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MindMaze, düşünce gücüyle kontrol edilebilen sanal ve arttırılmış gerçeklik temelli oyun sistemini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MindMaze, düşünce gücüyle kontrol edilebilen sanal ve arttırılmış gerçeklik temelli oyun sistemini tanıttı

Geçmişi oldukça eskilere dayanıyor olsa da Oculus Rift ile teknoloji dünyasını saran sanal gerçeklik gözlükleri, teknolojik olarak ciddi anlamda gelişmeye devam ediyor. Bunun en son örneklerinden MindMaze'nin hazırladığı sanal ve arttırılmış gerçeklik temelli oyun platformu MindLeap, kişilerin düşüncelerini okuyabiliyor.
Bildiğiniz üzere sanal gerçeklik gözlüklerinin en büyük eksikleri arasında harici oyun kontrolcüsüne ihtiyaç duymaları yer alıyor. Bu eksikliğin çözümü için sağlık sektöründe Nöroteknoloji odaklı çalışmaları bulunan MindMaze firmasının MindLeap platformu ise, kişilerin beyin ve kas aktiviteleri algılayarak (EEG yöntemiyle) oyunların düşünce üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyor. Ön tarafında yer alan kameralar yardımıyla da el hareketlerini algılayan gelişmiş sistem, bu farklı verileri kombine ederek sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçeklik arasında hızlı geçişler yapabiliyor. Teknik olarak 6 dereceli kafa hareket takibi gerçekleştirebilen, parmak hareketlerini saniyede 120 kare hız ile oldukça hassas şekilde takip edebilen, iOS ile Android gibi mobil platformlar yanında Xbox ile Playstation oyun konsollarında kullanılabilen ve 20 milisaniyeden az bir gecikme ile çalışma gösteren MindLeap, beraberinde gelen 3D kamera sayesinde de Microsoft Kinect gibi tam vücut taraması ve ortam haritalandırması da yapabiliyor. Şirket CEO'su Dr. Tej Tadi tarafından "MindLeap beyninizi oyunlara koyuyor "şeklinde tanımlanan sistem, topladığı 8.5 milyon dolarlık yatırım sayesinde de markete çıkabilmek adına büyük bir potansiyel vaat ediyor.
Sanal gerçeklik ile arttırılmış gerçekliği harmanlayarak toplu bir çözüm sunabilen MindLeap sistemi, resmi satış fiyatı henüz belli olmasa da önümüzdeki altı ay içerisinde yazılım geliştirme kiti dahil tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
 
MindMaze, düşünce gücüyle kontrol edilebilen sanal ve arttırılmış gerçeklik temelli oyun sistemini tanıttı

http://www.theverge.com/2015/3/3/8136405/mind-maze-mind-leap-thought-reading-virtual-reality-headset Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
fikir müthiş duruyor, umarım pratikte de güzel iş yapar
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AKINCI_ 4 yıl
Vaybe çok daha sonra bekliyordum.Daha tam olarak diğer gözlükler yayılmadan hemde.
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