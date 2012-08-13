Mophie Outride ile iPhone'unuz aksiyon kamerasına dönüşsün

Yaz sporları aksesuarları üreticisi Mophie, iPhone 4 ve 4S modelinizi bir aksiyon sporları kamerasına dönüştürecek yeni aksesuarını tanıttı.





Outride, içerisine telefonunuzu yerleştirdiğiniz bir kaide görünümünde. Telefonu dik veya yatay kullanabildiğiniz kaide su geçirmez ve sert darbelere dayanıklı polikarbonat materyalden imal edimiş. Beraberinde gelen uygulaması ile de kendi profilinizi oluşturarak videolarınızın veritabanını oluşturabilir, sosyal ağlarda videolarınızı kolayca paylaşabilirsiniz.





Kameranızın üzerine yerleşen lens ile de daha geniş açılarda çekim yapabiliyorsunuz.





GoPro gibi aksiyon sporları kameralarına ekstra para vermeden mevcut imkanları kullanmak isteyen spor severlere hitap eden Mophie Outride, Eylül ayında 130$-150$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.