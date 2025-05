Tarihin farklı dönemlerinden savaşları konu alan en iyi savaş dizileri

Diziler özellikle birkaç yıl öncesine kadar filmlere kıyasla daha düşük bütçelerle hayata geçirildikleri için, savaş gibi ekrana yansıtılması sağlam bir bütçe gerektiren bir temanın dizilerde işlenmesi o kadar kolay değildi. Ancak bu kısıtlamalara rağmen etkileyici savaş hikâyeleri anlatan bazı diziler oldu ki bunlar genelde TV tarihine adını büyük harflerle yazdırdı.

Tüm Zamanların En İyi Savaş Dizileri

Bu listemizde, tarihin farklı dönemlerinden gerçek savaşları konu alan en iyi dizileri derledik. İşte tüm zamanların en iyi savaş dizileri:

1️⃣ Band of Brothers

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Steven Spielberg'in imzasını taşıyan Band of Brothers, bugüne kadar çekilmiş en iyi mini dizilerin başında geliyor.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2001

: 2001 IMDb puanı : 9.4

: 9.4 İzlenebileceği Platform: Max

Sonradan çok daha ünlü hâle gelen pek çok oyuncunun rol aldığı dizi, izleyicileri II. Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Dizi, Hava İndirme Tümenine bağlı Easy Bölüğü'nün hikâyesini anlatıyor. ABD'de birlikte eğitim alan bir grup asker, daha sonra Avrupa'da Nazilere karşı omuz omuza mücadele veriyor. Band of Brothers, bir kahramanlık ve cesaret öyküsü anlatırken savaşın karanlık yüzünü de gözler önüne seriyor.

2️⃣ Rome

Tam Boyutta Gör Rome, adından da anlaşılacağı üzere Antik Roma'dan geçiyor ve Roma İmparatorluğu'nun cumhuriyetten impartorluğa geçtiği döneme odaklanıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2005-2007

: 2005-2007 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği Platform: Max

Julius Caesar, Brutus, Marcus Antonius gibi karakterlerin de dâhil olduğu hikâyenin merkezinde iki Roma askeri yer alıyor. Roma'daki politik çalkantılar sırasında bu iki asker birlikte bir maceradan diğerine atılırken, Antik Roma'daki hayat da gözler önüne seriliyor. Rome, çekildiği dönem için alışılmadık derece büyük bir bütçeye sahipti. Biraz da bu yüzden 2. sezonun ötesine geçemedi. Bu yüzden hikâye yarıda kalmış olsa da Rome bugün hâlâ şans verilmesi gereken tarihi diziler arasında yer alıyor.

3️⃣ Generation Kill

Tam Boyutta Gör The Wire'ın yaratıcısı olarak tanıdığımız David Simon'ın imzasını taşıyan Generation Kill, savaşın saçmalığını ve korkunçluğunu gözler önüne seren çarpıcı bir mini dizi.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2008

: 2008 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği Platform: Max

Evan Wright’ın Rolling Stone için yazdığı ve sonrasında kitaba dönüştürdüğü gözlemlerine dayanan yapım, Irak Savaşı’nın ilk yıllarında geçiyor ve ABD Deniz Piyadeleri’nin bir keşif birliğini takip ediyor. Mizahın ve sert gerçekliğin iç içe geçtiği anlatımıyla Generation Kill, savaşın insan üzerindeki etkisini romantize etmeden, çarpıcı bir sadelikle aktarıyor.

4️⃣ Vikings

Tam Boyutta Gör Vikings, izleyicileri 8. yüzyıla götürüyor ve efsanevi Viking krallarından olan Ragnar Lodbrok'un hikâyesini anlatıyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2013-2020

: 2013-2020 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: Netflix

Vikinglerin Ragnar öncülüğünde ilk kez Batı'ya doğru akınlar düzenlemesi, Avrupa'da Viking Çağı olarak bilinen kanlı dönemi başlatıyor. Ragnar ve silah ardakaşları İngiltere'deki ufak krallıkları bir bir dize getirirdikçe, İskandinavya'da da yeni Viking krallıkları ortaya çıkmaya başlıyor.

5️⃣ The Last Kingdom

Tam Boyutta Gör 8. yüzyılda geçen bir diğer dizi olan The Last Kingdom, Vikings'te anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor ama bu kez hikâyeyi İngiltere tarafından anlatıyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2013-2020

: 2013-2020 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: Netflix

Bir İngiliz beyinin oğlu olan Uthred, daha çocuk yaştayken Vikingler tarafından kaçırılıyor ve onların arasında büyüyor. Yıllar sonra İngiltere'ye bir Viking savaşçısı olarak dönen Uthred, bir yandan babasının beyliğini geri almaya çalışırken, diğer yandan Vikingler ile İngiliz arasındaki savaşta iki taraf arasında kalıyor.

6️⃣ The Pacific

Tam Boyutta Gör Band of Brothers'ın bir nevi devam dizisi olan The Pacific, aynı ekibin imzasını taşıyor.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2010

: 2010 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği Platform: Max

Band of Brothers II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da yaşanan savaşa odaklanırken, The Pasific adından da anlaşılacağı üzere aynı savaşın Pasifik cephesine odaklanıyor. Band of Brothers gibi The Pacific de II. Dünya Savaşı sırasınca birlikte savaşan bir grup askere odaklanıyor.

7️⃣ Masters of the Air

Tam Boyutta Gör Band of Brothers ve The Pacific'ten yıllar sonra, aynı ekip bir II. Dünya Savaşı daha çekti. Masters of the Air adını taşıyan bu üçüncü dizide hikâyenin merkezinde bu kez havacılar vardı.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2024

: 2024 IMDb puanı : 7.8

: 7.8 İzlenebileceği Platform: Apple TV+

Apple TV+'ın bugüne kadarki en pahalı dizilerinden biri olan Masters of the Air, düşman hattının gerisinde kahramanca savaşan havacı birliğine odaklanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan gibi son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular yer alıyor. Kamera arkasında ise Cary Fukunaga ve Dee Rees gibi dikkat çekici işlere imza atmış yönetmenler var.

8️⃣ SAS: Rogue Heroes

Tam Boyutta Gör II. Dünya Savaşı sırasında geçen bir diğer dizi olan SAS: Rogue Heroes, Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Oscar adayı senarist Steven Knight'ın imzasını taşıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2022-

: 2022- IMDb puanı : 8.2

: 8.2 İzlenebileceği Platform: Max

SAS: Rogue Heroes, II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ordusu bünyesinde kurulan özel SAS birliğine odaklanıyor. Kuzey Afrika cephesine gönderilen bu özel eğitimli asker, düşman hatlarının ardına sızarak çeşitli sabotaj ve saldırılarla savaşın gidişatını değiştiriyor.

9️⃣ Barbarians

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2020-2022

: 2020-2022 IMDb puanı : 7.2

: 7.2 İzlenebileceği Platform: Netflix

Hikâyenin merkezinde general Arminius yer alıyor. Bir Cermen olan Arminius, çocuk yaşta ailesinden koparılmış ve Roma İmparatorluğu'na rehin verilmiştir. Burada bir Romalı olarak büyüyen ve Roma lejyonlarında komutanlığa kadar yükselen Arminius, kendi topraklarının Romalılar tarafından işgal edilmesi üzerine, Roma'ya olan sadakati ile Cermenlerle olan bağı arasında sıkışıp kalır. Arminius'ın vereceği karar, tüm savaşın seyrini değiştirecektir.

🔟 The Liberator

Tam Boyutta Gör The Liberator da II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ama bir animasyon dizisi olmasıyla bu listedeki diğer yapımlardan ayrışıyor.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2020

: 2020 IMDb puanı : 7.6

: 7.6 İzlenebileceği Platform: Netflix

Gerçek oyuncuların rol aldığı live-action görüntülerle CGI'ın iç içe geçtiği hibrit bir animasyon tekniği kullanan The Liberator, Die Hard ve The Fugitive gibi unutulmaz aksiyon filmlerinin senaristi olarak tanınan Jeb Stuart'ın imzasını taşıyor. Dizi, İtalya cephesinde neredeyse iki yıl boyunca savaşan Felix Sparks ve silah arkadaşlarının 500 günlük yolculuğunu takip ediyor.

