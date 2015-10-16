Mophie'den Galaxy Note5 için bataryalı kılıf

Günümüzde akıllı telefonlarını yoğun bir şekilde kullananlar için taşınabilir şarj istasyonu kaçınılmaz bir hale geldi. Sürekli yanında bir istasyon taşımak istemeyenler için ise şarjlı kılıflar bulunuyor. Mophie'nin yeni klavyeli kılıfı Galaxy Note 5 sahiplerine hitap ediyor.





Mophie'nin Galaxy Note 5 akıllı telefonu için hazırladığı bataryalı kılıf 2500mAh gücünde. Galaxy Note 5'in 3000 miliamperlik bataryası farklı testlerde 9 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyordu. Mophie kılıfın 13 saate kadar ekstra kullanım süresi kazandırdığını belirtiyor. Yani kılıf ile birlikte kullanıcılar 21-22 saate kadar ortalama kullanım süresine kavuşmuş olacak.





Bataryalı kılıflar bilindiği üzere cihaza biraz daha kalınlık kazandırıyor. Galaxy Note 5 modelinin metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı da kılıfla birlikte kayboluyor. Daha uzun kullanım süreleri için fedakarlık yapmaya hazır olan kullanıcılar 110 Avro karşılığında Mophie'nin yeni kılıfına sahip olabiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Mophies-new-battery-case-for-the-Galaxy-Note5-provides-additional-2500mAh-at-your-disposal_id74702