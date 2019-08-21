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Monitör standı şeklinde bilgisayar: Dell OptiPlex 7070 Ultra

Bilgisayarınızın masanızın üzerinde çok yer kaplamasını istemiyorsanız Dell’in güzel bir yeniliği var. OptiPlex 7070 Ultra modeli aynı zamanda bir monitör standı.
1 sa.
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde bilgisayar dünyasında yükselen trendlerden birisi kasaları göze en az görünecek şekilde saklayabilmek. Mini bilgisayar sistemleri bunu bir şekilde başarıyor. Bir dönem gündeme gelen çubuk şeklinde bilgisayarlar ise çabuk kayboldu. Dell şimdi stand şeklinde bilgisayar geliştirdi.

Dell OptiPlex 7070 Ultra özellikleri ve fiyatı

Dell OptiPlex 7070 Ultra adındaki sistem görünmez olarak tanımlanıyor ve bir monitör standı içerisine sığdırılmış. Standın piyasadaki VESA destekli tüm monitör modellerine uyacak şekilde tasarlanması ise en önemli avantajı.

Ayrıca Bkz. "Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe oyuncu klavyesi duyuruldu"

Dell bu yeni tasarımın bir hepsi-bir-arada bilgisayar gibi göründüğünü ancak iki parçanın da ayrı bir şekilde yükseltme avantajının olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan kısmi bir taşınabilirlik de kazandırıyor.

Kısıtlı bir alanı olsa da kasa içerisine Intel Core i7 vPro işlemcisine kadar seçenekler, 64GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar NVMe SSD sığdırılabiliyor. Yine de performans isteyen işlemler yerine daha düşük profildeki işlemler için tercih edilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Dell OptiFlex 7070 Ultra için 749$ fiyat etiketi belirlenmiş.

 


https://www.slashgear.com/dell-optiplex-7070-ultra-modular-pc-hides-inside-a-monitor-stand-21587914/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
L.J 8 dk.
Laptopun üstüne stand koymuşlar

Düşük tdp Laptop işlemcisi kullanıldığı sürece tamamen 3D printer, CNC doğrama ve autocad ile kotarılacak bir şey. Üstüne de zaten Laptop soğutucusu takılıyor, yurtdışında baya popüler all in one pc diye geçiyor bu tarz monitör içinde tümleşik pc'ler.
Apple'ın vardı böyle monitör tümleşik imac'leri. Bir teardown videosunu izleyin kafayı yersiniz(hiç pratik değil). Apple'den haz etmem ama adamlar bazı ürünlerde müthiş tasarımlar çıkartıyor.
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Bloodin 25 dk.
Sırf Apple ile dalga geçmek için çıkarılmış bir model ama akıllıca düşünülmüş, Apple'dan işe yaramaz bir standı 999 dolara alacağınıza biz size içinde bilgisayar olan bir standı 750 dolara veriyoruz demişler resmen :)
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