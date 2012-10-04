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Mobilite: VW Golf'te Nvidia teknolojisi, Galaxy S 4'ten yeni haberler, iPad Mini, HTC One X+ ve daha fazlası...

6 yıl
42,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. "Volkswagen Golf'te Nvidia teknolojisi, Samsung Galaxy S 4'ten yeni haberler, HTC'nin yeni amiral gemisi One X+, iPad Mini üretime giriyor, yeni işletim sistemi ve telefonlar ile BlackBerry yeniden çıkış peşinde, Full HD çözünürlükte ekrana sahip yeni nesil telefonlar geliyor" gibi farklı konu başlıkları Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ tarafından yorumlanıyor, gelişmeler enine boyuna masaya yatırılıyor...
 

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sertacaygun 6 yıl en beğenilen
HTC'nin neden yeni telefonlarında pil çıkmıyor, MicroSD kart takılamıyor ? Android'i Android yapan şeyler bunlar. Sony deseniz ayrı dünya, arka tüm kapak çıkıyor ama pil çıkmıyor, iş mi bu ?
Sırf pil ve kart işi için özellikle Samsung'lara yönelenler vardır, eminim.
HTC'nin neden yeni telefonlarında pil çıkmıyor, MicroSD kart takılamıyor ? Android'i Android yapan şeyler bunlar. Sony deseniz ayrı dünya, arka tüm kapak çıkıyo...
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Merc4eve 6 yıl
Galaxy S4 - 13:27
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:::LOSTPLANET::: 6 yıl
edit: etkinleştirmesi değil ilişkilendirilmesi olacaktı .
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kesbi 6 yıl
S4 için girdim ama hiçbişeyden bahsedilmedi. Sadece 13 mp kamera olabilir dendiki zaten bu da bir tahmin ve olması gerek bişey. Ekran büyüklüğü, işlemcisi, rami, pil kapasitesi, kalem desteği gelecek mi vs. bi sürü husus var. Gerçi ben zaten s5'i bekleyeceğim. S3 beni 2 yıl rahat, 1 yıl daha zorlarsam götürür gibi. Seneye sıra dizüstünde. 3 buçuk yaşına geldi kerata.
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:::LOSTPLANET::: 6 yıl
xxSpecter
Onurcan91 Stream Not Found uyarısı alıyorum her videonuzda..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
İDM yüklü ise kaldırın. Son sürümünde bu hatalar var.

idm'yi silmesine gerek yok . idmyi açın seçeneklere tıklayın orada bir kutucuk var gelişmiş tarayıcı etkinleştirmesi diye oradaki "tik" işaretini kaldırın sorun düzelecek.
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nerostone 6 yıl
golf dan bahsedildiği sırada arkada gosterilen araba goruntusunun sık sık takılarak oynamasına gıcık oldum..
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ThePoseidon 6 yıl
S4 için girdim ama sadece 13 megapixel özelliği söylenmiş :(
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mr.1996 6 yıl
ya bi dur samsung s3 ü yeni aldım
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memduh selim bey 6 yıl
Erdi ve Ender bey merhaba,
HTC tarafında Windows Phone tabanlı HTC 8X'e baktığımızda Beats Audio'nun yazılım desteği yanında artık donanımsal olarak da karşımıza çıktığını görüyoruz. Ses çıkışında ses kuvvetlendirici devre kullanıldığı belirtilmişti.
Acaba aynı donanım HTC One X Plus'ta da kullanıldı mı?
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musa_unsal2005 6 yıl
Samsung s4 istediği kadar işlemciyi yükseltsin istediği kadar ekranı büyütsün, Eğer kasa kalitesini iyileştirmezse ve motorola gibi 3300 mAh veya daha yakın bir pil ile gelmezse bana göre bir arpa boyu yol gitmemiş olur. Sırf bu samsungun kasa kalitesi sabıkasından dolayı Motorola droid razr maxx HD yi bekliyorum.
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tobetube 6 yıl
Cok güzel program tesekkur ederiz .
Acaba Çin'de üretilen lonovo K860 , Xiaomi 2 gibi modeller hakkında da bir haber yapsanız iyi olmaz mı ?
Cunku ozellik olrak bakıldıgında S3 , One X gibi cihazların her acıdan cok otede ozelliklere sahip gorunuyorlar .
Merak ettigimiz sey acaba bu cihazlar gercekten bu kadar iyi mi ?
Tesekkur ederiz.
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*Whisky 6 yıl
Şu samsungun piyasadan 1 gram anladığı yok
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free4200 6 yıl
Evet yine çok güzel bir program olmuş. Tebrikler.
Yalnız belki Samsung 11 ekim etkinliğindeki olabilecek gelişmelere kısaca bir değinseydiniz daha geniş içerik oluşturulurdu.
Yine de soluksuz izledim. Teşekkürler.
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Diğer mobilite bölümlerine göre zayıf buldum.
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mkt 6 yıl
one x+ quadrant'tan 7500 antutudan 14200 alıyor izlediğim iki ayrı hands on videosunda da aynı sonnuçları verdi tek açıklaması var 28nm :D
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xxSpecter 6 yıl
Onurcan91
Stream Not Found uyarısı alıyorum her videonuzda..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İDM yüklü ise kaldırın. Son sürümünde bu hatalar var.
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