Mobil POS üreticisi Square satılacak





2010 yılından bu yana mobil cihazlar üzerinden kredi kartı POS işlemleri yapılmasına olanak tanıyan Square firması, gelen bilgilere göre potansiyel bir alıcı arayışı içerisine girmiş durumda.





Popüler sosyal ağ Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey aynı zamanda Square'in de kurucusu ve patronu konumunda. Ancak Dorsey, Twitter'daki başarısını Square'e taşıyamadı. Bunun en büyük sebebi ise gelir modelindeki hatalar.





Square 2011 yılında 2 milyar dolarlık işlem hacmi ile geleceğin en önemli mobil ödeme sistemleri arasında gösteriliyordu. Square, mini bir POS eklentisini Android veya iOS cihazının kulaklık girişine yerleştirdikten sonra uyumlu uygulama vasıtasıyla kredi kartı işlemleri yapılmasını sağlıyor.





Square iki milyon civarında satıcı tarafından aktif olarak kullanılıyordu. Yapılan işlemlerden yüzde 2.75 komisyon alan Square, bankalardan daha düşük bir komisyon sunuyordu. Ancak elde edilen gelir Visa ve MasterCard kullanım bedelleri ile firmanın kendi maliyetlerini karşılayamamaya başladı. 2012 ve 2013 yıllarında 100 milyon dolar civarında kayıp yaşanması nedeniyle yatırım için gelen paralardan harcama yapılmaya başlandı.





Square yapılan yatırımın neredeyse yarısını harcayınca ay başında 100 milyon dolar kredi çekmek durumunda kalmıştı. Ancak mali durum düzelmeyince Dorsey firmayı satma kararı aldı. WSJ'nin haberine göre gerekli tedbir alınmazsa Square'nin 9 ay içerisinde kasadaki tüm yatırımı bitireceği ve dibe vuracağı belirtiliyor. Bu bakımdan şu anda şirketin rakip bir firmaya devri için arayışlar başladı. Bazı kaynaklar Google'ın Wallet adlı hizmetine destek olması amacıyla Square satışı ile ilgilendiğini dile getiriyor.

http://www.phonearena.com/news/Flowing-red-ink-Square-seeks-a-buyer_id55375