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Mikro yel değirmenleri ile mobil cihazlar şarj edilebilecek

5 yıl
8,6b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mikro yel değirmenleri ile mobil cihazlar şarj edilebilecek

Hareket halindeyken mobil cihazları şarj edebilmek için pek çok farklı alternatif çözümler piyasada mevcut. Teksas Üniversitesi araştırmacıları ise konuya çok farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Araştırmacıların geliştirdiği proje Mikro Yel Değirmeni adını taşıyor. Bu yel değirmenleri pirinç tanesinin onda biri boyutlara sahip ve rüzgar gücünden elektrik elde edebiliyor. Proje temelinde mikro robot teknolojilerine yer veriyor. 

Proje, taşınabilir elektronik cihazlar için rüzgar gücünden enerji üretmeyi planlıyor. Bu yeldeğirmenlerinden bir iPhone 4 modelinin arka kısmına 2040 adet sığabiliyor ve ihtiyaç duyulan anlarda gerekli enerjiyi sağlayabiliyor. Yeldeğirmenleri nikel alaşıma sahip ve aerodinamik yapısı sayesinde son derece dayanıklı. 

Projenin amacı rüzgar enerjisinden yararlanmak isteyen üreticilere yol göstermek. Şimdiden Tayvanlı üretici WinMEMS, yel değirmeni teknolojisini ticari hayata geçirmek için çalışmalara başladığını duyurdu. 

http://www.forbes.com/sites/williampentland/2014/01/10/micro-windmills-may-one-day-power-your-smart-phone/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Yemin ediyorum, görünce Zaytung haberi falan sandım.


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Guaire 5 yıl
Üfleyerek şarj.
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onlinecocuk 5 yıl
abi ne yel değirmeni :) çok eve güneş enerjili panel kurup koyalım eve :D şarj bitmesin istiosan al bi ceppower 39 TL'ye kafan rahat takıl.
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ecs_elite_group 5 yıl
citizen'in sadece güneş değil herhangi bir ışık kaynağını enerjiye çeviren saati var.
tanıtım filmi eco-drive youtube.com/...
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Umutcan 5 yıl ecs_elite_group
ecs_elite_group

citizen'in sadece güneş değil herhangi bir ışık kaynağını enerjiye çeviren saati var.

tanıtım filmi eco-drive
youtube.com/...

Eski güneş enerjili hesap makineleri de ampul ışığı floresan altında falan çalışıyordu, çok yeni birşey değil bence.
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ucantcme 5 yıl
paintle mi koymuslar onları
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senersongur 5 yıl
Kinetic ve Solar teknolojiler yillardir saat firmalarinda var. Bunlari kullansalar yeterli olur.
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tural.i 5 yıl
inhabitat.com/...
bu teknolojiyi kullanan saat var, buyrun
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Kulak Misafiri 5 yıl
Tutacağını zannetmiyorum. Her an her zaman dışarıda olmadığımız gibi, olduğumuz zaman sürecinde de fark edilebilir bir enerji sağlamayacaktır kanımca.
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Lockheed 5 yıl
Vücudumuzda potansiyeli yüksek metan gazı da var. Bunun için de teknoloji gelişsin :)
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meego 5 yıl
şaka gibi, pil teknolojisini geliştirseler de bunlarla ugraşmasalar...
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duboisi 5 yıl
Şimdiden el sallayanları görür gibiyim durgun havalarda..
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Mr.ED 5 yıl
Dış kaplaması güneş paneli olan telefonlar olabilir. Hem siyah olacağından kötü bir görüntü oluşturmaz. Elbiseye asılan bir aparatla yolda giderken rahatlıkla şarj olabilir.
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