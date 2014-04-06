Mobilite: İstanbul Apple Store, WP 8.1, Lumia 930 & 630, Fire TV ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız mobil dünyanın öne çıkan gelişmelerini, yeni duyuruları, dedikoduları ve cihazları keyifli sohbetleriyle sizler için yorumluyor.

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