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Modüler akıllı saat BLOCKS, 1 milyon dolar bağışı geride bıraktı

Modüler yapısıyla daha ilk gün Kicstarter'da büyük bir çıkış yakalayan akıllı saat projesi BLOCK, bitimine daha uzun süre olmasına rağmen önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Modüler akıllı saat BLOCKS, 1 milyon dolar bağışı geride bıraktı
 
Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde büyük destek gören akıllı saat projeleri arasına modüler yapısıyla dikkat çelen BLOCKS da katıldı. 14 Ekim 2015 tarihinde koyulan 250 bin dolar hedefi 500 bin dolara taşıyan proje, an itibariyle ise 3625 bağış ile tam 1 milyon barajını geride bırakmayı başardı. Üstelik projenin bitmesine daha 23 gün var.
Daha önce de detaylarına değindiğimiz BLOCKS, tasarımsal olarak üç farklı renk seçeneğiyle oldukça şık görünüyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda rahatlıkla özelleştirilebiliyor. Ana ünitesiyle 1.5 gün batarya ömrü ortaya koyan, aktivite takibi yapabilen, ses ile kontrol edilebilen, titreşim verebilen, Bluetooth ile WiFi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olan ve iOS ile Android telefonlarla bağlantı kurabilen saat, kordon üzerinden takılan ufak modülleriyle ise çok daha gelişmiş hale getirilebiliyor.
Firmanın hazırladığı bu modüller arasında "flaş bellek, kamera, NFC (Ödeme işlemleri için), programlanabilir buton, SIM kart, GPS, parmak izi okuyucu, ekstra batarya, geliştirici kiti, kinetik şarj mekanizması, sıcaklık ölçer, nabız ölçer, LED ışık, stres ölçer ve hareket sensörü" gibi ekstra donanımlar yer alıyor. Bu sayede örneğin spora yapmaya giderken ekstra batarya modülü, alışverişe giderken ise NFC modülü takılarak ihtiyaca göre kişisel bir saat kurulabiliyor. IP67 sertifikası ile suya karşı dayanıklı olan BLOCKS, modern işletim sistemi ve uygulamalarıyla da etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor.
2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan BLOCKS, artık yapılacak en az 285$ bağış ile 2016 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2106691934/blocks-the-worlds-first-modular-smartwatch?ref=category_popular Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 4 yıl
Başarılı bir proje.
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MonitörKertenkelesi 4 yıl
Pil süresinin 1,5 gün olması makul değil.

Bu uzatılabilir bence. Videoyu seyredince şunu farketim, bilekliği pil haznesi gibi küçük bölümlerden oluşuyor. Yani aslında en az 5 pil bilekliğe yerleştirilebilir, böylece bu saat bir aydan fazla pil süresi sunabilir.


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meego 4 yıl
bir çıksın bakalım da.
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Patren 4 yıl
güzele benziyorda fiyatıda uygun olursa satar
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interwap 4 yıl Patren
patren
güzele benziyorda fiyatıda uygun olursa satar

$285 bağış tutarı ise satış tutarı $350 bulur.
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