Mobilite: Lenovo'nun Süper Telefonu K920, LG G3'e Snapdragon 805 Dopingi, Xiaomi MI4, Samsung Galaxy Alpha, Lumia 530 ve dahası...

Haber Editörü
|z3 ün ön kamerada flaş ollacağı söyleniyo ön kamera megapiksel olarakta yüksek olabilir flaş geleceğine göre
|Hangi teelefon hakkında konuştuğunuzu dakika saniye olarak video altına eklerseniz çok iyi olur...!!!
|Harika bir mobilite olmuş yine.Teşekkürler :)
|Aynı telefonun laciverti olmuş oda güzel. Z3 bence hiç gelmese daha iyi kaldıki Z1 Alıp Z2 geçmekde mantıksız tasarım anlamında pek fazla değişen bir şey yok bence. Şu ana kadarki en iyi işi Xiaomi yapıyor.
|Xperia Z2 incelemesini yayınladığınız için teşekkürler erdi abi elinize sağlık süper olmuş...
|Snapdragon 805 gelsin, 2k ekran dursun. 5-6 inchlik telefonda 2k ekran görmek istemiyorum.
|Sahsen 2000TL .verip.bir.telefon almam,Lenova 2.000.girse.kimsenin alacagini.sanmiyorum.Zaten.cogu kisi telefondan anlamiyor.ve markaya gore samsung ya da iphone.aliniyor.Yani isin ozeti.cinli.firmalar 2.000 tl ve uzerinde gelirse satis yapaMAZLAR.
|64 bit işlemcili telefonlar ne zaman çıkacak beklemeye değer mi? Erdi abi cevap verir misin?
|Erdi: "Snapdragon 801, 3GB RAM, 16MP kamera"
Ender: "Mis"
:D
|20:45 "Aynı telefonun laciverti" Z3 için en iyi yorum
|discovery 2 den hiç bahsetmemişsiniz. Ben en çok işlemci performansı nasıl olacak onu merak ediyorum.
|samsung alpha alpha dediğiniz amatör bi 3d çizim, koskoca dh editörü painnten çizilmiş tasarıma tav olmuş, güldüm :D
Edit: Şu mağduriyet meselesine dair bir iki kelam etmiştim zamanında konusu açıldığında:
Büyük bir kafa karışıklığı daha...
Ortada bir mağdur olma mağduriyeti yaratılması söz konusu
Başka ürünlerin çıkması, ürün çeşitliliğinin artmasıyla, alınmış olan üründen nasıl bir mağdur olma söz konusu olabilmektedir, akıl işi değil şüphesiz.
Hangi anlamda olursa olsun buna aldığınız ürünün tarihselliğini de göz önünde tutarak söylüyorum ki mağdur falan olmuyorsunuz ve başka bir ürün çıktığında mağdur falan edilmiyorsunuz da.
Esas mağdur edildiğiniz nokta sizin sözde mağdur olduğunuz fikrinin kafanıza sokulması, bunun size benimsetilerek, olmayan mağduriyetinizi illaki gidermeniz noktasında içtepi yaratarak sızlanıp durmanız ve ürün çeşitliliğinde sürekli tüketim yaparak sektörü canlı tutmanız hedeflenmekte.
Aslında "bizi mağdur etme başka bir ürün çıkartarak" dediğiniz anda mağdur oluyorsunuz/ediyorsunuz kendinizi.
Üründen azami oranda faydalanmak yerine "ürünlerden asgari faydalanarak ürünler arasında sonsuz bir döngü"ye entegre olarak tüketim toplumu'nu idame ettiriyorsunuz.
Eski ve yeni kavramlarının tehlikesi de ortada açıkçası, olaya biraz "başka", "farklı" yönden bakmayı deneyiniz...
Pargalı kafandan eski ve yeni kavramlarını sil, uzun bir süre son kullanıcının büyük oranda farklılık hissedeceği, teknolojide çok büyük farklı bir çağa girmeyeceğiz rahat ol. Z6 da çıksa sen bu cihaz ile mutlu mesut olabileceksin Kullanılamaz hale geldiğinde de vermiş olduğun parayı sonuna kadar haketmiş bir cihaz deyip gönül rahatlığıyla çöpe atabileceksin.
2. El piyasası da büyük oranda bu bizim sözde mağduriyetimiz nedeniyle amacı dışında ilerlemekte ve de kullanılmakta.
Kafası karışık bir arkadaş daha...
Kardeş sen altın, ya da döviz işletmiyorsun bir kere bunun ayırdına var önce.
Sen bu cihazı sana ekonomik anlamda artı değer yaratsın diye değil kullanımı üzerinden hayatına bir değer/kolaylık katsın diye alıyorsun. Yani esas olan "kullanım" değeri. Hayatına ne kadar süre kullanım/kolaylık sağladığı.
Yani sen ürünü satmak için değil kullanmak için alırsın/almalısın. Çarpıklık
Kalitenin düşmesinin ise ürün çeşitliliğiyle hiçbir alakası yok.
Apple'ın marka değeri ya da kalitesinin de yine doğrudan ürün çeşitliliği ile alakası yok.
...
Üründen memnun olduğun için alırsın/almalısın. Üründen memnuniyet güncelleme gelsin ya da gelmesin daha işin başında söz konusu. Güncelleme ancak ekstra memnuniyeti işin içine sokabilir ve bu da bir mağduriyet hali değil kullanıcının seçimini etkileyebilecek bir şeydir.
Yani demem o ki kardeşim kendinizi mağdur hissetmekten vazgeçin.