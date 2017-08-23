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Mitsubishi Electric'in robotu 'Gümüş Aslan' ödülüne layık görüldü

Mitsubishi Electric, yapmış olduğu özel robotik koreografiyle adeta bizleri büyülüyor. Bu muazzam gösteriye ve gösteriyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Gelişen teknolojiyle birlikte robotlar ve yapay zekalar farklı bir boyut kazandı. Otomasyon ve ileri robot teknolojileri alanında dünyanın öncü markalarından olan Mitsubishi Electric’in “Threebots” (Üç Robot) isimli interaktif robotik projesi, 64’üncü Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde Gümüş Aslan ödülüne layık görüldü. Üç Mitsubishi Electric robotuna entegre edilen monitörlerde sergilenen eş zamanlı animasyonlardan, teknik olarak zorlu bir koreografiden ve koordinasyon açısından etkileyici bir gösteriden oluşan proje, 2016 yılında da 'Red Dot: Grand Prix' ödülünü de kazanmıştı.
Mitsubishi Electric’in “Threebots” (Üç Robot) isimli interaktif robotik projesi, dünya genelindeki başarılı kreatif çalışmaların, iletişim sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildiği 64’üncü Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde Gümüş Aslan ödülüne layık görüldü. Reklam ve iletişim sektörünün en prestijli ve saygın ödüllerinden Aslan, yaratıcılığı ile ön plana çıkan kreatif çalışmalara veriliyor. İnteraktif konseptiyle uluslararası jürinin beğenisini  kazanan “Threebots” projesi, üç Mitsubishi Electric robotuna entegre edilen monitörlerde sergilenen eş zamanlı animasyonlardan oluşuyor. Aralıksız olarak devam eden mükemmel koordinasyonlu gösteride, teknik olarak zorlu bir koreografi sunuluyor.  
 
Mitsubishi Electric, yapmış olduğu özel robotik koreografiyle adeta bizleri büyülüyor. Robotlar ve üzerlerinde ki animasyonlar o kadar iyi senkronize edilmiş ki, gerçeklik hissiyatı kendini en iyi şekilde bize gösteriyor. Gösterinin en etkileyici kısmında ise robotların ve animasyonların kusursuz uyumuyla birlikte adete bir gitarın tellerine dokunarak hissettirilen müzik bizleri büyülüyor. Gösteriyi izlerken sanki o anı yaşıyormuşçasına bir hissiyat veriliyor. Gerçekten etkilenmemek elde değil. 
 Gösterinin sonunda ise enerji tasarrufuna dikkat çekiliyor.
Mitsubishi Electric’in Köln’de faaliyet gösteren Marka İletişimi Ajansı Elastique tarafından geliştirilen proje hakkında konuşan Mitsubishi Electric Almanya Başkanı Yuji Suwa, “Eklemleri olan bu üç robot, robot teknolojisinde ulaştığımız son noktanın yanı sıra diğer ürün serilerimizi de büyük bir canlılıkla gözler önüne seriyor.Konvansiyonel robotik hareket modellerinin ötesine geçmek için robotlara özel bir koreografi hazırladık ve gösteriyi asıl etkileyici kılan noktanın da bu koreografi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 
Projede hem robotların hem de “Threebots”u çalıştıran monitörler, servomotorlar, kontrolörler ve kontrol teknolojisi gibi robot uygulamasında kullanılan parçaların yüzde 90’ının Mitsubishi Electric’in geliştirdiği ürün ve çözümlerden oluşması projeyi ayrıca dikkat çekici kılıyor. 

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Astforum 1 yıl
Gavur yapmış. :)))
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LambayaFunfDe 2 yıl
gümüş asian
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KalemKolik 2 yıl
Japonyanın samsungu. Her alanda varlar
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hidrojennn 2 yıl
japonlar yapmış.
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