Mikro-SIM yerine Nano-SIM kartlar geliyor

Haber Editörü
Subscriber Identity Module-Abone Tanıtım Modülü anlamına gelen SIM kartlar mobil telefonların hayatımıza girdiği günden bu yana hep var oldu. Bazı telefonlarda yuvasından çıkararak SIM kartı tek başına takarken, Motorola'nın ilk modellerinde SIM kartın bağlı olduğu operatör tanıtım kartını tamamen takmak gerekiyordu.
SIM kartın tasarımı iPhone 4 ve iPad modelleriyle biraz daha küçüldü. Her ne kadar yaygın kullanılmasa da iPhone 4S, Lumia 800, iPad 2 modelleri de mikro SIM kartı gerektiriyor.
SIM kart üreticilerinden Giesecke & Devrient firması mikro SIM karttan üçte bir daha küçük ve yüzde 15 daha ince Nano SIM kartlar üretmeyi planladıklarını belirtti.
Bir mikro SIM kart 15mm x 12mm boyutlarında. Nano SIM ise 12mm x 9mm boyutlarında olacak. Standart SIM kartlarından yüzde 60 daha küçük. Bununla birlikte günümüzde yaygın kullanılan tüm mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.
Boyutların küçülmesi daha küçük akıllı telefon ve mobil cihazların önünü açacak. Özellikle Apple'ın iPhone 5 modelinde yeni teknolojiye ilgi göstereceği belirtiliyor. G&D firması 2011 sonunda bu standardı bitirmeyi planlıyor. Nano SIM kart taşıyan ilk cihazları 2012 yılında görmek mümkün olacak.
Kartın ilk prototipleri mobil operatörlerine gönderilmeye başlandı. Yapılacak geri bildirimlere göre karta son hali verilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
%60 daha küçük değil, %60'ı kadar büyüklükte. İkisi arasında baya bir oran farkediyor. Şu yazıları yazanların Türkçeden bihaber olduklarını düşünüyorum. Ayrıca Nano ile micro tabir olarak sadece %40 fark mıdır? Bence çok abartmışlar. Ne yani ileride 4mm*2mm sim kart yasalar Angström SIM mi diyecekler?
Not: Angström, Nanodan daha küçük ölçü birimidir. Atom çapları ve malzemelerin kafes parametreleri gibi ciddi derecede küçük birimlerin ölçümünde kullanılır.
Saygılar...
CDMA ile GSM i karıştırmışsın. CDMA modeli simsiz, GSM modeli microsimli herzamanki gibi.
1-Simkartlar en az 3.2 volt ile çalışır eski cihazlarda 5 volt'a kadar çıkıyor bu değer. Simkart'ı küçültürken muhakka harcanılan voltajda tasarrufa gidilmesi gerekmekte. Doğal olarak bataryaya faydası olacaktır.
2-Simkartlar entegre ihtiva eder. Genel olarak Atmel tip entegrelerdir. Imsi ve Ki kodlarını bulundurduğu gibi harici hafıza sağlar. Olmasa da olur diyenler için swap alanı veya kayıt alanı azaltmasını tekrar düşünün. Imsi ve Ki kodlarını bulundurmasıda cabası. Amerikada kullan at telefonlar olduğunu duymayanınız kalmamıştır bu cihazlarda simkart olayı yok. Süpermiş gibi görünüyor fakat şu var 2. el piyasası malesef yok. onun için Kullan At oluyor.
3- Simkartın küçülmesi demek cihazda da alan tasarrufu demektir. Cihazlarda muhendisler hesaplama yaparken milimetre ile değil onun küçüğü Mikron ile hesaplama yapmaktadır. Umarım yeni simkartlarda voltaj sorunları ve hafıza kısıtlamaları önlenilir.
Yanlışım var ise özürler olsun. Bilgilendirebildiysem ne mutlu.
Saygılarımla ByMotsan...
Donanım dizaynında fazladan alan elde edilmiş olacak. Bizim için küçük görükse de bu dizaynı yapanlar için büyük bir alan. Çünkü olay sadece kartta bitmiyor, bunun okuyucusu falan da var. Onlar da değişecek. Ayrıca diğer donanımlarda bütünlüğe ayak uydurmak için daha küçük ebatlarda tasarlanacak.
Çok doğru söyledin kardeş :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5866 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, iphone 5 ve Apple