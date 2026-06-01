    Nvidia RTX Spark destekli Microsoft Surface Laptop Ultra: En güçlü Surface cihazı

    Microsoft, Nvidia’nın Arm tabanlı RTX Spark işlemcili yeni Surface Laptop Ultra modelini duyurdu. Yeni cihaz yapay zeka performansı, mini-LED ekranı ve “en güçlü Surface” etiketiyle öne çıkıyor.

    Microsoft, Surface ailesinin en yeni üyesi olan Surface Laptop Ultra modelini duyurdu. Şirketin yeni dizüstü bilgisayarı Nvidia’nın Arm tabanlı yeni nesil RTX Spark işlemcisini bünyesinde barındırıyor. Microsoft Surface biriminin yöneticisi Andrew Hill, yeni model için yaptığı değerlendirmede Surface Laptop Ultra’nın şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü Surface cihazı olduğunu belirtti.

    Nvidia RTX Spark işlemcisiyle geliyor

    Yeni Surface Laptop Ultra’nın merkezinde Nvidia’nın kısa süre önce yapay zeka geliştiricilerine yönelik DGX Spark mini bilgisayarında kullandığı RTX Spark “süper çipi” yer alıyor. Ancak bu sürümün Windows 11 ile uyumlu çalışacak şekilde optimize edilmiş durumda.

    Henüz nihai teknik özellikler açıklanmasa da Nvidia’nın verdiği bilgilere göre RTX Spark platformu yapılandırmaya bağlı olarak 20 adede kadar CPU çekirdeği, 6.144 GPU çekirdeği ve 128 GB’a kadar birleşik bellek sunabiliyor. Daha uygun fiyatlı modellerde ise 16 GB bellek seçeneği de bulunacak.

    Yeni platformunun mobil GeForce RTX 5070 seviyesinde grafik performansı sunması bekleniyor. Bunun yanında sistemin 1 petaflop’a kadar yapay zeka işlem gücü sağlayabileceği belirtiliyor. Microsoft ayrıca cihazın gün boyu kullanım sunacak pil ömrüne sahip olacağını vurguluyor.

    Surface tarihinin en parlak ekranı

    Surface Laptop Ultra, 15 inç büyüklüğünde mini-LED dokunmatik ekranla geliyor. Ekran, 262 ppi piksel yoğunluğu sunarken Microsoft’un açıklamasına göre şirketin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en parlak Surface ekranı olma özelliğini taşıyor. Panelin 2.000 nit tepe HDR parlaklığına ulaşabildiği belirtiliyor. Bu değer, özellikle HDR içerik tüketimi ve profesyonel görüntüleme senaryolarında önemli bir avantaj sağlayabilir.

    Microsoft ayrıca cihazın, Surface serisinde bugüne kadar kullanılan en büyük dokunsal (haptic) touchpad ile donatıldığını açıkladı.

    Surface Laptop Ultra’nın koyu gri ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor. Cihazın ağırlığının ise 2 kilogramın altında olacağı belirtiliyor.

    Bağlantı tarafında kullanıcıları USB-C, USB-A, HDMI, tam boyutlu SD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi karşılıyor. Ancak Microsoft henüz bu bağlantı noktalarının hangi standartları desteklediğini veya veri aktarım hızlarını açıklamadı. Tanıtım görselleri cihazda üç adet USB-C bağlantı noktası bulunabileceğine işaret ediyor.

    Fiyat ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı

    Surface Laptop Ultra, Nvidia’nın yeni RTX Spark platformunu kullanan tek cihaz olmayacak. Bu sonbaharda farklı üreticiler tarafından da RTX Spark tabanlı dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü mini bilgisayarlar piyasaya sürülecek.

    Microsoft, Surface Laptop Ultra’nın teknik özelliklerinin tamamını, satış fiyatını ve kesin çıkış tarihini henüz paylaşmadı. RTX Spark tabanlı dizüstülerin sonbaharda geleceği açıklanmıştı. Yarın olacak Microsoft Build konferansında daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

