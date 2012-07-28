Mobilite: Galaxy S II'ye Android 4.1,Apple'dan rekor gelir,Razer'ın yeni faresi, Canon EOS M ve daha fazlası

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Qualcomm'un dört çekirdekli mobil işlemcisi, Apple'ın 117 milyar dolara ulaşan nakit rezervi, Razer'ın yeni oyuncu faresi, Samsung Galaxy S II'ye Android 4.1, Intel'in Android 4.1 çalışmaları, Lenovo'nun 20 saat pil ömrü sunan yeni tableti, Windows Phone 8, LG'nin akıllı telefon satışları, Ouya oyun konsolu hakkında yeni detaylar ve daha fazlası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın sunumu ile Mobilite'nin yeni bölümünde.

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