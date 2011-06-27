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Mitsubishi'den 500GB kapasiteli diske ve Blu-ray sürücüsüne sahip 22-inç televizyon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mitsubishi hepsi bir arada formundaki yeni televizyonunu duyurdu. REAL Engine LCD-22BLR500 modeli ismini taşıyan 22-inç boyutundaki HDTV, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 500GB kapasiteli yerleşik depolama sürücüsüne sahip olan ve bu sayede kullanıcılara kaçırmak istemedikleri televizyon yayınlarını kaydetme olanağı da tanıyan televizyon, aynı zamanda Blu-ray kombo sürücü ile geliyor. 

Yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak yerleşik dijital tv alıcısına da sahip olan televizyon AVCREC desteği de sunuyor. İnternet bağlantısı için Ethernet LAN portuna sahip olan ve aparat bağlantısı için USB portu ile donatılan televizyon, üzerinde yer alan SD kart okuyucusu ile örneğin fotoğraf makinesiyle çektiğiniz görüntüleri herhangi bir bilgisayara aktarmadan doğrudan ekrana getirme yeteneğini de sunuyor.

Gelişmiş çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan 22-inç boyutundaki REAL Engine LCD-22BLR500, Mitsubishi tarafından kendi anavatanı Japonya'da 1240$ civarında bir fiyatlandırma ile satışa çıkartılıyor. 

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acbold 8 yıl
Düşünce güzel fakat en az 32" ekran , FULL HD ÇÖZÜNÜRLÜK , göze hitap eden güzel hoş dış tasarım ve kullanımı kolay ve görselliği zengin bir arayüz (bray-hdd). o zaman 1200 $ eder işte... şuanki haliyle 5 kuruş haketmiyor.
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draconist 8 yıl
Ben Japonları akıllı bilirdim, bu haberin doğruluğundan eminmisiniz, Blu-Ray'in amacı zaten Full HD seyretmektir, buna rağmen 1366 x 768 belirtilmiş, oldukça talihsiz bir ürün olmuş diye düşünüyorum.
Hangi akla hizmet böyle bir ürün çıkarmışlar ayrı bir araştırma konusu bile olabilir. Bu haber bizim karadeniz fıkralarına benziyor.
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QoS 8 yıl
bunlar gitsinler araba yapsınlar
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séquestre 8 yıl
Bir tutarsızlık var hakikaten.
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Batuist 8 yıl
o çözünürlükteki bir ekrana blu-ray oynatıcı çok garip kaçmış..
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theyapici 8 yıl
22inc ve 1240 dolar zaten alta monte etmişler kocaman durmuş çok aga o para
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umutarslan.com 8 yıl
1366 x 768 ve bluray sürücü mü :D o tv ye mkv bile çok.
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