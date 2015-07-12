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Mobilite: Yeni vergiler, OnePlus 2, iPhone 6s, Galaxy Note 5, Snapdragon 820'li yeni nesil telefonlar ve dahası...

3 yıl
52,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta cep telefonlarını bekleyen yeni vergiler olmak üzere OnePlus 2, iPhone 6s, Galaxy Note 5, Snapdragon 820 işlemcili yeni telefonlar, IOS 9 Beta 3 detayları, Sony'nin Twitch hamlesi ve telefon dünyasına bağlılık açıklaması, Huawei'den yeni nesil Kirin 950 işlemcisi, ZenFone 2'ye Windows 7 kurulumu, efsane olma yolunda ilerleyen LG G2, yeni LG G4 Beat ya da diğer adıyla G4s, Galaxy S6 serisinin önemli bir farkı artık diğer telefonlara da geliyor, Meizu MX5 ve 2TB kapasiteli Samsung SSD'ler gibi gündemdeki önemli konuları sizler için değerlendiriyorlar.
 

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plexus_09 3 yıl en beğenilen
yerli malı alınca mı vatansever oluyoruz? bak çinlilere telefon yapıyor adamlar 300 dolara (300TL gibi düşünmek lazım) vatandaşına amiral gemilerini satıyorlar. şimdi vestel gibi sömürücü firmalar giriş seviyesi modeli 900 TL'ye satıyor. hani nerde vatandaşı düşünmek? burda duygu sömürüsü yapıyorlar. kısa yoldan köşeyi pastadan büyük pay almak istiyorlar. "hani bekleyin biz de samsung, apple, vs.. olacağız zamanla" bu duyfuğum en absürt saçmalık. apple'ın geçmişine bak bakalım, samsung'un geçmişine bak bakalım. bir kaç yılda mı oldu bu adamlar. sen ar-ge'ye yatırım yapma, fabrikalarını çin'de orda burda kur. samsung'un sadece ar-ge yatırdığı bütçe belli. sen kalk sonra tablet (oyuncak) dağıt. hem memleketin cahil kesimini mutlu et hem de yandaşlarına para kazandır.

ayrı bir ironi de arçelik-beko gibi mağazalarda iPhone modelleri satılıyor. hani yerliydik noldu?? para kazanma arzusu mu depreşti?

doymadılar doymayacaklar da halkı sömürmekten. ben vergimi veriyorum. bu ülke için elimden geldiğince işimle faydalı olmaya çalışıyorum. daha ne istiyorsun bizden!!! toptan ithalatı kaldırın bence olsun bitsin. kuzey kore gibi. siz de rahat edin biz de. ama olmaz vergiyle dönen saçma sapan dünya devi (!) bir ülkeyiz biz.

yerli malı hiç bir şey almamaya çalışırım ben artık. insanlara da özellikle vestel gibi ürünleri aldırmamaya çalışırım. sadece telefon değil.

yazılım geliştirme yok kalkmışsın "4g yi atlayalım 5g'ye geçelim" diyorsun. güney kore, japonya'dan bizim ne eksiğimiz var değil mi? daha 3g'yi adam akıllı veremiyorsun ve nasıl ücretlere biliyorsunuz.

tübitak'ın başında hayvanat bahçesi müdürünün olduğu bir ülkeden ne bekliyoruz?
yerli malı alınca mı vatansever oluyoruz? bak çinlilere telefon yapıyor adamlar 300 dolara (300TL gibi düşünmek lazım) vatandaşına amiral gemilerini satıyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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fx3169 3 yıl
Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazır
Huzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır;
Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır!
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?
Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say
Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray,
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay;
Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar
Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikaamı var.
Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar.
Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Tevfik Fikret...
Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazırHuzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır;Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır!Faka...
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sendemail 3 yıl
İMKANI OLAN BU ÜLKEDEN GİTSİN ,

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ltrg 3 yıl
Heralde yani simdi cikarip vatandasi sinir etmek istemiyorlar.

