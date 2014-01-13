Mikro yel değirmenleri ile mobil cihazlar şarj edilebilecek





Hareket halindeyken mobil cihazları şarj edebilmek için pek çok farklı alternatif çözümler piyasada mevcut. Teksas Üniversitesi araştırmacıları ise konuya çok farklı bir açıdan yaklaşıyor.





Araştırmacıların geliştirdiği proje Mikro Yel Değirmeni adını taşıyor. Bu yel değirmenleri pirinç tanesinin onda biri boyutlara sahip ve rüzgar gücünden elektrik elde edebiliyor. Proje temelinde mikro robot teknolojilerine yer veriyor.





Proje, taşınabilir elektronik cihazlar için rüzgar gücünden enerji üretmeyi planlıyor. Bu yeldeğirmenlerinden bir iPhone 4 modelinin arka kısmına 2040 adet sığabiliyor ve ihtiyaç duyulan anlarda gerekli enerjiyi sağlayabiliyor. Yeldeğirmenleri nikel alaşıma sahip ve aerodinamik yapısı sayesinde son derece dayanıklı.





Projenin amacı rüzgar enerjisinden yararlanmak isteyen üreticilere yol göstermek. Şimdiden Tayvanlı üretici WinMEMS, yel değirmeni teknolojisini ticari hayata geçirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

http://www.forbes.com/sites/williampentland/2014/01/10/micro-windmills-may-one-day-power-your-smart-phone/