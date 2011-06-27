Mitsubishi'den 500GB kapasiteli diske ve Blu-ray sürücüsüne sahip 22-inç televizyon

Mitsubishi hepsi bir arada formundaki yeni televizyonunu duyurdu. REAL Engine LCD-22BLR500 modeli ismini taşıyan 22-inç boyutundaki HDTV, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 500GB kapasiteli yerleşik depolama sürücüsüne sahip olan ve bu sayede kullanıcılara kaçırmak istemedikleri televizyon yayınlarını kaydetme olanağı da tanıyan televizyon, aynı zamanda Blu-ray kombo sürücü ile geliyor.





Yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak yerleşik dijital tv alıcısına da sahip olan televizyon AVCREC desteği de sunuyor. İnternet bağlantısı için Ethernet LAN portuna sahip olan ve aparat bağlantısı için USB portu ile donatılan televizyon, üzerinde yer alan SD kart okuyucusu ile örneğin fotoğraf makinesiyle çektiğiniz görüntüleri herhangi bir bilgisayara aktarmadan doğrudan ekrana getirme yeteneğini de sunuyor.





Gelişmiş çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan 22-inç boyutundaki REAL Engine LCD-22BLR500, Mitsubishi tarafından kendi anavatanı Japonya'da 1240$ civarında bir fiyatlandırma ile satışa çıkartılıyor.