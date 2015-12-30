Mobil platformlarda sağlık danışmanlığı yapan uygulama: Doktorderki

Mobil cihazlar her alanda hayatımıza bu kadar sokulmuşken sağlığımızla ilgili konularda da etkin rol oynamayacak olması düşünülemez. Kullanılan sensorlar, yazılımlar son dönemde gündemi meşgul ededursun Koç ve Boğaziçi Üniversitesi’nden iki Türk öğrenci, mobil platformlardaki sağlık danışmanlığı hizmetini veren ilk uygulamayı kullanıcıların beğenisine sundu.

Diyetisyen hizmetinin en çok ilgi gördüğü uygulamada bazı özel bilgileri doktorlarla paylaşarak hastaların özel diyet programları almasına imkan tanınıyor ve doktor tarafından düzenli takip sağlanıyor. Mesela cildiye branşından destek almak istediğinizde fotoğraflar göndererek teşhisi kolaylaştırabiliyorsunuz.

Son derece keyifli bir arayüzü bulunan yazılımda doktorlar maksimum 3 saat içerisinde size geri dönüş sağlamış oluyor ve sorularınıza yanıt veriyor. Görüşme sonlanana kadar doktora sınırsız sayıda mesaj ve fotoğraf gönderebiliyorsunuz. An itibariyle uygulama içi fiyatlandırma tek danışma için 12,95TL, haftalık sınırsız danışma 49,95TL, aylık sınırsız danışma ise 99,95TL olarak belirlenmiş.

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Çoğunluğu Acıbadem Hastaneleri bünyesinde yer alan 16 doktordan oluşan bir kadroyla hizmet veren uygulama, uzman doktorlar ile birebir görüşme, fotoğraf ve tahlil paylaşımı ile konuya dair bilgi alabilme gibi hizmetler sunuyor. Hastalar profil sayfalarında kullandıkları ilaçları, kronik rahatsızlıklarını ve alerjik durumlarını yazabiliyor ve doktora iletebiliyor.