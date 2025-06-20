Samsung yeni batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor

Samsung batarya konusunda ciddi
Oppo, Vivo, Honor ve Xiaomi gibi markalar silikon-karbon bataryalar ile daha küçük boyutlara daha yoğun kapasiteler sığdırmaya çalışıyor. Ne var ki silikon şarj esnasında genleştiği için batarya sağlığı daha hızlı tükeniyor.
Sızan bilgilere göre Samsung da farklı batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. Firma silikon-karbon bataryalar yerine katı hal (solid‑state) ve gelişmiş lityum‑iyon bataryalar üzerinde deneyler yaptığı belirtiliyor.Bu teknolojilerin yüksek performansla güvenliği dengeleyerek uzun vadeli kullanım sunması hedefleniyor. Ancak şu anda bunların ne zaman ticarileşeceği belirsiz .
Samsung, geçmişteki Galaxy Note 7 batarya krizinden sonra özellikle güvenliğe önem veriyor. Bu nedenle bütün batarya yeniliklerini aceleye getirmeden, uzun vadeli dayanıklılık ve kullanıcı güvenliği testlerine tabi tutuyor. Dolayısıyla bu çalışmaların kullanıcıya ulaşması zaman alabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: