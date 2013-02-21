Mobilite: Galaxy S IV çıkış tarihi, Sony PlayStation 4, Nvidia Tegra 4i, HTC One ve daha fazlası

Mobilitenin yeni bölümü yine yepyeni konularla karşınızda. Çıkışına çok az bir zaman kalan Samsung Galaxy S IV, yeni nesil konsol Sony PlayStation 4, HTC'nin amiral gemisi One, Nvidia Tegra 4i, Snapdragon 200 ve 400 serisi işlemciler ve çok daha fazlası mobilitenin yeni bölümünde Ender Yıldız ve Erdi Özüağ tarafından yorumlanıyor.

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