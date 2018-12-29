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Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 7

4 ay
9,3b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Forza Motorsport 7'yi konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

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S.Vettel 4 ay en beğenilen
çöp valla bunun yarı fiyatına xbox one x alın 4k 60 fps oynayın full hd de 45 fps mi kaldı artık 5 bin liraya birde
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maxmania 4 ay
şimdi monster' ın sitesine baktım da, abra serisinin hiç bir üyesi fhd oyunculuğa uygun değil. alınacaksa en kötü tulpar serisi ve çift kanal 16 gb ram takılı olanının en düşük fiyatı 8700 tl. ucuza oyun dizüstü bilgisayarı diye bir şey yok. abrayı da oyuncu dizüstü diye bize yutturmak için kırk takla atıyorlar.
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JESKO 4 ay
İğrenc bir pc zaten oyunu kaldırmamıs sistem.
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expressimo 4 ay JESKO
Pc ısınmasın diye turboboost devre dışı neredeyse. Yoksa msi da falan 75 fpslere kadar varıyor.
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S.Vettel 4 ay en beğenilen
çöp valla bunun yarı fiyatına xbox one x alın 4k 60 fps oynayın full hd de 45 fps mi kaldı artık 5 bin liraya birde
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Tugrul_512bit 4 ay
Tek kanal 2666 MHz mi daha iyidir çift kanal 1866 MHz mi?
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djduke 4 ay Tugrul_512bit
işlemci 2 kanal destekliyorsa 2 kanal herzaman iyidir. aslında mhz den daha çok CL dediğimiz zamanlamalar remlerde önemlidir.. 1 tane16 gb rem yerine 2 tane 8 öneririm. dual kanal destekli işlemcilerde 2, quad kanal destekli işlemcilerde 4 tane rem takmak daha iyi.
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