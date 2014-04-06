Mobilite: İstanbul Apple Store, WP 8.1, Lumia 930 & 630, Fire TV ve dahası...

Haber Editörü
|wp 8.1 ile cok iyi olmus 930 tasarımıyla maça bir sıfır önde başlamış zaten.gelse de s3 miniyi satıp alsam,takipteyim iki haftadır
|Samsung arayüzünü görüyorlar kasım kasım sonra android kasıyor...sen eline bi sony bi htc bi nexus alda gör android neymiş
|Bilgisayar işi ile uğraşıyorum Windows un bilgisayar indan ne Hayır gördüm ki telefonun dan bi hayir bişeyler yapmasını bekleyelim yakinda telefon da mavi ekran verir ise şaşırmayın :))
|2 yildir Galaxy note n7000 kullaniyorum. Bu aralar telefon degistirmeyi de dusunuyorum bir yandan. Lg G Pro aklimi celiyor ama şöyle bir gercek de var; ne kadar ozgur olmasini sevsem de android cok kararsiz bir sistem. Windows pc gibi 2 ayda bir format atiyorum. Uygulamalari her sefrinde tekrar yuklemekten sıkıldım. Ozellikle Samsung arayuzleri ciledeb cikariyor. Samsung hayrani iken Samsung'dan tiksinecek hale geldim.
Umarim Iphone 6 buyuk ekranli ve iyi bataryali olur. Boyle olursa kesinlikle bir sonraki telefonum Iphone 6 olur.
|Çok beğendim Lumia 930 tasarımını.
En büyük eksisi olan market zayıflığı yok olduğunda, alabileceğim telefon.
|Fire TV güzel görünüyor. Türkiye gönderim yapmazlar herhalde.
|Ağırlığı yanlış yazmışım 1520 daha ağır..
|Lumia 1520 çok hoşuma gitmişti WP'a geçmek için sebebimdi. Ama ekran büyük olduğu için almadım. 5 inç lik aynı özelliklerde bi telefon gelirse alırım diyordum. Lumia 930 iyi gibi gözüktü ama baktığım zaman 1520 ye göre daha kalın daha ağır ve malesefte bataryasının yeterli olmadığını gördüm. Fiyatı da oldukça yüksek. Hayal kırklığı oldu, Böyle giderse 1520 alacağım sanırım.
|Android alıcagıma wp alırım
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Bir sistemin gelişimine şahit olmakmış, paranın yarısını da gelişimini tamamlayınca verelim olmaz mı?
Hatırı sayılır bir PC , masaüstü ve el konsollarına sahip birisi olarak, iş yapacağım platform belli (pc) , oyun oynayacağım yer belli (konsol) , çok acil bir şekilde seyahat etmem gerekirse yada dünya yıkılırsa falan alırım elime bir 3DS - Vita'yı oyunumu oynarım. Yani şu her yerden uyarıların pırtladığı size şurdan gold al burdan gold al diyen oyunlar ile millet platformlar arası değer biçiyor mu ? Mobil konumdayken bir şey seyretmek istersem tel.in 3-4" lik ekranına bakmaz, sarılırım tabletime ...
Olması gereken temel-ana uygulamaların hepsi tüm platformlarda var. Dahası ? Şu telefonlar üzerinden dünyayı kurtaranlar bir söyleyip gösterse de bizde elimizdeki cihazları kullansak.
Bir telefon masaya koyduğunda, cebinde taşıdığında, çıkarıp kulağına koyduğunda şık olmalı. İnce ve zarif olmalı. İnternete girerken gerçekten internete girmeli. Batarya denilen lanet meselede en az şekilde sorun çıkarmalı... Bitti gitti. 2 tane temel uygulamaya sorunsuzca girecek... Bir zahmet beni tonlarca romu tomu ile, 3.parti haşere yazılımları ile, mayın tarlası gibi uygulamaları ile uğraştırmamalı. He birde telefondan bahsettiğimiz için alo-alo diyebilmeli. Bu kadar arkadaş. Bu nedir böyle bu nasıl bir çılgınlıktır.
Vallahi billahi yaptılar pc ya ... Pc konsol mevzusunda PC'cilerin tavrı ne ise , şu işletim sistemleri , mobil konularda da androidçilerin tavrı o. Adamlar içinde 2-3 tane silikon barındıran zavallı cihazları pc kasasına çevirdiler. Yazık paranıza yazık.
Aman kardeş dikkat et.
Geceleri sessiz ve yanlız sokaklarda yürüme Windows Phone'a laf ettin başına bela aldın.
Ne sen beni gördüm ne ben seni gördüm.