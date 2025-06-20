Samsung yeni batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların ilk yıllarından bu yana pek çok bileşende ve yazılımda inanılmaz ilerlemeler gördük. Ne var ki halen bataryaların uzun kullanım süresi sunması konusunda kayda değer bir adım atılmış değil. Hele bir de incelik odaklı akıllı telefonlarda batarya dezavantajı kendisini iyice belli ediyor. Samsung bu konuda bazı projelere başlamış durumda.

Samsung batarya konusunda ciddi

Oppo, Vivo, Honor ve Xiaomi gibi markalar silikon-karbon bataryalar ile daha küçük boyutlara daha yoğun kapasiteler sığdırmaya çalışıyor. Ne var ki silikon şarj esnasında genleştiği için batarya sağlığı daha hızlı tükeniyor.

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Sızan bilgilere göre Samsung da farklı batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. Firma silikon-karbon bataryalar yerine katı hal (solid‑state) ve gelişmiş lityum‑iyon bataryalar üzerinde deneyler yaptığı belirtiliyor.Bu teknolojilerin yüksek performansla güvenliği dengeleyerek uzun vadeli kullanım sunması hedefleniyor. Ancak şu anda bunların ne zaman ticarileşeceği belirsiz .

Samsung, geçmişteki Galaxy Note 7 batarya krizinden sonra özellikle güvenliğe önem veriyor. Bu nedenle bütün batarya yeniliklerini aceleye getirmeden, uzun vadeli dayanıklılık ve kullanıcı güvenliği testlerine tabi tutuyor. Dolayısıyla bu çalışmaların kullanıcıya ulaşması zaman alabilir.

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Samsung daha uzun kullanım süreleri için çalışıyor

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