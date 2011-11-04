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Mobil indirim kuponu endüstrisi 2015 yılında 46 milyar dolara ulaşabilir

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kapalı devre indirim kuponu sistemi ABD'de başta olmak üzere pek çok ülkede yaygın olarak kullanılırken ülkemizde ise son dönemlerde popüler hale geldi. Trendyol, Grupanya gibi kapalı devre sistemleri yurtdışındaki dev firmalardan yatırım almaya hak kazanarak ülkemizde ciddi bir potansiyel olduğunu gösterdi.

Tüketicilerin bir kısmının hiç bilgisinin olmadığı veya ilgilenmediği mobil kupon sistemi 2011 yılı için 5.6 milyar dolarlık bir gelir beklentisi içinde.

Juniper Research firmasının analizine göre kupon sistemi dev bir pazar olma yolunda ilerliyor.Firma analisti David Snow kapalı devre mobil indirim kuponu sisteminin yaygın kullanıma geçişinin hızlandığını ve 2015 yılında 46 milyar dolar gelir elde edilen bir endüstri haline geleceğini belirtiyor.

Yakın Alan İletişimi -NFC teknolojisini temel alan Google Wallet ve Google Offers işbirliği bu sektörün büyümesindeki lokomotif etkenlerden birisi olacak. Mobil ticaretin geleceği kupon sisteminde saklı.

Mobil platformlarda Groupon, Cellfire, Coupons gibi firmaların uygulamaları çok sık kullanılıyor. Ayrıca lokasyon tabanlı sosyal ağ FourSquare de mobil kullanıcılarına özel fırsatlar sunuyor. İndirim kuponu sunan sistemlerle perkande firmalarının işbirliği yapması karı artırma adına itici bir güç haline geliyor.


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orhunvural 6 yıl
Her geçen gün daha da artan internet kullanımı ve online alışveriş karşısında Mobil indirim kuponu endüstrisinin de bu hedefe gitmesine şaşmamak lazım
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