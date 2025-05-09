Fallout dizisinin 2. sezonundan beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sevilen oyun serisi Fallout'un Amazon tarafından hazırlanan dizi uyarlaması, geçtiğimiz yıl izleyici ile buluştu. Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan dizi, izlenme rakamlarıyla da Amazon'un yüzünü güldürdü. İzleyicilerden büyük ilgi gören Fallout, Amazon'un bugüne kadar en çok izlenen ikinci dizisi oldu.

Fallout'un 2. Sezon Çekimleri Tamamlandı

lk sezon böylesine başarılı olunca zaman kaybetmeden 2. sezon için çalışmalara başlandı. O günden beri hazırlık aşamasında olan yeni sezon, ekranlara gelmeye bu hafta bir adım daha yaklaştı. Amazon, setten bir video paylaşarak 2. sezonun çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Fallout'un 2. sezon çekimleri tamamlanmış olsa da yeni sezon için muhtemelen uzunca bir süre daha beklememiz gerekecek. Çünkü Fallout hikâyesi gereği aylarca sürecek bir post-prodüksiyon süreci de gerektiriyor. Bu yüzden dizinin ne zaman ekranlara döneceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Sevilen dizinin 2026'nın başlarında döneceği konuşuluyor olsa da bu iddia henüz doğrulanmış değil.

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Westworld'ün de yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisinin yapımcılığını üstlendiği dizi, oyunlarda olduğu gibi Vault'ta, yani bir yeraltı sığınağında başlıyor. Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), bu yolculuk sırasında dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

Fallout serisi, kıyamet sonrası bir gelecekte geçse de retro bir tarza sahip. Amazon Prime Video'nun kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği dizi uyarlaması bu retro futuristik temayı koruyor.

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