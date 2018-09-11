Mission: Impossible - Fallout, gişede 700 milyon doları geride bıraktı

Mission: Impossible serisinin yeni filmi Fallout, yapımcı firma Paramount'un yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında vizyona giren film, gişede tam 700 milyon dolarlık hasılatı geride bıraktı.



Fallout'un 31 Ağustos itibarıyla nihayet Çin'de de vizyona girmesi 700 milyon dolar sınırının geçilmesindeki en büyük etken oldu. Fallout buradaki İlk hafta sonunda tam 77 milyon dolar gelir elde ederek oldukça etkileyici bir giriş yapmıştı. Filmin geride bıraktığımız 10 gün içerisindeki toplam Çin hasılatının ise 137 milyon dolar olduğu belirtildi.



Mission: Impossible - Fallout'un dünya genelindeki gişe hasılatı Çin'den gelen 137 milyon dolarla da beraber 726.6 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu anlamda Fallout şimdiden serinin en çok hasılat elde eden filmi olmayı başardı. Serinin dördüncü filmi Ghost Protocol de 694 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor.



Başrollerinde Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı Mission: Impossible - Fallout, ülkemizde 27 Temmuz'da vizyona girmişti.

https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2018/09/09/box-office-tom-cruise-mission-impossible-fallout-700-million-china/#722790a52ce2