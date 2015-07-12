Mobilite: Yeni vergiler, OnePlus 2, iPhone 6s, Galaxy Note 5, Snapdragon 820'li yeni nesil telefonlar ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta cep telefonlarını bekleyen yeni vergiler olmak üzere OnePlus 2, iPhone 6s, Galaxy Note 5, Snapdragon 820 işlemcili yeni telefonlar, IOS 9 Beta 3 detayları, Sony'nin Twitch hamlesi ve telefon dünyasına bağlılık açıklaması, Huawei'den yeni nesil Kirin 950 işlemcisi, ZenFone 2'ye Windows 7 kurulumu, efsane olma yolunda ilerleyen LG G2, yeni LG G4 Beat ya da diğer adıyla G4s, Galaxy S6 serisinin önemli bir farkı artık diğer telefonlara da geliyor, Meizu MX5 ve 2TB kapasiteli Samsung SSD'ler gibi gündemdeki önemli konuları sizler için değerlendiriyorlar.
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ayrı bir ironi de arçelik-beko gibi mağazalarda iPhone modelleri satılıyor. hani yerliydik noldu?? para kazanma arzusu mu depreşti?
doymadılar doymayacaklar da halkı sömürmekten. ben vergimi veriyorum. bu ülke için elimden geldiğince işimle faydalı olmaya çalışıyorum. daha ne istiyorsun bizden!!! toptan ithalatı kaldırın bence olsun bitsin. kuzey kore gibi. siz de rahat edin biz de. ama olmaz vergiyle dönen saçma sapan dünya devi (!) bir ülkeyiz biz.
yerli malı hiç bir şey almamaya çalışırım ben artık. insanlara da özellikle vestel gibi ürünleri aldırmamaya çalışırım. sadece telefon değil.
yazılım geliştirme yok kalkmışsın "4g yi atlayalım 5g'ye geçelim" diyorsun. güney kore, japonya'dan bizim ne eksiğimiz var değil mi? daha 3g'yi adam akıllı veremiyorsun ve nasıl ücretlere biliyorsunuz.
tübitak'ın başında hayvanat bahçesi müdürünün olduğu bir ülkeden ne bekliyoruz?
Huzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır;
Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır!
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?
Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say
Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray,
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay;
Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar
Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikaamı var.
Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar.
Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Tevfik Fikret...