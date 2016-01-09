Misfit'ten bu kez fitness kulaklığı





Giyilebilir cihaz pazarının lideri olan ve geçtiğimiz yıl Fossil tarafından satın alınan Misfit, CES 2016 tüketici elektroniği fuarında da yerini aldı. Sade tasarımlı bileklikler ile tanıdığımız Misfit, bu kez fitness özelliklerini bir kulak içi kulaklığa entegre ediyor.





Misfit Specter, fitness tarafında farklı bir çözüm arayanlara hitap ediyor. 1MORE firması ile birlikte geliştirilen kablosuz kulaklıkta çift sürücü teknolojisi ile en iyi ses kalitesi yakalanmaya çalışılmış. Ayrıca ivme ölçer ile atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi temel seviyede fitness takibi de mümkün. Kullanıcılar kablosuz olarak müzik dinlerken aynı anda fitness değerlerini de ölçmüş olacak. Yine kulaklık ile uyumayı sevenler, daha kolay bir şekilde uyku takibi yapabilecek.





Kulaklık kablosuz kısa olduğu için sadece yakanıza iliştirebileceğiniz Misfit Spectre kaç gün kullanım sunuyor veya nasıl bir teknoloji barındırıyor şimdilik açıklanmadı. Misfit Link uygulaması üzerinden kontrol edilen kulaklığın bahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatı ise henüz belli değil.

http://www.ubergizmo.com/2016/01/misfit-specter-smart-headphones/?utm_source=mobilerepublic