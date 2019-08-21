Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe oyuncu klavyesi duyuruldu

Gamescom 2019 oyun fuarında pek çok ekipmanı ile ilklere imza atan Asus’un ürünlerinden birisi de Scope Deluxe oyuncu klavyesi oldu. Kompakt tasarıma odaklanan Asus bu nedenle sayısal tuş takımını devre dışı bırakmış.

Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe özellikleri

Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe oyuncu klavyesi sayı takımını kaldırdığı için geleneksel klavyelerin yüzde 60’ı civarında boyuta sahip olmuş. Klavye üzerinde 84 adet tuş yer alıyor ve bileklik kısmı da manyetik pinlerle tutturulmuş. Ayrıldığı zaman klavye oldukça kompakt bir hal alıyor.

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Klavyenin üst kısmındaki F5-F12 tuşlarının ana yazıları alt kısma indirilmiş ve yerine kontrol kısayolları atanmış. Fonksiyon tuşları arasında geçiş yapmak için ek bir tuşa basmaya gerek yok. Tuşlar ileri ve aşağı doğru iki farklı basışı algılayabiliyor. Hayalet tuş ise anında ekrandaki tüm uygulamaları aşağı indiriyor ve sesi kısıyor.

Klavyenin üst kısmı alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Tuşlar ise bu kısmın biraz daha üzerine çıkarılmış. İsteğe bağlı olarak tuşlar MX RGB, MX Speed Silver, MX Red, MX Brown ve MX Blue arasından seçilebiliyor. Birden fazla tuşa basılsa bile hepsini algılayabilme özelliği yanında her tuşun ayrı aydınlatılabilmesi özelliği de bulunuyor. Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe için henüz bir fiyat belirlenmedi.