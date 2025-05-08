Foundation'ın 3. sezonundan beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple TV+'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici yapımlardan biri olan Foundation dizisi, neredeyse iki yıllık aranın ardından ekranlara dönüyor. Grevler yüzünden gecikmeli gelen 3. sezon, 11 Temmuz'da izleyici ile buluşacak

Yeni sezonun yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte tanıtım çalışmalarına başlayan Apple, bugün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.

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Foundation 3. Sezon, 11 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak

Isaac Asimov'un efsanevi bilim-kurgu serisi Vakıf'tan uyarlanan dizi, galaksinin dev bir imparatorluk tarafından kontrol edildiği uzak bir gelecekte geçiyor. Verileri okuduğunda İmparatorluk'un çöküşe doğru gittiğini gören matematikçi Hari Seldon, insanlığın yaklaşan bu karanlıktan daha hızlı kurtulabilmesi için yeni medeniyetin temellerini oluşturacak Vakıf'ı kurmaya çalışıyor.

Merakla beklenen 3. sezon Hari Seldon ve genç yardımcısı Gaal Dornick'in Vakıf'ı kurma çabalarını anlatmaya devam edecek. Diğer yandan İmparator ise bu sezon daha da büyük bir tehlike ile yüz yüze gelecek.

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