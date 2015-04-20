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Modüler USB çoklayıcı InfiniteUSB, USB-C desteğini de kazandı

4 yıl
2,6b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Modüler USB çoklayıcı InfiniteUSB, USB-C desteğini de kazandı
 
Çok uzun yıllardır piyasada yer almasına rağmen son dönemde Kickstarter'da yeniden ortaya çıkan ve site üzerinde koyduğu 10,000$ hedefi 213,692$ gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşımayı başaran InfiniteUSB, bu büyük desteği arkasına alarak USB-C desteğini de kazandı.
Bir tarafı standart USB, diğer tarafı ise ihtiyaca bağlı olarak MicroUSB, Lightning ve dişi USB çıkışlarıyla hazırlanmış bir kablo birimi olarak karşımıza çıkan InfiniteUSB, üst üste takılarak tek bir USB portu üzerinden birçok mobil cihazın şarj edilmesine ya da yedeklenmesine imkan tanıyor. Bu sayede hem farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek USB portlarını işgal etmeyen hem de derli toplu bir kablo yönetim süreci sağlayan ürün, bünyesinde yer alan manyetik bağlantıyla da taşıma için çok daha kompakt bir yapıya bürünebiliyor.
Modüler USB çoklayıcı InfiniteUSB, USB-C desteğini de kazandı
 
InfiniteUSB Kickstarter projesinde yaptığı son güncellemeyle ise özellikle üzerinde tek bir port bulunmasıyla büyük eleştiri toplayan Apple'ın yeni 12-inç'lik Retina Macbook modeli için büyük fayda vaat eden USB-C desteği kazanıyor. Bu destekle aynı zamanda yeni Chromebook Pixel için de kullanılabilen InfiniteUSB, tek bir USB-C portu üzerinden yukarıda bahsettiğimiz benzer mantıkla birden fazla cihazın bağlantı kurmasına imkan tanıyor.
Bitimine 48 saat kalan InfiniteUSB, diğer versiyonlar için yapılacak en az 14$, USB-C içinse en az 22$ bağış miktarlarıyla buradan elde edilebiliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/668098663/infiniteusb-one-usb-port-unlimited-devices/description Yorum Yaz
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Mickey Goldmill 4 yıl en beğenilen V4LKyR
V4LKyR
Arkadaş şu kadar basit bir şey 220.000$ kazanmış. İnanılmaz bir şey be.
Para kazanmak bu kadar kolay mı ki?

Kickstarter projelerine bakmanı öneririm. Bunun gibi yaratıcı, basit ve faydalı onlarca proje var ve hepsi büyük miktarlarda bağışlar toplayabiliyor
V4LKyRArkadaş şu kadar basit bir şey 220.000$ kazanmış. İnanılmaz bir şey be.Para kazanmak bu kadar kolay mı ki?Kickstart...
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omertalord 4 yıl
V4LKyR
Arkadaş şu kadar basit bir şey 220.000$ kazanmış. İnanılmaz bir şey be.Para kazanmak bu kadar kolay mı ki?

Basitse sen de yap arslanim.
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V4LKyR 4 yıl omertalord
omertalord

V4LKyR

Arkadaş şu kadar basit bir şey 220.000$ kazanmış. İnanılmaz bir şey be.Para kazanmak bu kadar kolay mı ki?


Basitse sen de yap arslanim.

İşte beklenen cevap geldi.

Tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz.
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V4LKyR 4 yıl
Arkadaş şu kadar basit bir şey 220.000$ kazanmış. İnanılmaz bir şey be.
Para kazanmak bu kadar kolay mı ki?
1 Yanıt Yanıtla
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Mickey Goldmill 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
Arkadaş şu kadar basit bir şey 220.000$ kazanmış. İnanılmaz bir şey be.
Para kazanmak bu kadar kolay mı ki?

Kickstarter projelerine bakmanı öneririm. Bunun gibi yaratıcı, basit ve faydalı onlarca proje var ve hepsi büyük miktarlarda bağışlar toplayabiliyor
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