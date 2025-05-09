Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fallout dizisinin 2. sezonundan beklenen haber geldi

    Geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Fallout dizisi, ekranlara dönmeye bir adım daha yaklaştı. Fallout 2. sezon için beklenen haber geldi.      

    Fallout 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Sevilen oyun serisi Fallout'un Amazon tarafından hazırlanan dizi uyarlaması, geçtiğimiz yıl izleyici ile buluştu. Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan dizi, izlenme rakamlarıyla da Amazon'un yüzünü güldürdü. İzleyicilerden büyük ilgi gören Fallout, Amazon'un bugüne kadar en çok izlenen ikinci dizisi oldu.

    Fallout'un 2. Sezon Çekimleri Tamamlandı

    lk sezon böylesine başarılı olunca zaman kaybetmeden 2. sezon için çalışmalara başlandı. O günden beri hazırlık aşamasında olan yeni sezon, ekranlara gelmeye bu hafta bir adım daha yaklaştı. Amazon, setten bir video paylaşarak 2. sezonun çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

    Fallout'un 2. sezon çekimleri tamamlanmış olsa da yeni sezon için muhtemelen uzunca bir süre daha beklememiz gerekecek. Çünkü Fallout hikâyesi gereği aylarca sürecek bir post-prodüksiyon süreci de gerektiriyor. Bu yüzden dizinin ne zaman ekranlara döneceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Sevilen dizinin 2026'nın başlarında döneceği konuşuluyor olsa da bu iddia henüz doğrulanmış değil.

    Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

    Fallout serisi, kıyamet sonrası bir gelecekte geçse de retro bir tarza sahip. Amazon Prime Video'nun kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği dizi uyarlaması bu retro futuristik temayı koruyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    smok nord 4 katalizör iptali nedir epson ped reset programı indir ücretsiz metin2 efsunlar baskı balata bittiği nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix X6
    Omix X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 14
    Lenovo Thinkbook 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum