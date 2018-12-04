Mitsubishi Electric yeni bir mobil haritalama sistemi geliştirdi

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Gerek otomotiv sektöründe gerekse diğer sektörlerde karşımıza çıkan sürücüsüz araç teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Dünya devlerinin fazlasıyla para ve mesai harcadığı bu teknolojinin doğru ve güvenli bir şekilde çalışması için mobil haritalama sistemleri büyük önem taşıyor. Bu alanda devreye giren Mitsubishi Electric, yeni mobil haritalama sistemi MMS-G’nin kompakt sürümünü 25 Aralık’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

3D haritalara ihtiyaç duyulan pazarlarda sürücüsüz araç haritaları için arazi incelemeleri ve yüksek doğrulukta veri toplama çalışmaları için geliştirilen yeni MMS-G, demiryollarını, rıhtımları, ulaşılması zor alanları ve çok daha fazlasını incelemek için kolaylıkla monte edilebiliyor. Otomobillere, demiryollarına, araçlara ve gemilere monte edilmek için özel olarak tasarlanan kompakt, hafif ve taşınabilir yeni MMS-G’nin Mitsubishi Electric’in bu alandaki küresel iş hacmini arttırması bekleniyor.

Gece koşullarında da veri toplayabiliyor

MMS-G’nin üç farklı Global Navigasyon Uydu Sistemi antenini tek bir antende birleştiren kompakt tasarımı, ağırlığın mevcut MMS-G220Z modeline kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında azalmasına imkan tanıyor. Çatıya monte edilen ünitenin iki ayrı parçaya bölünebilmesi, nakliye ve kurulum kolaylığı sağlıyor. Konum, sürat, durum ve istikamet tespiti sağlayan ölçüm ünitesi ve hız sensörü, tüneller gibi uydu sinyallerinin alınamadığı yerlerde kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli kamera sayesinde gece koşullarında da veri toplayabiliyor.

Yeni MMS-G’nin işletim yazılımı, arazi incelemelerinin karmaşık ayarlara gerek duyulmadan yapılmasını sağlıyor. İşletim ekranında gerçek zamanlı olarak teyit edilebilen tahmini ölçüm doğruluğu, kullanıcıların optimum veri toplama için operasyonları etkin bir şekilde seçmelerine imkan tanıyor. Sistemle birlikte temin edilerek alınan veriler, işleme sonrası yazılımı sayesinde 3D lazer nokta bulutlarını yapılandırmak için kullanılabiliyor.