Modüler akıllı saat BLOCKS, 1 milyon dolar bağışı geride bıraktı

Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde büyük destek gören akıllı saat projeleri arasına modüler yapısıyla dikkat çelen BLOCKS da katıldı. 14 Ekim 2015 tarihinde koyulan 250 bin dolar hedefi 500 bin dolara taşıyan proje, an itibariyle ise 3625 bağış ile tam 1 milyon barajını geride bırakmayı başardı. Üstelik projenin bitmesine daha 23 gün var.

Daha önce de detaylarına değindiğimiz BLOCKS, tasarımsal olarak üç farklı renk seçeneğiyle oldukça şık görünüyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda rahatlıkla özelleştirilebiliyor. Ana ünitesiyle 1.5 gün batarya ömrü ortaya koyan, aktivite takibi yapabilen, ses ile kontrol edilebilen, titreşim verebilen, Bluetooth ile WiFi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olan ve iOS ile Android telefonlarla bağlantı kurabilen saat, kordon üzerinden takılan ufak modülleriyle ise çok daha gelişmiş hale getirilebiliyor.

Firmanın hazırladığı bu modüller arasında "flaş bellek, kamera, NFC (Ödeme işlemleri için), programlanabilir buton, SIM kart, GPS, parmak izi okuyucu, ekstra batarya, geliştirici kiti, kinetik şarj mekanizması, sıcaklık ölçer, nabız ölçer, LED ışık, stres ölçer ve hareket sensörü" gibi ekstra donanımlar yer alıyor. Bu sayede örneğin spora yapmaya giderken ekstra batarya modülü, alışverişe giderken ise NFC modülü takılarak ihtiyaca göre kişisel bir saat kurulabiliyor. IP67 sertifikası ile suya karşı dayanıklı olan BLOCKS, modern işletim sistemi ve uygulamalarıyla da etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor.

2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan BLOCKS, artık yapılacak en az 285$ bağış ile 2016 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2106691934/blocks-the-worlds-first-modular-smartwatch?ref=category_popular