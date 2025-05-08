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    Netflix, Black Mirror: Bandersnatch gibi interaktif içeriklerini kaldırıyor

    2023 yılından itibaren interaktif içeriklere yatırım yapmayı bırakan Netflix, var olan içeriklerini de kaldırıyor. Black Mirror: Bandersnatch bu haftadan sonra izlenemeyecek.

    Black Mirror: Bandersnatch ve Netflix interaktif içerikleri Tam Boyutta Gör
    Kendisini konvansiyonel TV kanallarından ayırmak ve online yayın yapan bir TV platformu olmanın avantajlarını kullanmak için farklı denemeler de yapan Netflix, bu bağlamda bir dönem interaktif içeriklere yönelmiş, bunlardan bazıları başarılı da olmuştu. Özellikle interaktif bir Black Mirror bölümü olan Black Mirror: Bandersnatch epey ses getirmişti.

    Black Mirror: Bandersnatch'i Netflix'te İzlemek İçin Artık Son Günler

    Ne var ki Netflix son yıllarda bu tarz denemelerden biraz uzaklaşmaya başladı. Bir süredir bu tarz interaktif içerikler yayınlamayan şirket, sadece bununla kalmayıp mevcut içeriklerini de yayından kaldırmaya başladı. Whats on Netflix tarafından edinilen bilgilere göre Netflix, yakında Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend'ı da yayından kaldıracak. Böylece platformdaki son iki interaktif içeriğe de veda edilmiş olacak.

    Netflix'te yer alan bilgiler, bu iki içeriğin de 12 Mayıs'ta yayından kaldırılacağını gösteriyor. Bu içerik silme kararının şu anda Netflix'te yaşanan arayüz değişikliğiyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Bildiğiniz gibi Netflix dün bir video yayınlayarak, hem masaüstü hem de mobil sürümünde arayüzün değişeceğini duyurmuştu.

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