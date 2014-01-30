Moshi'den dokunmatik destekli iPhone kılıf aksesuarı





Genelde Android işletim sistemli akıllı telefonlarda gördüğümüz ve ekranın belirli bir kısmının kullanımasını sağlayan kılıf teknolojisi artık iPhone için de erişilebilir hale geldi. Moshi'nin yeni aksesuarı bu imkanı iPhone kullanıcılarına sunuyor.





Moshi'nin SenseCover adlı kapaklı kılıfı entegre dokunmatiğe duyarlı plaka sayesinde kapağı açmadan çağrı cevaplamanızı, sonlandırmanızı veya alarmı sessize almanızı sağlıyor. Bu plaka kapağın alt kısmında yer alıyor. Bu kısım ise ekran kilidinin açıldığı ve gelen aramaların cevaplandığı yer ile aynı hizada. Hassas sensörler dokunma hareketini doğrudan ekrana iletiyor ve işlem gerçekleşiyor.





Kapağın üst kısmında ise bir pencere yer alıyor ve hem gelen arama bilgisi hem de zaman bu pencereden görülebiliyor. Manyetik kilit sayesinde kapak arkaya doğru açılarak sabit bir şekilde durabiliyor. Kılıf buton, bağlantı girişi ve kameraları açıkta bırakacak şekilde tasarlanmış.





Moshi SenseCover iPhone 5S ve 5C modelleri için üretilmiş. Kılıfın satış fiyatı 45$ ve iki renk seçeneğine sahip.

http://appleinsider.com/articles/14/01/28/moshi-launches-sensecover-touch-enabled-flip-cover-case-for-apples-iphone