Mikro-SIM yerine Nano-SIM kartlar geliyor

Subscriber Identity Module-Abone Tanıtım Modülü anlamına gelen SIM kartlar mobil telefonların hayatımıza girdiği günden bu yana hep var oldu. Bazı telefonlarda yuvasından çıkararak SIM kartı tek başına takarken, Motorola'nın ilk modellerinde SIM kartın bağlı olduğu operatör tanıtım kartını tamamen takmak gerekiyordu.





SIM kartın tasarımı iPhone 4 ve iPad modelleriyle biraz daha küçüldü. Her ne kadar yaygın kullanılmasa da iPhone 4S, Lumia 800, iPad 2 modelleri de mikro SIM kartı gerektiriyor.





SIM kart üreticilerinden Giesecke & Devrient firması mikro SIM karttan üçte bir daha küçük ve yüzde 15 daha ince Nano SIM kartlar üretmeyi planladıklarını belirtti.





Bir mikro SIM kart 15mm x 12mm boyutlarında. Nano SIM ise 12mm x 9mm boyutlarında olacak. Standart SIM kartlarından yüzde 60 daha küçük. Bununla birlikte günümüzde yaygın kullanılan tüm mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.





Boyutların küçülmesi daha küçük akıllı telefon ve mobil cihazların önünü açacak. Özellikle Apple'ın iPhone 5 modelinde yeni teknolojiye ilgi göstereceği belirtiliyor. G&D firması 2011 sonunda bu standardı bitirmeyi planlıyor. Nano SIM kart taşıyan ilk cihazları 2012 yılında görmek mümkün olacak.





Kartın ilk prototipleri mobil operatörlerine gönderilmeye başlandı. Yapılacak geri bildirimlere göre karta son hali verilecek.