Mobilite: Galaxy S IV çıkış tarihi, Sony PlayStation 4, Nvidia Tegra 4i, HTC One ve daha fazlası

Haber Editörü
Mobilitenin yeni bölümü yine yepyeni konularla karşınızda. Çıkışına çok az bir zaman kalan Samsung Galaxy S IV, yeni nesil konsol Sony PlayStation 4, HTC'nin amiral gemisi One, Nvidia Tegra 4i, Snapdragon 200 ve 400 serisi işlemciler ve çok daha fazlası mobilitenin yeni bölümünde Ender Yıldız ve Erdi Özüağ tarafından yorumlanıyor.
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Size bir tavsiyem var. Başlıkta s4 ile ilgili yazıyı görünce yatmadan izleyeyim dedim. Fakat izlemeden önce kısa başlıklar girmeniz bizler için kolay olur aslında.
Örneğin haberin altında;
- Galaxy S4 olası çıkış tarihi 14-15 mart
- PS4 ün piyasaya çıkacağı Çarşamba günü netleşti
vb.
Bende s4 ile ilgili yazıyı okur, pc'yi kapar işime bakardım. Hem enerji tasarrufu da cabası.