a geliyor

Haber Editörü
Nokia'nın 2016 yılına kadar destek vereceği Symbian, Nokia ve Microsoft'un iş birliği çerçevesinde sonunda aralarında Lync 2010, One Note, Excel'in de yer aldığı Microsoft'un üretkenlik yazılımlarına kavuşuyor.
Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan Symbian Belle'e merhaba diyecek olan yazılımlar iki parti halinde yayınlanacak. 4.çeyrek içerisinde yayınlanacak olan ilk partide Microsoft Lync 2010 Mobile, PowerPoint Broadcast, One Note ve Document Connection uygulamaları yer alırken; 2012 yılında yayınlanacak uygulamalar arasında ise Word, Excel ve PowerPoint bulunuyor.
Ücretsiz olarak yayınlanacak olan uygulamalar, Symbian Belle'li cihazlara Software Update üzerinden bilgisayar ya da OTA ile yüklenebilecek.
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N9 da linux tabanlı ve iyi bir işletim sistemi olmasından dolayı WP7 nin satışlarını baltalamasın diye Microsoft tarafından istenmeyen olarak ilan edilmiş olduğunu tahmin edersiniz.
Bu durumda Nokia nın piyasada Symbian dışında orta seviyede işletim sistemi yok. Microsoft ile yapılan anlaşma veya alınan karar gereği 2016 ya kadar tüm symbian telefonlara destek gelecek.
Şimdi bu haberde eleştirlen kısım ne anlamıyorum. Nokia bu vakitten sonra ne olacağı belirsiz Androide mi geçsin? tüm symbian kullnanları ortada mı bıraksın? ne yapsın? şirketlerin günübirlik populist kararlar ile mi yönetildiğini düşünüyorsunuz?
Kafaları duvarlara vuran nokia kullanıcılarını merak ediyorum ki tlf kullanmasını nasıl oluyor da beceremiyorlar ?
1. Symbian kullanıcıları desteği görüp kendini güvende hissetsin,
2. Yazılımları beğenip daha fazlasını görmek için arada bir Wp7'ye göz kırpsınlar,
3. Symbian kullanıcılarını bir kaç sene içerisinde kendi platformuna yönlendir,
4. Havuzu para ile doldur, yüz.
MS Office Mac'te de varmış diye macbook alan adam biliyorum.