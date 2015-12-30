Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil platformlarda sağlık danışmanlığı yapan uygulama: Doktorderki

Mobil cihazınızdan sağlık problemlerinize ilişkin alanındaki uzman doktorlardan bilgi almak ister misiniz? Doktorderki internetteki bilgi kirliliğine karşı ortaya çıkmış Türk yapımı bir uygulama:
3 yıl
3,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil cihazlar her alanda hayatımıza bu kadar sokulmuşken sağlığımızla ilgili konularda da etkin rol oynamayacak olması düşünülemez. Kullanılan sensorlar, yazılımlar son dönemde gündemi meşgul ededursun Koç ve Boğaziçi Üniversitesi’nden iki Türk öğrenci, mobil platformlardaki sağlık danışmanlığı hizmetini veren ilk uygulamayı kullanıcıların beğenisine sundu.

Çoğunluğu Acıbadem Hastaneleri bünyesinde yer alan 16 doktordan oluşan bir kadroyla hizmet veren uygulama, uzman doktorlar ile birebir görüşme, fotoğraf ve tahlil paylaşımı ile konuya dair bilgi alabilme gibi hizmetler sunuyor. Hastalar profil sayfalarında kullandıkları ilaçları, kronik rahatsızlıklarını ve alerjik durumlarını yazabiliyor ve doktora iletebiliyor.

Diyetisyen hizmetinin en çok ilgi gördüğü uygulamada bazı özel bilgileri doktorlarla paylaşarak hastaların özel diyet programları almasına imkan tanınıyor ve doktor tarafından düzenli takip sağlanıyor. Mesela cildiye branşından destek almak istediğinizde fotoğraflar göndererek teşhisi kolaylaştırabiliyorsunuz.

Son derece keyifli bir arayüzü bulunan yazılımda doktorlar maksimum 3 saat içerisinde size geri dönüş sağlamış oluyor ve sorularınıza yanıt veriyor. Görüşme sonlanana kadar doktora sınırsız sayıda mesaj ve fotoğraf gönderebiliyorsunuz. An itibariyle uygulama içi fiyatlandırma tek danışma için 12,95TL, haftalık sınırsız danışma 49,95TL, aylık sınırsız danışma ise 99,95TL olarak belirlenmiş.
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 yıl
Çok faydalı ve yön gösteren bir uygulama. Bundan ilham alıp, yeni yeni bir sürü farklı uygulamalar çıkartanlar olacaktır.
Hatta sağlık ocaklarındaki Aile Hekimini uygulamayla bile sunabilirler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Güzel fikirde fiyatlar pahalı 13 TL ye gider Polikinikte muayene olurum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Bakanlığa satıp ülke çapına yayabilirler projeyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Android için bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERDARbdrm 3 yıl
Super fikir, tebrikler. Insallah cabalarinin karsiligini fazla fazla alir gelistirici arkadaslar ve bu sadece baslangic olur. Keske saglik bakanligi veya ozel bir hastahane bu sirketi satin alip daha yasal baglayiciligi olan sartlarda hizmet verse. Yanlis teshis veya recete sonucu dogabilecek sonuclarda yasal olarak hastanin hakki nasil olur, o kafami karistirdi.

Edit:Tabii bir de android icin de yayinlansa iyi olur, neden bulamiyorum google playde diye dusunuyordum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl En iyi video düzenleyici uygulamalarından FiLMiC Pro Android'de 3 yıl Mobil işlemci pazarına yeni bir oyuncu katılıyor: RISC-V 3 yıl Windows 10 kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti 3 yıl LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı 3 yıl HTC Vive VR'ın önündeki önemli bir engel kalktı 3 yıl Microsoft'tan iOS platformuna özel özçekim uygulaması: Microsoft Selfie 3 yıl Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor? 3 yıl HP Falcon'un rakibi Lumia 950 XL olacak 3 yıl ASRock da Xeon destekli oyunculara yönelik anakart kervanına katılıyor 3 yıl Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor 3 yıl Elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan CES 2016 öncesi yeni bir kısa video geldi 3 yıl Bloody'nin oyunculara özel ekipmanlarından T60 oyuncu faresi incelemesi 3 yıl Twitter'ın Mac kullanıcılarına müjde 3 yıl Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir 3 yıl Firefox OS farklı sektörlerde yaşayacak 3 yıl Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında 3 yıl Yerli geliştiriciden eğlenceli oyun: Doods 3 yıl Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mobil platformlarda sağlık danışmanlığı yapan uygulama: Doktorderki Sonraki Yeni teknik ile mikrosensör fiyatları 100 kat ucuzlayabilir 3 yıl Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor 3 yıl Facebook, mobilde konu bazlı haber kaynağını test ediyor 3 yıl iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava 3 yıl Spotify, ödenmemiş telifler yüzünden dava edildi 3 yıl Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram 3 yıl Panasonic'in Lumix serisi yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı 3 yıl Apple'ın OLED ekran üretimini LG Display ve Samsung üstelenecek 3 yıl Özel eldiven ile su altındaki objeler hissedilebiliyor 3 yıl Samsung Gear S2'ye batarya iyileştirmesi 3 yıl ARM'dan giyilebilir cihazlara yönelik Mali-470 grafik birimi 3 yıl ZTE, Nubia.com alan adı için 2 milyon doları gözden çıkardı 3 yıl Samsung, özelleştirilmiş yonga setinde farklı bir strateji izleyecek 3 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk hakkında ilk detaylar 3 yıl Samsung'un biyo işlemcisi hacimli üretime başlıyor 3 yıl Intel Broadwell ve Skylake tabanlı yeni işlemciler geldi 3 yıl G.Skill Ripjaws SR910 oyuncu kulaklığı inceleme videosu "10 sürücülü, 7.1 kanal kulaklık" 3 yıl Yeni Marvel filmi Doctor Strange'den ilk görüntüler 3 yıl Fujitsu, bilgisayar ve mobil bölümünü ayırıyor 3 yıl iPhone 6C, iPhone 5S'den biraz daha büyük batarya taşıyacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim