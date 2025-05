Netflix, Black Mirror: Bandersnatch gibi interaktif içeriklerini kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Kendisini konvansiyonel TV kanallarından ayırmak ve online yayın yapan bir TV platformu olmanın avantajlarını kullanmak için farklı denemeler de yapan Netflix, bu bağlamda bir dönem interaktif içeriklere yönelmiş, bunlardan bazıları başarılı da olmuştu. Özellikle interaktif bir Black Mirror bölümü olan Black Mirror: Bandersnatch epey ses getirmişti.

Black Mirror: Bandersnatch'i Netflix'te İzlemek İçin Artık Son Günler

Ne var ki Netflix son yıllarda bu tarz denemelerden biraz uzaklaşmaya başladı. Bir süredir bu tarz interaktif içerikler yayınlamayan şirket, sadece bununla kalmayıp mevcut içeriklerini de yayından kaldırmaya başladı. Whats on Netflix tarafından edinilen bilgilere göre Netflix, yakında Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend'ı da yayından kaldıracak. Böylece platformdaki son iki interaktif içeriğe de veda edilmiş olacak.

Netflix'te yer alan bilgiler, bu iki içeriğin de 12 Mayıs'ta yayından kaldırılacağını gösteriyor. Bu içerik silme kararının şu anda Netflix'te yaşanan arayüz değişikliğiyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Bildiğiniz gibi Netflix dün bir video yayınlayarak, hem masaüstü hem de mobil sürümünde arayüzün değişeceğini duyurmuştu.

