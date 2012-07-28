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Mobilite: Galaxy S II'ye Android 4.1,Apple'dan rekor gelir,Razer'ın yeni faresi, Canon EOS M ve daha fazlası

6 yıl
74,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Qualcomm'un dört çekirdekli mobil işlemcisi, Apple'ın 117 milyar dolara ulaşan nakit rezervi, Razer'ın yeni oyuncu faresi, Samsung Galaxy S II'ye Android 4.1, Intel'in Android 4.1 çalışmaları, Lenovo'nun 20 saat pil ömrü sunan yeni tableti, Windows Phone 8, LG'nin akıllı telefon satışları, Ouya oyun konsolu hakkında yeni detaylar ve daha fazlası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın sunumu ile Mobilite'nin yeni bölümünde.
 

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erci501 6 yıl en beğenilen
i-phone un sony kopyası olduğunu da söyleseydiniz keşke.
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canozcan94 6 yıl
Bence bu tür videoların yanında yayın akışı olmalı!


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emiLL 6 yıl algorian
algorian
esqhia
Tüm teknoloji ve haber siteleri,apple ın iphone tasarımını,sonyden nasıl çaldığını gösteren belgelerle çalkalanıyo ama dh de en ufak bi haber yok.Üstüne üstlük eski iphone prototipleri ortaya çıktı başlıklı,şaka gibi koruyucu nitelikte bi haberle geçiştirdiler.Belki yetişmemiştir diycem ama bidaha ki mobilitede umarım bu konuya değinilir.Şimdilik dünyanın en büyük esinlenme haberini paylaşmaktan başka elimden bişey gelmiyor.iyi günler.http://www.ahaber.com.tr/Teknoloji/2012/07/27/iphone-tasarimi-sonyden-mi-calindihttp://www.on5yirmi5.com/genc/fotogaleri/98517/iphone-tasarimi-sonyden-mi-calindi.htmlhttp://www.engadget.com/photos/iphone-cad-drawings-and-prototypes/#5176822

Sony'nin bu çizimleri Apple'dan çalmadığı ne malum?
Yani ortada iPhone var oysa Sony'ye ait böyle bir telefon yok. Ne oldu yani, Sony, iPhone diye bir telefon ortaya çıktı diye kendi tarasımlarını çöpe mi attı?
Açıkçası ben öyle birşeye ihtimal dahi vermiyorum. iPhone yaygınlaşalı yıllar olmuş, SONY'ye ait iPhone benzeri çizimler ortaya çıkmış diye kalkıp Apple iPhone'u Sony'den çalmış diyoruz! Çizimlerin hangi tarihte yapıldığı bile belli değil.
Bu tür haberler yabancı sitelerin hit stratejisidir bence. Doğru olduğu da yalan olduğu da ispatlanamaz çünkü.

SAmsung appledan çalıyor deyince bişey yok

Apple sonyden çalıyor deyince auvvvv
algorianesqhiaTüm teknoloji ve haber siteleri,apple ın iphone tasarımını,sonyden nasıl çaldığını gösteren belgelerle çalka...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 6 yıl
ee yeni bölümü ne zaman gelicek mobilitenin takip ettiğim tek programda gitti :S
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0Kelvin 6 yıl
Razer'ı severim ama Cyborg'un R.A.T. serisi kopyalaması olmamış. Fare yine de güzel tabii.
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Ehlika 6 yıl
19.36dk daki bir elin kulağını geçmez lafına bittim.
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JoeyBane 6 yıl
Canon EOS M ve Razer ilgimi çekti. Fiyatı uçuk olmazsa alınabilecek cihazlar.
LENOCO??
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avanoss 6 yıl
theyapici
avanossCanon eos-m bence daha şık olabilirdi. sony nex serisinde ki albenilik yok bana göre. ama ismi canon olunca piyasada iyi bir yer edinecektir genede. tabi fiyat politikasıda önemli olacaktır.
sony nex serisindeki iso performansına bakmanızı tavsiye ederim; görünüşteki albeni uygulamada alma beni olmuş

Sadece gülüyorum ; SONY nin Nex serisini bu kadar albenili yapan iso performansı zaten. iso performansı biraz araştırısanız mark II ile kıyaslanıyor. kullanmadığınız için bilemezsiniz ama şuan iso konusunda daha başarılı bi cihaz yok. diğer üst seviye cihazlar daha kötü yada aynı iso performansı olarak. nex 5n diye bi arama yaparsanız gerçekleri görebilirsiniz.
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limbesh 6 yıl
neden sade arkaplanı silip yine sade bir arkaplan eklemeye çalıştığınızı anlamıyorum
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berkcombil 6 yıl
Galaxy S2 kullanıcıları bence Google'a dua etsin.Jelly Bean 2012 sonu 2013 başı gibi çıksaydı Samsung'un S2'yi güncellemekte bu kadar hevesli olacağını zannetmezdim.Nede olsa 1,5 yıla yaklaştı piyasaya çıkalı.Güncelleme almaması S3 ve yeni çıkacak modellerin geleceğinin kullanıcılar tarafından kötü çizilmesine sebep olacaktı.
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mbugra19 6 yıl
ya ben her şeyi anladım da ender yıldız "belki bir elin kulağını geçmez" derken ne demek istedi onu pek anlayamadım...
öneri:videoyu part part yapıp sonra birleştirseniz daha iyi olur bence.
tek seferde 1 saat video çekince yukarıdaki gibi ilginç cümlelerin çıkması daha kolay oluyor.sadece o cümle için değil o cümle olmasa da bu öneriyi yapmayı planlıyordum, o cümleyi duyar duymaz yoruma geçtim...uzun video çekince daha fazla doğaçlama yapıyorsunuz hem videonun sürükleyiciliği azalıyor hem de siz zorlanıyorsunuz...
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galluptack1112 6 yıl
Bu tür haberler yabancı sitelerin hit stratejisidir bence. Doğru olduğu da yalan olduğu da ispatlanamaz çünkü.
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algorian 6 yıl
AIainPROST
SAmsung appledan çalıyor deyince bişey yok Apple sonyden çalıyor deyince auvvvv

Kusura bakma ama ne yazdığımı okumamışsın bile. Markacılığa yapışın siz, Apple da olsa Samsang da farketmez, sanki babanızın oğlu.
Biri kalkıp Mercedes'in en son modeline benzer 3DS Max çizimleri yapıp üstüne de BMW yazsa ona da "Mercedes, BMW'den çalmış" dersin sen. Resimlerden birinde JONY yazıyor yahu, onu da mı görmediniz! Mesele fanboy olduğun markanın rakibine gelince kafa hiç düşünmeden hemen kabul ediyor demek.
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