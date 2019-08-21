Monitör standı şeklinde bilgisayar: Dell OptiPlex 7070 Ultra

Son dönemde bilgisayar dünyasında yükselen trendlerden birisi kasaları göze en az görünecek şekilde saklayabilmek. Mini bilgisayar sistemleri bunu bir şekilde başarıyor. Bir dönem gündeme gelen çubuk şeklinde bilgisayarlar ise çabuk kayboldu. Dell şimdi stand şeklinde bilgisayar geliştirdi.

Dell OptiPlex 7070 Ultra özellikleri ve fiyatı

Dell OptiPlex 7070 Ultra adındaki sistem görünmez olarak tanımlanıyor ve bir monitör standı içerisine sığdırılmış. Standın piyasadaki VESA destekli tüm monitör modellerine uyacak şekilde tasarlanması ise en önemli avantajı.

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Dell bu yeni tasarımın bir hepsi-bir-arada bilgisayar gibi göründüğünü ancak iki parçanın da ayrı bir şekilde yükseltme avantajının olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan kısmi bir taşınabilirlik de kazandırıyor.

Kısıtlı bir alanı olsa da kasa içerisine Intel Core i7 vPro işlemcisine kadar seçenekler, 64GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar NVMe SSD sığdırılabiliyor. Yine de performans isteyen işlemler yerine daha düşük profildeki işlemler için tercih edilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Dell OptiFlex 7070 Ultra için 749$ fiyat etiketi belirlenmiş.