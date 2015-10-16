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Mophie'den Galaxy Note5 için bataryalı kılıf

3 yıl
3b
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13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mophie'den Galaxy Note5 için bataryalı kılıf

Günümüzde akıllı telefonlarını yoğun bir şekilde kullananlar için taşınabilir şarj istasyonu kaçınılmaz bir hale geldi. Sürekli yanında bir istasyon taşımak istemeyenler için ise şarjlı kılıflar bulunuyor. Mophie'nin yeni klavyeli kılıfı Galaxy Note 5 sahiplerine hitap ediyor. 

Mophie'nin Galaxy Note 5 akıllı telefonu için hazırladığı bataryalı kılıf 2500mAh gücünde. Galaxy Note 5'in 3000 miliamperlik bataryası farklı testlerde 9 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyordu. Mophie kılıfın 13 saate kadar ekstra kullanım süresi kazandırdığını belirtiyor. Yani kılıf ile birlikte kullanıcılar 21-22 saate kadar ortalama kullanım süresine kavuşmuş olacak. 

Bataryalı kılıflar bilindiği üzere cihaza biraz daha kalınlık kazandırıyor. Galaxy Note 5 modelinin metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı da kılıfla birlikte kayboluyor. Daha uzun kullanım süreleri için fedakarlık yapmaya hazır olan kullanıcılar 110 Avro karşılığında Mophie'nin yeni kılıfına sahip olabiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Mophies-new-battery-case-for-the-Galaxy-Note5-provides-additional-2500mAh-at-your-disposal_id74702 Yorum Yaz
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Mianfei 3 yıl en beğenilen
Note 5 3000 mah 9 saat kullanım ömrü yazılmış.
Kılıf 2500 mah ekstradan 13 saat kullanım ömrü katıyor denmiş. Benim matematiğimde mi hata var yoksa başka bir şeyler mi var biri açıklarsa sevinirim.
Note 5 3000 mah 9 saat kullanım ömrü yazılmış.Kılıf 2500 mah ekstradan 13 saat kullanım ömrü katıyor denmiş. Benim matematiğimde mi hata var yoksa başka bir...
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fatih-38 3 yıl
Bence Bunun yerine rockturkiye.com/... bunun gibi tasarımlı kılıflar yapılsa ve bir power bank ile halledilir ben çift batarya tasıyorum artık bataryalar gönülü olduğundan böyle çözümler aramaya başlamak lazımmm
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Qonrul 3 yıl
böyle şeylerle bizi uğraştıracaklarına yapın abi büyük kapasiteli piller bizde uğraşmayalım
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muharrem1981 3 yıl
telefonun tasarım olarak belesını okuyor. telefondan eser kalmıyor. o kadar para verip telefonu mahvedeceğime power bank alırım. hem 4/1 fiyatına hem telefonun güzelliğini bozmam hem daha güçlü bir kaynak almış olurum
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Mianfei 3 yıl
Sanırsam ekran süresini kastediyorlar 9 saat diye. Fakat yinede o kılıfın 2500 mah ile 3000 mah orijinal pilden çok ekran süresi vermesi çok mantıksız geldi
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Mianfei 3 yıl en beğenilen
Note 5 3000 mah 9 saat kullanım ömrü yazılmış.
Kılıf 2500 mah ekstradan 13 saat kullanım ömrü katıyor denmiş. Benim matematiğimde mi hata var yoksa başka bir şeyler mi var biri açıklarsa sevinirim.
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cosica 3 yıl Mianfei
ben 9 saat kullanım ömrü nedir onu da anlamadım. şarjdan alıyorum 20 saati geçiyor tekrar şarja koyana kadar benim kullanımımla.
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kadirirdem 3 yıl
2500/mah icin bence cok kaba yapmış
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Vialpando 3 yıl
ilerde note 5 düşünüyorum , okuduğum yorumlara dayanarak bu cihazın bataryası zayıf diyolar eğer cihazı satın alırsam bu kılıfı da alabilirim.
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teknokaptan 3 yıl
Ne zaman satisa cikicak acaba
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