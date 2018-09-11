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Mission: Impossible - Fallout, gişede 700 milyon doları geride bıraktı

Mission: Impossible - Fallout, gişedeki önemli işler başarmaya devam ediyor. 700 milyon dolar sınırını geride bırakan film, serinin en çok hasılat elde eden filmi oldu.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
3,6b
1
20
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Mission: Impossible serisinin yeni filmi Fallout, yapımcı firma Paramount'un yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında vizyona giren film, gişede tam 700 milyon dolarlık hasılatı geride bıraktı.

Fallout'un 31 Ağustos itibarıyla nihayet Çin'de de vizyona girmesi 700 milyon dolar sınırının geçilmesindeki en büyük etken oldu. Fallout buradaki İlk hafta sonunda tam 77 milyon dolar gelir elde ederek oldukça etkileyici bir giriş yapmıştı. Filmin geride bıraktığımız 10 gün içerisindeki toplam Çin hasılatının ise 137 milyon dolar olduğu belirtildi.

Mission: Impossible - Fallout'un dünya genelindeki gişe hasılatı Çin'den gelen 137 milyon dolarla da beraber 726.6 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu anlamda Fallout şimdiden serinin en çok hasılat elde eden filmi olmayı başardı. Serinin dördüncü filmi Ghost Protocol de 694 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor.

Başrollerinde Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı Mission: Impossible - Fallout, ülkemizde 27 Temmuz'da vizyona girmişti.

https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2018/09/09/box-office-tom-cruise-mission-impossible-fallout-700-million-china/#722790a52ce2 Yorum Yaz
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Rachsuchtig 8 ay en beğenilen V4LKyR
Yav bilader madem hiç MI filmi izlemedin niye yorum yapıyorsun. Bilip bilmeden konuşuyorsun.
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ReDeYe_46 8 ay
Hakediyor
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dracula502 8 ay
Kesinlikle efsane filmdi benim için hak etmişler
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Johan Elmander 8 ay
Film boyunca içinden döv süpoyu tom diye geçiren tek ben miyim
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Beograd 8 ay
Benim en sevdiğim die another day olmuştu. James Bond filmiydi.bu tarz filmler birbirinin aynı oluyor.
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kuzgun_ 8 ay
biz yine korsandan izledik, dolar malum
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mehmedaltair 8 ay
Tom abi şimdi şömine karşısında sırıtarak paraları sayıyordur
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JESKO 8 ay
Çıktığı gibi izledim baya vasat film kesinlikle hak etmiyor bu ciroları yine klasik ergenlerin hype ları yemezler beyler.
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kuzgun_ 8 ay JESKO
bence de bu serinin senaryosu vasattı
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classlord 8 ay
Film okadar iyi değil ama son dev tom cruise nedeniyle sinemaya gittim . Tabi belli bir standarti var ama 3 ve 4. Bolumun verdigi zevki vermedi
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dracula502 8 ay
Kesinlikle efsane filmdi benim için hak etmişler
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V4LKyR 8 ay
Diğer filmlerinden ne gibi bir farkı olabilir ki...?
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Tommy Shelby 8 ay V4LKyR
Niye fark olmasın ki
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Tommy Shelby 8 ay
IMDb puanı da yüksek, malum ortamlara düşse de izlesek
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ergenius 8 ay
İyi mi kötü mü bilmiyorum ama her film için bu tarz rekor haberleri yapılıyor . Milletin canı çok mu sıkılıyor ya. Aynı senaryoları ve onlarca film rekor kırıyor. Bayatladi bence
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