Bu arada bu telefona taksit olayi hic kalkmiycakmi ? Bu nasi bi mantik adam gdip kredi cekiyor daha beter oldu kredi cekmeyenler karttan nakit avans cekiyorlar Allah yardimcimiz olsun devlet iyi bisey yapiyorum derken resmen ....icine etti.
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Guaire 3 yıl
Yeni seçim ufuktayken yeni vergi işi yine kaynar. Yemez
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justreal 3 yıl
Yüzde yüz yerli Vestel 4k kavisli tv reklamı vardı şimdi tvde.güldüm geçtim.
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FatihAsl 3 yıl
Şu vergi hala çıkmadı. Tekrar seçimlerden sonra CHP + MHP + HDP koalisyonu sonrası mı çıkacak acaba
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turkeytv 3 yıl
VERGİSİZ DEVLET,DEVLETSİZ VERGİ OLMAZ ! VERGİYE DEVAM...
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volkantipi 3 yıl
Vestel ürünleri diğer markalardan pahalı. Ne anladım ben yerli firmadan.
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teknokaptan 3 yıl
28 agustosta amerikadan izmire gelicem telefon isteyen bana ulasssin.
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl
Şu vergi işi kaldırılmalı. Bir dayanağı yok.
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silversmith 3 yıl
Sayılı yerli üreticimiz çok ekstrem ürünler ürettiği halde ürünlerini satamıyordu zaten iyi oldu! Artık yurt dışına felan da açılırlar bizlerde gururlanırız!
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silversmith 3 yıl
Kriz yok kiraz var ! Da(ğı)lın!
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orhan kometci 3 yıl
Vestel 100/100 kendi yapsin cakma cinmallarini getirtip ustune vestel yazinca turkiyede uretilmiyor htc lg kalitesinde birinci kalite mal getirsin ondan sonra benim malim satilmiyor diye aglasin 600 tl lik telefonu 1300satmaya calisirsa satilmaz tabi bu zamana kadar hic vestel almadim herhangi bir urununu bundan sonra da hic almam devletimize de hic yakisdiramadim zaten 1000 tlilik bir urunun vergisi 500 tl yi geciyor
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atillaoguz 3 yıl
Neyin kafasında bunlar. Tv alacak olsam ucuz diye arçelik vestel mi alacağım. Mesela vestel 500 tl yaptılar LG 5000 tl yaptılar. Ozaman bu sene alacağım 1 sene daha bekler gene LG alırım. Ne kadar basit düşen bir zihniyet. Turkiye de mo taj edilmis araba alırsın vidaları gevşek olur. Malzeme alırsın bariz sorunlu çıkar. Sen önce yerli üretici destekleyecegine müşteri destek ve hizmetlerinde kalitesinde avrupa standartlarını yakalat.
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Aty. 3 yıl
Vergi Cumhuriyeti olduk resmen. Bizden vergi alacağına, adamlardan vergisini düşür. Tabi böylesi vatandaştan başka kimsenin işine gelmez.
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kule_genclik 3 yıl
3000 iphone %15 daha koy satilir yine , 3 veren 3.5 ta verir..
ama zar zor 1000 liraya telefon alan adam birak 150 yi 10 lira bile fazla odese icine dert olur.
ayrica bu araba isine de benzemez. kacakcilik olaylari artar. sinirlar olmus zaten yol gecen hani. kacakcilara gun dogdu.
vergiyi arattirinca illa vergi geliri articak diye birsey de yok. ne yapmaya cslisiyorlar anlamak zor.
iligimizi kuruttular daha da doymadilar.
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Holy-Ghost 3 yıl
Yerli üreticiye katkı olsun diye fazla parayı neden ben veriyorum!? Sen devletsin sen adamlara kolaylık sağla, üretimine yardımcı ol belli seviyeye geldiğinde taksitlerle paranı şirketten al hemde yüksek teknoloji üretimi yapan şirketin çoğalsın sen kazan türkiye kazansın, ortada hiç birşey yokken ben parasını veriyorum eğer varsada kötü devlet neden benden planını saklıyor? Bende nexus 4 var 10 çıkana kadar beklerim zaten whatsapp,facebook kullanıyorum umrumda değil ama niyetlensem ödiceğim saçma şeylerin haddi hesabı yok.
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