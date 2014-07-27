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Mobilite: Lenovo'nun Süper Telefonu K920, LG G3'e Snapdragon 805 Dopingi, Xiaomi MI4, Samsung Galaxy Alpha, Lumia 530 ve dahası...

4 yıl
64b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite yeni bölümüyle karşınızda. Her hafta olduğu gibi bu hafta da editörleriniz Erdi Özüağ ve Ender Yıldız keyifli sohbetleriyle mobil dünyanın yeniliklerini yorumluyor.
 

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User Friendly 4 yıl en beğenilen
İzleyelim, editleriz...

Edit: Şu mağduriyet meselesine dair bir iki kelam etmiştim zamanında konusu açıldığında:
Pargalı1905

Daha yeni Z2 cikti Z3 sizintilari simdiden basladi.İste bu yuzden sony ve samsung dan nefret ediyorum.Hep magdur ediyolar bizi.

Büyük bir kafa karışıklığı daha...

Ortada bir mağdur olma mağduriyeti yaratılması söz konusu


Başka ürünlerin çıkması, ürün çeşitliliğinin artmasıyla, alınmış olan üründen nasıl bir mağdur olma söz konusu olabilmektedir, akıl işi değil şüphesiz.

Hangi anlamda olursa olsun buna aldığınız ürünün tarihselliğini de göz önünde tutarak söylüyorum ki mağdur falan olmuyorsunuz ve başka bir ürün çıktığında mağdur falan edilmiyorsunuz da.

Esas mağdur edildiğiniz nokta sizin sözde mağdur olduğunuz fikrinin kafanıza sokulması, bunun size benimsetilerek, olmayan mağduriyetinizi illaki gidermeniz noktasında içtepi yaratarak sızlanıp durmanız ve ürün çeşitliliğinde sürekli tüketim yaparak sektörü canlı tutmanız hedeflenmekte.

Aslında "bizi mağdur etme başka bir ürün çıkartarak" dediğiniz anda mağdur oluyorsunuz/ediyorsunuz kendinizi.

Üründen azami oranda faydalanmak yerine "ürünlerden asgari faydalanarak ürünler arasında sonsuz bir döngü"ye entegre olarak tüketim toplumu'nu idame ettiriyorsunuz.

Eski ve yeni kavramlarının tehlikesi de ortada açıkçası, olaya biraz "başka", "farklı" yönden bakmayı deneyiniz...

Pargalı1905
Tamamda sonuç olarak 2000 küsür lira verilmiş telefonun 3-4 ay sonra eski model kefesine konması hoş birşey değil, 2.el satış fiyatlarını da etkiliyor bu durum direk olarak.. Sonuç olarak verilen para kısa zamanda çöp oluyor.. En doğrusu iphone modelleri takip etmek adamlar yılda 1 tane model çıkarıyorlar sene boyunca 0 fiyatlar aynı seviyede ve cihazı sattığınızda bile çok zarar etmemiş oluyor insan. iphone 6 büyük ekran ve güzel bi tasarımla gelirse piyasayı dağıtacağı kanısındayım.


Pargalı kafandan eski ve yeni kavramlarını sil, uzun bir süre son kullanıcının büyük oranda farklılık hissedeceği, teknolojide çok büyük farklı bir çağa girmeyeceğiz rahat ol. Z6 da çıksa sen bu cihaz ile mutlu mesut olabileceksin
Kullanılamaz hale geldiğinde de vermiş olduğun parayı sonuna kadar haketmiş bir cihaz deyip gönül rahatlığıyla çöpe atabileceksin.

2. El piyasası da büyük oranda bu bizim sözde mağduriyetimiz nedeniyle amacı dışında ilerlemekte ve de kullanılmakta.

atabey444

Boş konuşma diye tabir ettiğimiz şeyin en güzel örneği. Bugün bir amiral gemi sahibiysen cebindeki telefon değerini korur 2.el piyasası canlıdır sahibine fazla zarar ettirmez. Üreticiler aksesuar üretirken kaliteye önem verir. Üretici müşterisine daha çok destek verir. Teknik servisler bilinçlenir vs. Diğer yandan 6-8 ayda bir amiral gemi piyasaya sürerse üretici kalite düşer hizmet anlayışı değişir yeni modele daha çok özen gösterirken eski modele üvey evlat muamelesi yapar. Apple neden her zaman değerli derseniz işte bu yüzden... Yazdıklarımı eğer az bişeycik anlayabilme kapasiten varsa eğer sormak istiyorum bu adam mağdurmu değilmi? Ha şunuda eklim güzel kardeşim bu adam 2 yıl sonra cebindeki üründn memnun olmayacak çünkü üretici firma zibil gibi amiral gemi bastığı için yazılımsal desteği geri çekecek. Bana sorarsan telefona can veren güncel yazılımdır. Bugün iphone 4s ios 7 ile yeniden hayat bulduysa işte o zaman mağduriyet kavramını bir daha düşün derim

Kafası karışık bir arkadaş daha...

Kardeş sen altın, ya da döviz işletmiyorsun bir kere bunun ayırdına var önce.

Sen bu cihazı sana ekonomik anlamda artı değer yaratsın diye değil kullanımı üzerinden hayatına bir değer/kolaylık katsın diye alıyorsun. Yani esas olan "kullanım" değeri. Hayatına ne kadar süre kullanım/kolaylık sağladığı.

Yani sen ürünü satmak için değil kullanmak için alırsın/almalısın. Çarpıklık


Kalitenin düşmesinin ise ürün çeşitliliğiyle hiçbir alakası yok.

Apple'ın marka değeri ya da kalitesinin de yine doğrudan ürün çeşitliliği ile alakası yok.
...
Üründen memnun olduğun için alırsın/almalısın. Üründen memnuniyet güncelleme gelsin ya da gelmesin daha işin başında söz konusu. Güncelleme ancak ekstra memnuniyeti işin içine sokabilir ve bu da bir mağduriyet hali değil kullanıcının seçimini etkileyebilecek bir şeydir.

Yani demem o ki kardeşim kendinizi mağdur hissetmekten vazgeçin.
İzleyelim, editleriz...Edit: Şu mağduriyet meselesine dair bir iki kelam etmiştim zamanında konusu açıldığında:Pargalı1905
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beyaz_23 4 yıl
z3 ün ön kamerada flaş ollacağı söyleniyo ön kamera megapiksel olarakta yüksek olabilir flaş geleceğine göre
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Ekselyum 4 yıl
Hangi teelefon hakkında konuştuğunuzu dakika saniye olarak video altına eklerseniz çok iyi olur...!!!
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jeuMaster 4 yıl
Harika bir mobilite olmuş yine.Teşekkürler :)
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ICromwelleI 4 yıl
Aynı telefonun laciverti olmuş oda güzel.
Z3 bence hiç gelmese daha iyi kaldıki Z1 Alıp Z2 geçmekde mantıksız tasarım anlamında pek fazla değişen bir şey yok bence. Şu ana kadarki en iyi işi Xiaomi yapıyor.
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nedensiz07 4 yıl
Xperia Z2 incelemesini yayınladığınız için teşekkürler erdi abi elinize sağlık süper olmuş...
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kemalboran 4 yıl
Snapdragon 805 gelsin, 2k ekran dursun. 5-6 inchlik telefonda 2k ekran görmek istemiyorum.
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alpikk 4 yıl
Sahsen 2000TL .verip.bir.telefon almam,Lenova 2.000.girse.kimsenin alacagini.sanmiyorum.Zaten.cogu kisi telefondan anlamiyor.ve markaya gore samsung ya da iphone.aliniyor.Yani isin ozeti.cinli.firmalar 2.000 tl ve uzerinde gelirse satis yapaMAZLAR.
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Maymun Doktoru 4 yıl
64 bit işlemcili telefonlar ne zaman çıkacak beklemeye değer mi? Erdi abi cevap verir misin?
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burakesan 4 yıl
Erdi: "Snapdragon 801, 3GB RAM, 16MP kamera"
Ender: "Mis"
:D
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baties 4 yıl
20:45 "Aynı telefonun laciverti" Z3 için en iyi yorum
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s_sadistic 4 yıl
discovery 2 den hiç bahsetmemişsiniz. Ben en çok işlemci performansı nasıl olacak onu merak ediyorum.
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3DMystic 4 yıl
samsung alpha alpha dediğiniz amatör bi 3d çizim, koskoca dh editörü painnten çizilmiş tasarıma tav olmuş, güldüm :D
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