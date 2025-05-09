Marvel, yeni X-Men filmini emanet edeceği yönetmeni belirledi

Tam Boyutta Gör Marvel hayranlarının yıllardır beri beklediği yeni X-Men filmi nihayet şekillenmeye başlıyor. 2019'da tamamlanan Fox anlaşmasıyla X-Men'in haklarını geri alan Marvel Studios, Marvel Sinematik Evreni'nde geçecek ilk X-Men filmi için nihayet somut adımlar atmaya başladı. Filmin senaryosunu yazması için Michael Lesslie'yi (Assassin’s Creed, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) görevlendiren Marvel, filmi emanet edeceği yönetmeni de bulmuş gibi görünüyor.

Marvel, X-Men Filmi İçin Thunderbolts'un Yönetmeninde Karar Kıldı

Hollywood içinden aktarılan bilgilere göre Marvel, X-Men filmini yönetmesi için Jake Schreier ile görüşmelere başladı. Büyük bir X-Men hayranı olduğu Marvel yöneticileri tarafından da bilinen Schreier'ın kendi projesini sunması için stüdyoya davet edildiği ve bu görüşmenin oldukça olumlu geçtiği söyleniyor. Diğer yandan Schreier'ın Marvel için yönettiği Thunderbolts filminin beğenilmesi de Marvel'ı ikna etmiş gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Jake Schreier'ın kendilerine sunduğu projeden etkilenen ve Thunderbolts'un başarısından cesaret alan Marvel'ın kararını verdiği konuşuluyor. Ancak resmi anlaşmalar henüz imzalanmış değil.

Marvel'ın yeni dizileri filmlerle doğrudan bağlantılı olmayacak 1 gün önce eklendi

Yeni X-Men filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında büyük bir belirsizlik söz konusu. Çünkü geçtiğimiz aylarda gelen haberler, Marvel'ın yeni X-Men ekibi için Sadie Sink gibi genç oyuncularla görüştüğünü ortaya çıkarmıştı. Ancak daha sonra orijinal X-Men ekibinin Avengers: Doomsday'de aynı rollerle geri döneceği duyuruldu. Birbiriyle çelişen bu gelişmeler, Marvel'ın X-Men için neler planladığını kestirmeyi epey güç hâle getirdi. Paralel evrenler artık MCU'da büyük yer tuttuğu için, stüdyonun aynı anda iki farklı X-Men ekibi kuruyor olması da pekâlâ mümkün. Bu planların tam olarak ortaya çıkması için, biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

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