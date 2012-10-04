Mobilite: VW Golf'te Nvidia teknolojisi, Galaxy S 4'ten yeni haberler, iPad Mini, HTC One X+ ve daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. "Volkswagen Golf'te Nvidia teknolojisi, Samsung Galaxy S 4'ten yeni haberler, HTC'nin yeni amiral gemisi One X+, iPad Mini üretime giriyor, yeni işletim sistemi ve telefonlar ile BlackBerry yeniden çıkış peşinde, Full HD çözünürlükte ekrana sahip yeni nesil telefonlar geliyor" gibi farklı konu başlıkları Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ tarafından yorumlanıyor, gelişmeler enine boyuna masaya yatırılıyor...

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