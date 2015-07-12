Mobilite: Yeni vergiler, OnePlus 2, iPhone 6s, Galaxy Note 5, Snapdragon 820'li yeni nesil telefonlar ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta cep telefonlarını bekleyen yeni vergiler olmak üzere OnePlus 2, iPhone 6s, Galaxy Note 5, Snapdragon 820 işlemcili yeni telefonlar, IOS 9 Beta 3 detayları, Sony'nin Twitch hamlesi ve telefon dünyasına bağlılık açıklaması, Huawei'den yeni nesil Kirin 950 işlemcisi, ZenFone 2'ye Windows 7 kurulumu, efsane olma yolunda ilerleyen LG G2, yeni LG G4 Beat ya da diğer adıyla G4s, Galaxy S6 serisinin önemli bir farkı artık diğer telefonlara da geliyor, Meizu MX5 ve 2TB kapasiteli Samsung SSD'ler gibi gündemdeki önemli konuları sizler için değerlendiriyorlar.

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