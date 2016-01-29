Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi

Mitsubishi, geleneksel anten için sıradışı bir alternatif geliştirerek metalik iletkenlerin yerine deniz suyu kullandı. SeaAerial olarak adlandırılan yeni sistem, radyo frekans dalgalarını almak/iletmek için deniz suyunu havaya püskürterek uzun bir kuleyi taklit ediyor. Mitsubishi antenin dijital karasal TV yayınlarını alabilen ilk deniz suyu anten olabileceğine inanıyor. Yukarıda yer alan resimde bir TV'ye bağlı çalışan SeaAerial sisteminin küçük ölçekli bir örneğini görebilirsiniz.

Şirket çalışabilmesi için yalıtılmış olması gerektiğinden, deniz suyunu dışarı püskürtmek için özel bir başlık geliştirmiş durumda. Ayrıca sinyalleri iletmek için deniz suyunun ulaşacağı ideal mesafeyi belirlemek zorunda kalan Mitsubishi, yüzde 70 verimlilik elde edilebilecek boyutu hesaplamayı başardığını bildiriyor.

SeaAerial teknolojisi, pompa ve yalıtılmış bir püskürtücü başlıktan oluştuğu için, deniz suyunun erişilebilir olduğu her yerde kurulabiliyor. Bu sistem denizin ortasında, kıyılarda inşa edilebileceği gibi deniz suyunun dönüşümü sağlandığı taktirde gelecekte yerleşim birimlerine de taşınabilecek. Mitsubishi her ne kadar ilk deniz suyu antenini oluşturduğunu söylese de arama devi Google da 2009 yılında benzer şekilde bir deniz suyu anten geliştirmişti.





http://www.engadget.com/2016/01/28/mitsubishi-seaaerial-seawater-antenna/?ncid=txtlnkusaolp00000595