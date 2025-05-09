Marvel, yeni X-Men filmini emanet edeceği yönetmeni belirledi

Marvel, X-Men Filmi İçin Thunderbolts'un Yönetmeninde Karar Kıldı
Hollywood içinden aktarılan bilgilere göre Marvel, X-Men filmini yönetmesi için Jake Schreier ile görüşmelere başladı. Büyük bir X-Men hayranı olduğu Marvel yöneticileri tarafından da bilinen Schreier'ın kendi projesini sunması için stüdyoya davet edildiği ve bu görüşmenin oldukça olumlu geçtiği söyleniyor. Diğer yandan Schreier'ın Marvel için yönettiği Thunderbolts filminin beğenilmesi de Marvel'ı ikna etmiş gibi görünüyor.
Yeni X-Men filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında büyük bir belirsizlik söz konusu. Çünkü geçtiğimiz aylarda gelen haberler, Marvel'ın yeni X-Men ekibi için Sadie Sink gibi genç oyuncularla görüştüğünü ortaya çıkarmıştı. Ancak daha sonra orijinal X-Men ekibinin Avengers: Doomsday'de aynı rollerle geri döneceği duyuruldu. Birbiriyle çelişen bu gelişmeler, Marvel'ın X-Men için neler planladığını kestirmeyi epey güç hâle getirdi. Paralel evrenler artık MCU'da büyük yer tuttuğu için, stüdyonun aynı anda iki farklı X-Men ekibi kuruyor olması da pekâlâ mümkün. Bu planların tam olarak ortaya çıkması için, biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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