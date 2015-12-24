Mikroskobu cebe getiren µPeek, Kickstarter'da başarıya ulaştı

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Gözün göremediği detaylara inmemize imkan tanıyan mikroskoplar, uzun yıllardır yapıları gereği taşınabilir değiller. Akıllı telefonlar ile beraber kompakt sürümleri hazırlanan bu bilimsel cihazlar, Kickstarter'da koyulan hedefi toplamayı başaran µPeek ile kredi kartı formunda karşımıza çıkıyor.
Site üzerinde Scrona şirketi tarafından başlatılan ve bitimine daha 15 gün kala gerekli bağış miktarını toplamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran µPeek, yukarıda da söylediğimiz üzere kredi kartı kadar gövdeye sahip bir mikroskop birimi. iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonların arkasına tutturularak Bluetooth teknolojisi ile iletişim sağlayan mikroskop, incecik gövdesine yerleştirilen motor birimiyle manuel olarak oldukça zorlayıcı olan netleme işlemini otomatik şekilde yerine getirebiliyor ve dört elementli lens yapısıyla oldukça yüksek bir kalite ortaya koyabiliyor.
Standart mikroskop lamı ile çalışabildiği için profesyonel amaçlar doğrultusunda da kullanılabilen µPeek, bu açıdan okullar içerisine entegre edilebilecek bir çözüm oluşturuyor. Standart mikroskopların fiyatları göz önüne alındığı zaman eğitim kurumlarına oldukça iyi bir seçenek sağlayan cihaz, incelenmek istenen ojeleri kendisin aydınlatabiliyor ve microUSB üzerinde şarj edilebilen bataryasıyla 4 saat gibi oldukça yeterli bir çalışma süresi sunabiliyor.
Akıllı telefon destekli olduğu için yapılan incelemeleri fotoğraf ile kayıt altına alabilen ve hızlıca başkalaryla paylaşabilen µPeek, boyutlarına rağmen 40 ila 320 kat arası büyütme yapabiliyor olmasıyla da büyük beğeni topluyor. 55 gramlık toplam ağırlığıyla standart cüzdanlar içerisinde dahi taşınabilen akıllı telefon mikroskobu, böylelikle dış mekanlarda da çalışabiliyor ve insana hayranlık uyandıran detaylar yakalayabiliyor.
Yapılacak en az 135$ bağış ile 2016 Haziran ayında elde edilebilen µPeek hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
https://www.kickstarter.com/projects/754265265/peek-the-professional-microscope-that-fits-in-your?ref=category_popular Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşlar bugün Leica gibi üreticiler bile immersiyonsuz (kuru sistem) lensleri bir dünya paraya satıyor.
O kocaa binoküler, trinoküler mikroskoplar nasıl 2000x yakınlaştırma yapıyor bir düşünün o lensler ile.
Önünde ki mercek aracılığı ile tabi ki.
Bu cihaz ise 40x filan yakınlaştırma yapıyor sanırsam.
O 320x hikayesinde ise telefonların yaptığı zoom da işin içine girmiş durumda.
Açıkçası bu paraları edecek bir cihaz olduğunu düşünmüyorum 400TL filan ediyor 135$'a amscope'un celestron'un pek iyi olmasa da 25x mercek 40x lensli kamerası ve yazılımı dahil mikroskopları var görüntü bile alabilirsiniz.
Ben ürünü gereksiz buldum açıkçası fiyatlar düşerse güzel olabilir fakat bu çok yüksek bir ücret.
Bence bizim ülkemize göre fazla.
1 ay çalışıp kazandığının neredeyse yarısını verdiğin bir ülkede fazla değil diyemezsiniz...
Oyun program değil bu. Eğitim aracı. Eğlence için doğru ama bu eğitim amaçlı. eğitime yatırım gibi düşünmek lazım. Yoksa mikropları dikizlemek için almayacak insanlar.
Bence fazla değil. Bir çocuk oyuncağı bile bazen daha fazla para ediyor. Bu bir oyuncak değil. Buna sahip olduğunda ve gerçekten verimli çalışıyorsa çok şanslı demektir geleceğin öğrencileri.
Bizde hala yüzlük büyütme için bi yağ damlatmanız gerekiyor muhabbeti dönüyor. Bunların yaptığı inanılmaz
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