Nvidia RTX Spark destekli Microsoft Surface Laptop Ultra: En güçlü Surface cihazı

Nvidia RTX Spark işlemcisiyle geliyor
Yeni Surface Laptop Ultra’nın merkezinde Nvidia’nın kısa süre önce yapay zeka geliştiricilerine yönelik DGX Spark mini bilgisayarında kullandığı RTX Spark “süper çipi” yer alıyor. Ancak bu sürümün Windows 11 ile uyumlu çalışacak şekilde optimize edilmiş durumda.
Yeni platformunun mobil GeForce RTX 5070 seviyesinde grafik performansı sunması bekleniyor. Bunun yanında sistemin 1 petaflop’a kadar yapay zeka işlem gücü sağlayabileceği belirtiliyor. Microsoft ayrıca cihazın gün boyu kullanım sunacak pil ömrüne sahip olacağını vurguluyor.
Surface tarihinin en parlak ekranı
Surface Laptop Ultra, 15 inç büyüklüğünde mini-LED dokunmatik ekranla geliyor. Ekran, 262 ppi piksel yoğunluğu sunarken Microsoft’un açıklamasına göre şirketin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en parlak Surface ekranı olma özelliğini taşıyor. Panelin 2.000 nit tepe HDR parlaklığına ulaşabildiği belirtiliyor. Bu değer, özellikle HDR içerik tüketimi ve profesyonel görüntüleme senaryolarında önemli bir avantaj sağlayabilir.
Surface Laptop Ultra’nın koyu gri ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor. Cihazın ağırlığının ise 2 kilogramın altında olacağı belirtiliyor.
Bağlantı tarafında kullanıcıları USB-C, USB-A, HDMI, tam boyutlu SD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi karşılıyor. Ancak Microsoft henüz bu bağlantı noktalarının hangi standartları desteklediğini veya veri aktarım hızlarını açıklamadı. Tanıtım görselleri cihazda üç adet USB-C bağlantı noktası bulunabileceğine işaret ediyor.
Fiyat ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı
Surface Laptop Ultra, Nvidia’nın yeni RTX Spark platformunu kullanan tek cihaz olmayacak. Bu sonbaharda farklı üreticiler tarafından da RTX Spark tabanlı dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü mini bilgisayarlar piyasaya sürülecek.
Microsoft, Surface Laptop Ultra'nın teknik özelliklerinin tamamını, satış fiyatını ve kesin çıkış tarihini henüz paylaşmadı. RTX Spark tabanlı dizüstülerin sonbaharda geleceği açıklanmıştı. Yarın olacak Microsoft Build konferansında daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.
