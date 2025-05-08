Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stephen King uyarlaması The Long Walk'tan ilk fragman yayınlandı

    Usta yazar Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan The Long Walk filminden ilk fragman yayınlandı. Korku-gerilim türündeki film bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. 

    The Long Walk filmi Tam Boyutta Gör
    Özellikle korku ve fantastik türünde pek çok eser ortaya koyan usta yazar Stephen King, hikâyeleriyle Hollywood'u da beslemeye devam ediyor. Son dönemde sayıları hızla artan Stephen King uyarlamalarına bu yıl bir yenisi daha ekleniyor. King'in 1979 tarihli romanından uyarlanan The Long Walk, eylül ayında sinemaseverlerle buluşacak.

    Film için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, dün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    The Long Walk, Açlık Oyunları Serisiyle Benzerlikler Taşıyor

    Açlık Oyunları (The Hunger Games) serisinin yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği The Long Walk, aslında konusuyla da Açlık Oyunları serisini akıllara getiriyor. Çünkü The Long Walk'ta da bir grup genç, ölümcül bir mücadelede yarıştırılıyor.

    Her yıl ülkenin dört bir yanından 100 genç toplanıp, Uzun Yürüyüş (The Long Walk) olarak bilinen yarışa sokuluyor. Tehlikelerle dolu bir yürüyüşe başlayan gençler, aralarından sadece biri hayatta kalana kadar yürümeye zorlanıyor.

    Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer gibi genç oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde Star Wars serisinden tanıdığımız tecrübeli oyuncu Mark Hamill de rol alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    random örnekleri lcw destek eleman ücreti lg smart tv oturum açma problemi 300 bin tl araba peugeot 207 alırken nelere dikkat edilmeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum