Stephen King uyarlaması The Long Walk'tan ilk fragman yayınlandı

Film için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, dün filmden ilk fragmanı yayınladı.
The Long Walk, Açlık Oyunları Serisiyle Benzerlikler Taşıyor
Açlık Oyunları (The Hunger Games) serisinin yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği The Long Walk, aslında konusuyla da Açlık Oyunları serisini akıllara getiriyor. Çünkü The Long Walk'ta da bir grup genç, ölümcül bir mücadelede yarıştırılıyor.
Her yıl ülkenin dört bir yanından 100 genç toplanıp, Uzun Yürüyüş (The Long Walk) olarak bilinen yarışa sokuluyor. Tehlikelerle dolu bir yürüyüşe başlayan gençler, aralarından sadece biri hayatta kalana kadar yürümeye zorlanıyor.
Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer gibi genç oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde Star Wars serisinden tanıdığımız tecrübeli oyuncu Mark Hamill de rol alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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