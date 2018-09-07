Tam Boyutta Gör

Yeni evlenecek olanların, evinizdeki eskimiş mobilyaları yenileyecek olanların elbetteki ilk gideceği yer mobilyacılardır. Ama her iki durumda da mobilya alacak olanların dikkat göstermesi gereken unsurlar var. Bu yüzden sizlere mobilya seçimi rehberi niteliğinde olan mobilya alırken nelere dikkat etmelisiniz başlıklı bu içeriği hazırladık. Özellikle izmir hazır mutfak seçimi yaparken bu yazımızdaki tavsiyeleri dikkate almanızı öneririz.

Mobilya Alışverişi Yaparken Bunlara Dikkat!

Düğününüze kısa bir süre varsa ya da evinizin inşaatının tamamlanmasına belli bir süre kaldıysa her şeyden önce firmaların temin sürelerini hesaba katmanızı öneririz. Örneğin düğün mevsiminde mobilya firmaların aldığı siparişlerde artar ve doğal bir yoğunluk yaşanır. Mobilya alırken elbette ki zevkinize ve beğeninize uygun bir şeyler seçeceksiniz fakat bunun yanında sağlamlığı ve konforu da yabana atmamalısınız. Zira görünüşüyle mükemmel şekilde evinizi tamamlayacak olan bir mobilya her oturduğunuzda size battığında ya da kısa süre içinde deforme olduğunda bu seçiminizde pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden mobilya alırken nelere dikkat etmelisiniz konusunda tüm bunları göz önünde bulundurmalısınız.

Panel Mobilya Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yasalara göre mobilyacılar, kalite standartlarına uygun üretim yapmak zorundadırlar. Yine yasa gereği mobilyalarda bulunan kanserojen etkisi yayarak salınan formaldehit gazı bulunmamalıdır. Bu nedenle öncelikle formaldehit içermeyen ürünler seçmelisiniz. Söz gelimi ağır metallerden oluşan; kurşun, cıva, krom, antimon, kadmiyum, arsenik türevi toksin emisyonlarıyla yüklü olan ve merdiven altı tesislerde üretimi yapılan denetimsiz işletmelerin sağlık standartlarına uygun olmayan ürünlerinden satın almamalısınız. Mobilyalarda seçtiğiniz ürünlerin E0 standartlarına uygun olmasına dikkat ederseniz, bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Zira mobilya seçiminde dikkat gösterilmesi gereken en önemli konu da budur.

Mobilyaları oluşturan hammaddeler; MDF, suntalam ya da sağlam ağaç niteliğindeki tasarımlardan oluşuyor olabilir. Önceki yıllarda sağlamlık ön planda tutulduğundan ahşap ve masif mobilya ürünleri sadece çeşitli sağlamlıklarda ağaçlardan üretilirdi. Fakat son dönemde maliyetin düşürülmesi ve tüketiciye ucuz ürün sağlanabilmesi adına ahşap mobilyaların tamamı neredeyse sunta lam hammaddesinden üretilmekte.

Bu da anlayacağınız gibi kaliteyi ve sağlamlığı düşürmekte. Bu yüzden mobilya seçimlerinizde son teknolojilerle şekillendirilmiş sağlam ağaçlardan üretilmiş olan ürünlere ağırlık verdiğinizde kısa zamanda elinizde kalmayacak ve evladiyelik olan ürünlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca alacağınız eşyaların pratik özelliklerde üretilmesine de özen göstermelisiniz. Yani ürününüz modüler ve kolaylıkla sökülüp takılabilen mobilyalardan oluşmalı ki yer değiştirmek istediğinizde ya da yeni bir taşıma da istediğiniz kadar söküp takmanıza imkan tanısın.

Ayrıca çarpmalara ve darbelere karşı mobilya kenarlarının oval olmasına dikkat etmelisiniz. Örneğin bu gibi sivri kenar ve köşeli ürünler evdeki küçük çocuklar için sorun olabilir. Yine ürün alırken dolap kapaklarının, çekmecelerin tam kapanıyor olmasına dikkat edin ve deneyimleyin. Yanı sıra sert kapanmayan fren sistemli özelliklere sahip mobilyaların her zaman diğerlerine göre aşınma payı yüksek olmaktadır. Ayrıca çekmece tabanlarının, büfe içlerinin ve dolap içi rafların yük taşıma gücüne önem vermelisiniz. Aks taktirde bu gibi ürünlere yük bindiğinde meydana gelen basit bir basınçta bile büfeleriniz ve çekmeceleriniz çökebilir bu durumda da maddi – manevi hasar ve kayıplar yaşayabilirsiniz. çökebileceklerini unutmayın. Yine doğal – büfe gibi ürünlerde kapak gıcırdamalarına, sürtünmelerine azami dikkat etmelisiniz. Sandalye -masa gibi yemek sistemini oluşturan ürünlerden alacaksanız da ayak dengesine ve taşıma gücüne önem verin.

Firmaların temin sürelerini öğrenin. Verdiğiniz siparişleriniz için panel mobilyalarda 10-20 gün, kaplamalarda da minimum 25-30 gün süre isteneceğini hesaba katın. Daha az sürede bitirebiliriz sözlerini pek de kale almayın. Standart olarak evlilik tarihinden en az 2 ay önce siparişlerinizi oluşturmanızı öneririz.

Kumaş Kaplamalı Mobilya Seçimi

Kumaş kaplanmış koltuk ve sandalyelerde; temizliği kolay olan (örneğin kadife takımlar leke tutar ve sildikçe hav bırakır), hava alan, silinebilir özellikli, leke tutmayan, toz toplamayan kumaşlardan olmasına özen gösterin. Böylelikle izmir mutfak dolabı imalatçısı olarak, sizlere mobilya alırken nelere dikkat etmelisiniz konusunda değerli bilgiler vermiş olduk.