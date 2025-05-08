The Queen’s Gambit'in yazarı, Dept. Q ile Netflix'e dönüyor; İlk fragman yayınlandı

Netflix'in mayıs ayında izleyicilere sunacağı en dikkat çekici dizilerden biri de Dept. Q olacak. Polisiye türündeki dizi, özellikle Scott Frank imzası taşımasıyla merak uyandırıyor. Out of Sight ve Logan ile iki kez Oscar adaylığı kazanan Frank, aynı zamanda The Queen's Gambit dizisinin de yaratıcısı. Bu yüzden kendisinin bu yeni dizisi de merakla bekleniyor.

Dept. Q, 29 Mayıs'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

29 Mayıs'ta başlayacak olan Dept. Q için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, dün diziden ilk fragmanı yayınladı.

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Bireşik Krallık'ta geçen dizi, zeki ama alaycı bir polis dedektifi olan Carl Morck'a odaklanıyor. Edinburgh polis departmanında pek dostu olmayan Dedektif Morck, bir bodrum katına, pek bir işe yaramayacağı düşünülen faili meçhul cinayetler birimine atanıyor. Q Departmanı olarak bilinen bu departmana adeta sürgün edilen Morck, burada kendi ekibini kurarak gerçekten insanlara yardımcı olabileceğini fark ediyor.

Danimarkalı suç yazarı Jussi Adler-Olsen'in romanlarından uyarlanan Dept. Q, Carl Morck ve ekibinin terk edilmiş davaları yeniden açıp gizemi çözmeye çalışmasını anlatacak.

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