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Mikro-SIM yerine Nano-SIM kartlar geliyor

7 yıl
5,9b
1
35
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Subscriber Identity Module-Abone Tanıtım Modülü anlamına gelen SIM kartlar mobil telefonların hayatımıza girdiği günden bu yana hep var oldu. Bazı telefonlarda yuvasından çıkararak SIM kartı tek başına takarken, Motorola'nın ilk modellerinde SIM kartın bağlı olduğu operatör tanıtım kartını tamamen takmak gerekiyordu.

SIM kartın tasarımı iPhone 4 ve iPad modelleriyle biraz daha küçüldü. Her ne kadar yaygın kullanılmasa da iPhone 4S, Lumia 800, iPad 2 modelleri de mikro SIM kartı gerektiriyor. 

SIM kart üreticilerinden Giesecke & Devrient firması mikro SIM karttan üçte bir daha küçük ve yüzde 15 daha ince Nano SIM kartlar üretmeyi planladıklarını belirtti. 

Bir mikro SIM kart 15mm x 12mm boyutlarında. Nano SIM ise 12mm x 9mm boyutlarında olacak. Standart SIM kartlarından yüzde 60 daha küçük. Bununla birlikte günümüzde yaygın kullanılan tüm mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.

Boyutların küçülmesi daha küçük akıllı telefon ve mobil cihazların önünü açacak. Özellikle Apple'ın iPhone 5 modelinde yeni teknolojiye ilgi göstereceği belirtiliyor. G&D firması 2011 sonunda bu standardı bitirmeyi planlıyor. Nano SIM kart taşıyan ilk cihazları 2012 yılında görmek mümkün olacak.

Kartın ilk prototipleri mobil operatörlerine gönderilmeye başlandı. Yapılacak geri bildirimlere göre karta son hali verilecek.

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muratti 7 yıl en beğenilen
'daha küçük akıllı telefon ve mobil cihazların önünü açacak' bu minicik sim kartmı cihazların küçülmesi önünde engel teşkil ediyormuş :) pil falan olsa okeyde ...
'daha küçük akıllı telefon ve mobil cihazların önünü açacak'bu minicik sim kartmı cihazların küçülmesi önünde engel teşkil ediyormuş :) pil falan olsa okey...
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AyBuBi 7 yıl ekrem71
ekrem71






Subscriber Identity Module-Abone Tanıtım Modülü anlamına gelen SIM kartlar mobil telefonların hayatımıza girdiği günden bu yana hep var oldu. Bazı telefonlarda yuvasından çıkararak SIM kartı tek başına takarken, Motorola'nın ilk modellerinde SIM kartın bağlı olduğu operatör tanıtım kartını tamamen takmak gerekiyordu.



SIM kartın tasarımı iPhone 4 ve iPad modelleriyle biraz daha küçüldü. Her ne kadar yaygın kullanılmasa da iPhone 4S, Lumia 800, iPad 2 modelleri de mikro SIM kartı gerektiriyor. 



SIM kart üreticilerinden Giesecke & Devrient firması mikro SIM karttan üçte bir daha küçük ve yüzde 15 daha ince Nano SIM kartlar üretmeyi planladıklarını belirtti. 



Bir mikro SIM kart 15mm x 12mm boyutlarında. Nano SIM ise 12mm x 9mm boyutlarında olacak. Standart SIM kartlarından yüzde 60 daha küçük. Bununla birlikte günümüzde yaygın kullanılan tüm mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.



Boyutların küçülmesi daha küçük akıllı telefon ve mobil cihazların önünü açacak. Özellikle Apple'ın iPhone 5 modelinde yeni teknolojiye ilgi göstereceği belirtiliyor. G&D firması 2011 sonunda bu standardı bitirmeyi planlıyor. Nano SIM kart taşıyan ilk cihazları 2012 yılında görmek mümkün olacak.



Kartın ilk prototipleri mobil operatörlerine gönderilmeye başlandı. Yapılacak geri bildirimlere göre karta son hali verilecek.

 

 



%60 daha küçük değil, %60'ı kadar büyüklükte. İkisi arasında baya bir oran farkediyor. Şu yazıları yazanların Türkçeden bihaber olduklarını düşünüyorum. Ayrıca Nano ile micro tabir olarak sadece %40 fark mıdır? Bence çok abartmışlar. Ne yani ileride 4mm*2mm sim kart yasalar Angström SIM mi diyecekler?

