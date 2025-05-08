Tarihin farklı dönemlerinden savaşları konu alan en iyi savaş dizileri

Diziler özellikle birkaç yıl öncesine kadar filmlere kıyasla daha düşük bütçelerle hayata geçirildikleri için, savaş gibi ekrana yansıtılması sağlam bir bütçe gerektiren bir temanın dizilerde işlenmesi o kadar kolay değildi. Ancak bu kısıtlamalara rağmen etkileyici savaş hikâyeleri anlatan bazı diziler oldu ki bunlar genelde TV tarihine adını büyük harflerle yazdırdı.
Tüm Zamanların En İyi Savaş Dizileri
Bu listemizde, tarihin farklı dönemlerinden gerçek savaşları konu alan en iyi dizileri derledik. İşte tüm zamanların en iyi savaş dizileri:
1️⃣ Band of Brothers
- Sezon sayısı: Mini dizi
- Yayın tarihi: 2001
- IMDb puanı: 9.4
- İzlenebileceği Platform: Max
Sonradan çok daha ünlü hâle gelen pek çok oyuncunun rol aldığı dizi, izleyicileri II. Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Dizi, Hava İndirme Tümenine bağlı Easy Bölüğü'nün hikâyesini anlatıyor. ABD'de birlikte eğitim alan bir grup asker, daha sonra Avrupa'da Nazilere karşı omuz omuza mücadele veriyor. Band of Brothers, bir kahramanlık ve cesaret öyküsü anlatırken savaşın karanlık yüzünü de gözler önüne seriyor.
2️⃣ Rome
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2005-2007
- IMDb puanı: 8.7
- İzlenebileceği Platform: Max
Julius Caesar, Brutus, Marcus Antonius gibi karakterlerin de dâhil olduğu hikâyenin merkezinde iki Roma askeri yer alıyor. Roma'daki politik çalkantılar sırasında bu iki asker birlikte bir maceradan diğerine atılırken, Antik Roma'daki hayat da gözler önüne seriliyor. Rome, çekildiği dönem için alışılmadık derece büyük bir bütçeye sahipti. Biraz da bu yüzden 2. sezonun ötesine geçemedi. Bu yüzden hikâye yarıda kalmış olsa da Rome bugün hâlâ şans verilmesi gereken tarihi diziler arasında yer alıyor.
3️⃣ Generation Kill
- Sezon sayısı: 1
- Yayın tarihi: 2008
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği Platform: Max
Evan Wright’ın Rolling Stone için yazdığı ve sonrasında kitaba dönüştürdüğü gözlemlerine dayanan yapım, Irak Savaşı’nın ilk yıllarında geçiyor ve ABD Deniz Piyadeleri’nin bir keşif birliğini takip ediyor. Mizahın ve sert gerçekliğin iç içe geçtiği anlatımıyla Generation Kill, savaşın insan üzerindeki etkisini romantize etmeden, çarpıcı bir sadelikle aktarıyor.
4️⃣ Vikings
- Sezon sayısı: 6
- Yayın tarihi: 2013-2020
- IMDb puanı: 8.5
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Vikinglerin Ragnar öncülüğünde ilk kez Batı'ya doğru akınlar düzenlemesi, Avrupa'da Viking Çağı olarak bilinen kanlı dönemi başlatıyor. Ragnar ve silah ardakaşları İngiltere'deki ufak krallıkları bir bir dize getirirdikçe, İskandinavya'da da yeni Viking krallıkları ortaya çıkmaya başlıyor.
5️⃣ The Last Kingdom
- Sezon sayısı: 6
- Yayın tarihi: 2013-2020
- IMDb puanı: 8.5
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Bir İngiliz beyinin oğlu olan Uthred, daha çocuk yaştayken Vikingler tarafından kaçırılıyor ve onların arasında büyüyor. Yıllar sonra İngiltere'ye bir Viking savaşçısı olarak dönen Uthred, bir yandan babasının beyliğini geri almaya çalışırken, diğer yandan Vikingler ile İngiliz arasındaki savaşta iki taraf arasında kalıyor.
6️⃣ The Pacific
- Sezon sayısı: Mini dizi
- Yayın tarihi: 2010
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği Platform: Max
Band of Brothers II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da yaşanan savaşa odaklanırken, The Pasific adından da anlaşılacağı üzere aynı savaşın Pasifik cephesine odaklanıyor. Band of Brothers gibi The Pacific de II. Dünya Savaşı sırasınca birlikte savaşan bir grup askere odaklanıyor.
7️⃣ Masters of the Air
- Sezon sayısı: Mini dizi
- Yayın tarihi: 2024
- IMDb puanı: 7.8
- İzlenebileceği Platform: Apple TV+
Apple TV+'ın bugüne kadarki en pahalı dizilerinden biri olan Masters of the Air, düşman hattının gerisinde kahramanca savaşan havacı birliğine odaklanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan gibi son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular yer alıyor. Kamera arkasında ise Cary Fukunaga ve Dee Rees gibi dikkat çekici işlere imza atmış yönetmenler var.
8️⃣ SAS: Rogue Heroes
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2022-
- IMDb puanı: 8.2
- İzlenebileceği Platform: Max
SAS: Rogue Heroes, II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ordusu bünyesinde kurulan özel SAS birliğine odaklanıyor. Kuzey Afrika cephesine gönderilen bu özel eğitimli asker, düşman hatlarının ardına sızarak çeşitli sabotaj ve saldırılarla savaşın gidişatını değiştiriyor.
9️⃣ Barbarians
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2020-2022
- IMDb puanı: 7.2
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Hikâyenin merkezinde general Arminius yer alıyor. Bir Cermen olan Arminius, çocuk yaşta ailesinden koparılmış ve Roma İmparatorluğu'na rehin verilmiştir. Burada bir Romalı olarak büyüyen ve Roma lejyonlarında komutanlığa kadar yükselen Arminius, kendi topraklarının Romalılar tarafından işgal edilmesi üzerine, Roma'ya olan sadakati ile Cermenlerle olan bağı arasında sıkışıp kalır. Arminius'ın vereceği karar, tüm savaşın seyrini değiştirecektir.
🔟 The Liberator
- Sezon sayısı: Mini dizi
- Yayın tarihi: 2020
- IMDb puanı: 7.6
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Gerçek oyuncuların rol aldığı live-action görüntülerle CGI'ın iç içe geçtiği hibrit bir animasyon tekniği kullanan The Liberator, Die Hard ve The Fugitive gibi unutulmaz aksiyon filmlerinin senaristi olarak tanınan Jeb Stuart'ın imzasını taşıyor. Dizi, İtalya cephesinde neredeyse iki yıl boyunca savaşan Felix Sparks ve silah arkadaşlarının 500 günlük yolculuğunu takip ediyor.
En İyi Savaş Dizileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1842Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: