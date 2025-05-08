The Queen’s Gambit'in yazarı, Dept. Q ile Netflix'e dönüyor; İlk fragman yayınlandı

Dept. Q, 29 Mayıs'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
29 Mayıs'ta başlayacak olan Dept. Q için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, dün diziden ilk fragmanı yayınladı.
Bireşik Krallık'ta geçen dizi, zeki ama alaycı bir polis dedektifi olan Carl Morck'a odaklanıyor. Edinburgh polis departmanında pek dostu olmayan Dedektif Morck, bir bodrum katına, pek bir işe yaramayacağı düşünülen faili meçhul cinayetler birimine atanıyor. Q Departmanı olarak bilinen bu departmana adeta sürgün edilen Morck, burada kendi ekibini kurarak gerçekten insanlara yardımcı olabileceğini fark ediyor.
Danimarkalı suç yazarı Jussi Adler-Olsen'in romanlarından uyarlanan Dept. Q, Carl Morck ve ekibinin terk edilmiş davaları yeniden açıp gizemi çözmeye çalışmasını anlatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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