Not: Angström, Nanodan daha küçük ölçü birimidir. Atom çapları ve malzemelerin kafes parametreleri gibi ciddi derecede küçük birimlerin ölçümünde kullanılır.

Saygılar...
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mehmetfahriguven 7 yıl
kesinlikle. ne gereği var sim kartın. yeni iphone'da sim kart slotu olması, bence kabul edilemez.
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Mellkor 7 yıl
Guzel bir gelisme hersey kuculuyor ama akilli telefonlar haric. Pilleri kucultmeleri lazim gibime geliyor yada daha kuvvetlendirmeleri lazim
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TikaMasala 7 yıl
yildiray35
apple abd de sim kart kullanmiyor ipad2 3g lerde.

CDMA ile GSM i karıştırmışsın. CDMA modeli simsiz, GSM modeli microsimli herzamanki gibi.
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ByMotsan 7 yıl
Herkez bir yorum yapmış fakat konuyu anlamış ama sistem bilinmediğinden biraz yorumlar sıkıntılı.
1-Simkartlar en az 3.2 volt ile çalışır eski cihazlarda 5 volt'a kadar çıkıyor bu değer. Simkart'ı küçültürken muhakka harcanılan voltajda tasarrufa gidilmesi gerekmekte. Doğal olarak bataryaya faydası olacaktır.
2-Simkartlar entegre ihtiva eder. Genel olarak Atmel tip entegrelerdir. Imsi ve Ki kodlarını bulundurduğu gibi harici hafıza sağlar. Olmasa da olur diyenler için swap alanı veya kayıt alanı azaltmasını tekrar düşünün. Imsi ve Ki kodlarını bulundurmasıda cabası. Amerikada kullan at telefonlar olduğunu duymayanınız kalmamıştır bu cihazlarda simkart olayı yok. Süpermiş gibi görünüyor fakat şu var 2. el piyasası malesef yok. onun için Kullan At oluyor.
3- Simkartın küçülmesi demek cihazda da alan tasarrufu demektir. Cihazlarda muhendisler hesaplama yaparken milimetre ile değil onun küçüğü Mikron ile hesaplama yapmaktadır. Umarım yeni simkartlarda voltaj sorunları ve hafıza kısıtlamaları önlenilir.
Yanlışım var ise özürler olsun. Bilgilendirebildiysem ne mutlu.
Saygılarımla ByMotsan...
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Provocateur 7 yıl
Olsa da olur olmasa da olur bisey gibi duruyor bence
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Besiktask34 7 yıl
gelmesede olur
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scoopi 7 yıl
iyi cikarsinlar, ama eski telefonlar icin uyumlu aparat da yaparlarsa hicbir sorun olmaz. Bence gec bile kaldilar
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t6yf6n 7 yıl
bataryadan taviz vermesinler de bırakın kalın olsun
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Pulstar 7 yıl
muratti
daha küçük akıllı telefon ve mobil cihazların önünü açacak bu minicik sim kartmı cihazların küçülmesi önünde engel teşkil ediyormuş :) pil falan olsa okeyde ...

Donanım dizaynında fazladan alan elde edilmiş olacak. Bizim için küçük görükse de bu dizaynı yapanlar için büyük bir alan. Çünkü olay sadece kartta bitmiyor, bunun okuyucusu falan da var. Onlar da değişecek. Ayrıca diğer donanımlarda bütünlüğe ayak uydurmak için daha küçük ebatlarda tasarlanacak.
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asaltek 7 yıl
yerine takmak daha da zorlaşacak, off yaaaaaaaa...Ben normal sim kartı takarken terler döküyorum kırılacak diye! micro sd leri de bu yüzden hiç sevmem zaten. Ufaltmanın da bir sınırı olmalı, dimi. "Bak, en ufağını ben yaptım" la olmuyor, olm, nası tutacaz onu, bir düşünür insan. Hiç yapmayın bari, olsun bitsin, kore de de sim kart yok mesela.
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ßy Emre 7 yıl
~Lion King~
Mikro sim den nano sim e gecmek cokta kolay olmayacaktir. En az 5 yıl gerekli.

Çok doğru söyledin kardeş :)
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