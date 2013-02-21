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Mobilite: Galaxy S IV çıkış tarihi, Sony PlayStation 4, Nvidia Tegra 4i, HTC One ve daha fazlası

6 yıl
7,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilitenin yeni bölümü yine yepyeni konularla karşınızda. Çıkışına çok az bir zaman kalan Samsung Galaxy S IV, yeni nesil konsol Sony PlayStation 4, HTC'nin amiral gemisi One, Nvidia Tegra 4i,   Snapdragon 200 ve 400 serisi işlemciler ve çok daha fazlası mobilitenin yeni bölümünde Ender Yıldız ve Erdi Özüağ tarafından yorumlanıyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozican0148 6 yıl en beğenilen
Ne dandik bir oynatıcıdir bu ya yarisina geldi dondu yuklenmiyo
1 Yanıt Yanıtla +26
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TheLastNinja2 6 yıl
Emeğinize sağlık,
Size bir tavsiyem var. Başlıkta s4 ile ilgili yazıyı görünce yatmadan izleyeyim dedim. Fakat izlemeden önce kısa başlıklar girmeniz bizler için kolay olur aslında.
Örneğin haberin altında;
- Galaxy S4 olası çıkış tarihi 14-15 mart
- PS4 ün piyasaya çıkacağı Çarşamba günü netleşti
vb.
Bende s4 ile ilgili yazıyı okur, pc'yi kapar işime bakardım. Hem enerji tasarrufu da cabası.
Emeğinize sağlık,Size bir tavsiyem var. Başlıkta s4 ile ilgili yazıyı görünce yatmadan izleyeyim dedim. Fakat izlemeden önce kısa başlıklar girmeniz bizler ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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MASTERMIND 6 yıl
Şu bulunsun cart curt yazan arkadaşların uyarı alması gerekiyor bence.
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ibo3182 6 yıl
Ps ler pc baya geride kalmış zaten şimdi herkesin illa bir PC var ama ps ı yok.. Video iyi oldu baya bilgilendik..
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DH Misafiri 6 yıl
Xperia z mi Almalıyım iphone 5 mi ??
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munans 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Xperia z mi Almalıyım iphone 5 mi ??

S4 yok mu seceneklerin arasinda.
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dockhanger 6 yıl
bu işin ucu sonu yok bu böle gider s4 s5 s6 olan bızım paralar o kadar özellık oldugu halde bizler neyi kullanıyoruzkı
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webbeast 6 yıl
Teknolojiye "yetişmeye" çalışırsanız yakalayamazsınız. Yetişmeye çalışmaya çalışmak, trend takip etmek yerine ihtiyaçlarınızı belirleyin ona göre tüketim yapın. Siz de mutlu olun cebiniz de.
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La Bebé 6 yıl
Bu ne la "-"de yıkılıyo ortalık ya
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maverickoe 6 yıl
HTC One'ın detaylı incelemesini ne zaman yapacaksınız?
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bartman 6 yıl
Sayın Erdi Özüağ, o kadar hızlı konuşuyorsunuz ki inanın seyrederken yoruluyorum. Biraz daha yavaş konuşmanız mümkün olamaz mı. Sizi dinlemek çok keyifli, ama hızınıza yetişmemiz imkansız. Ne olur biraz daha yavaş.
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stalker(1979) 6 yıl
S4'ü mayıstan önce bekleyen hayal kırıklığına uğrar:)
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AERN 6 yıl
Haziran-Temmuz gibi bakalım S IV nasıl olacak. Bu arada 8 çekirdekli olması bekleniyor ama başka 8 çekirdekli cihaz da olabilir mi?
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K.can.tas 6 yıl
S4 sabırsızlandırıyor
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korayus 6 yıl
PS4'deki DVD'nin 8Xhızında olması açıkcası benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu hızdaki sürücü sessiz çalışacak demek oluyor ki oturma odasında kimse gürültü istemez. Sony de bunu düşünmüş belli ki.
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