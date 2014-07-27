Mobilite: Lenovo'nun Süper Telefonu K920, LG G3'e Snapdragon 805 Dopingi, Xiaomi MI4, Samsung Galaxy Alpha, Lumia 530 ve dahası...

Mobilite yeni bölümüyle karşınızda. Her hafta olduğu gibi bu hafta da editörleriniz Erdi Özüağ ve Ender Yıldız keyifli sohbetleriyle mobil dünyanın yeniliklerini yorumluyor.

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