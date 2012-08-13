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Mophie Outride ile iPhone'unuz aksiyon kamerasına dönüşsün

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
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5
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaz sporları aksesuarları üreticisi Mophie, iPhone 4 ve 4S modelinizi bir aksiyon sporları kamerasına dönüştürecek yeni aksesuarını tanıttı.

Outride, içerisine telefonunuzu yerleştirdiğiniz bir kaide görünümünde. Telefonu dik veya yatay kullanabildiğiniz kaide su geçirmez ve sert darbelere dayanıklı polikarbonat materyalden imal edimiş. Beraberinde gelen uygulaması ile de kendi profilinizi oluşturarak videolarınızın veritabanını oluşturabilir, sosyal ağlarda videolarınızı kolayca paylaşabilirsiniz.

Kameranızın üzerine yerleşen lens ile de daha geniş açılarda çekim yapabiliyorsunuz.

GoPro gibi aksiyon sporları kameralarına ekstra para vermeden mevcut imkanları kullanmak isteyen spor severlere hitap eden Mophie Outride, Eylül ayında 130$-150$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.


www.mophie.com Yorum Yaz
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suprahumid78 7 yıl
Bekledikleri kadar iyi bir satış yapacaklarını düşünmüyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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face1tr 7 yıl
ayfon çıkarılır masaya konur, aksiyona gelmez.
1 Yanıt Yanıtla
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defected 7 yıl face1tr
face1tr

ayfon çıkarılır masaya konur, aksiyona gelmez.

n'oluyo ki çıkarıp masaya koyunca?
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aspirin_00 7 yıl
Eagle Claw
Ürün gerçekten iyi düşünülmüş,güzel tasarlanmış ve bana göre iyi fiyatlandırılmış ancak bu kadar iyinin yanında birde gerçekler var ki kaç iPhone kullanıcısı bu aksesuarı kullanır ? Bekledikleri kadar iyi bir satış yapacaklarını düşünmüyorum.

tek fiyat konusunda katılmıyorum.(telefona para veren bunada veren olur düşüncesini yok sayıyorum tabi) türkiye fiyatıyla en az 250 tl olur oda çok pahalı 100 tl olsa neyse de.
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Recharged 7 yıl
Ürün gerçekten iyi düşünülmüş,güzel tasarlanmış ve bana göre iyi fiyatlandırılmış ancak bu kadar iyinin yanında birde gerçekler var ki kaç iPhone kullanıcısı bu aksesuarı kullanır ? Bekledikleri kadar iyi bir satış yapacaklarını düşünmüyorum.
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