Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi

Teknoloji devi Mitsubishi tarafından geliştirilen SeaAerial, metalik iletkenlerin yerine deniz suyu kullanıyor. Sıradışı alternatif anten sistemi, dijital karasal TV yayınlarını alabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,1b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi
Mitsubishi, geleneksel anten için sıradışı bir alternatif geliştirerek metalik iletkenlerin yerine deniz suyu kullandı. SeaAerial olarak adlandırılan yeni sistem, radyo frekans dalgalarını almak/iletmek için deniz suyunu havaya püskürterek uzun bir kuleyi taklit ediyor. Mitsubishi antenin dijital karasal TV yayınlarını alabilen ilk deniz suyu anten olabileceğine inanıyor. Yukarıda yer alan resimde bir TV'ye bağlı çalışan SeaAerial sisteminin küçük ölçekli bir örneğini görebilirsiniz.

Şirket çalışabilmesi için yalıtılmış olması gerektiğinden, deniz suyunu dışarı püskürtmek için özel bir başlık geliştirmiş durumda. Ayrıca sinyalleri iletmek için deniz suyunun ulaşacağı ideal mesafeyi belirlemek zorunda kalan Mitsubishi, yüzde 70 verimlilik elde edilebilecek boyutu hesaplamayı başardığını bildiriyor.
Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi
 

SeaAerial teknolojisi, pompa ve yalıtılmış bir püskürtücü başlıktan oluştuğu için, deniz suyunun erişilebilir olduğu her yerde kurulabiliyor. Bu sistem denizin ortasında, kıyılarda inşa edilebileceği gibi deniz suyunun dönüşümü sağlandığı taktirde gelecekte yerleşim birimlerine de taşınabilecek. Mitsubishi her ne kadar ilk deniz suyu antenini oluşturduğunu söylese de arama devi Google da 2009 yılında benzer şekilde bir deniz suyu anten geliştirmişti.


http://www.engadget.com/2016/01/28/mitsubishi-seaaerial-seawater-antenna/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nebulabado 3 yıl
Yayın frekansına göre anten uzunluğu dinamik bir şekilde ayarlanabilir. Çok büyü boyutlu anten sistemlerinin yerine geçebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
normal anten yapsınlar 1000 kat daha az maliyetli olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl Patren
patren

normal anten yapsınlar 1000 kat daha az maliyetli olur

Ciddi misin sen ya?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
kuyu suyunun uygun olmamasi kisitlayici etken.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 3 yıl
Kullanım alanı bulmaz gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 3 yıl
Güzel. Okyanuslarda filan da kullanılabilse fena olmazdı. Okyanussal yayın hiç fena değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl TripAdvisor, 2016 yılında satılan Windows 10 cihazlarında ön yüklü olacak 3 yıl Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri 3 yıl HP, sanal gerçekliğe hazır 3 yıl Dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri Japonya'da yapılıyor 3 yıl Samsung, geçen yıl yarı iletkenlere 30 milyar dolar harcadı 3 yıl 2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek 3 yıl Yeni güncelleme Snapchat'te arkadaş eklemeyi kolaylaştırıyor 3 yıl Samsung, 144Hz yenileme hızına sahip 2K monitör üzerinde çalışıyor 3 yıl Tesla, Powerwall kurulumlarına başlıyor 3 yıl 2si1 "Sade" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Casper, 25’inci Yılına Ödüller İle Başladı 3 yıl Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil 3 yıl Apple, bazı priz adaptörleri için değişim programı başlatıyor 3 yıl Durgunluk, Sony'nin sensör birimini vurdu 3 yıl Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi 3 yıl Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı 3 yıl Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı 3 yıl Dünyada internet kullanımı ve Türkiye 3 yıl Windows Phone satışları dibe vuruyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi Sonraki Apple, uzaktan kablosuz şarj teknolojisi geliştiriyor 3 yıl Apple'dan eğitim yatırımı 3 yıl Yerli geliştiriciden iOS uyumlu yeni uygulama: Not Defterim 3 yıl Facebook'un canlı yayın özelliği tüm Amerika'da kullanıma açıldı 3 yıl Teknolojinin modüler kahramanı Casper Nirvana N240 şimdi Turkcell avantajlarıyla 3 yıl Casper 25’inci Yılını Kutluyor! 3 yıl Tesla, iki yeni "uygun fiyatlı" elektrikli otomobil geliştiriyor 3 yıl Türkiye’deki üçüncü Apple Store’un yeri belli oldu 3 yıl Akıllı telefon üreticileri 2015 yılında 1.4 milyar cihaz sevkiyatıyla rekor kırdı 3 yıl Google, 5 milyon Cardboard gözlüğü sattı 3 yıl Yapay zekanın fendi, Go'yu yendi 3 yıl NASA, Challenger'da hayatını kaybeden astronotları anıyor 3 yıl Toyota, 2015 dahil 4 senedir birinciliği kimseye bırakmıyor 3 yıl Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket 3 yıl Haftanın sinema haberleri ve 29 Ocak Cuma günü vizyona girecek filmler 3 yıl LG, Samsung'a Twitter üzerinden gönderme yaptı 3 yıl Komplo teorilerine matematiksel çözüm 3 yıl Google Dokümanlar yeni güncellemeyle mobil platformlara yorumlama desteği getiriyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay aracına NASA'dan sonra Avrupa da yatırım yaptı 3 yıl Huawei, 4000mAh bataryalı Honor Holly 2 Plus'ı duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim