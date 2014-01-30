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Moshi'den dokunmatik destekli iPhone kılıf aksesuarı

5 yıl
8,3b
1
8
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Moshi'den dokunmatik destekli iPhone kılıf aksesuarı

Genelde Android işletim sistemli akıllı telefonlarda gördüğümüz ve ekranın belirli bir kısmının kullanımasını sağlayan kılıf teknolojisi artık iPhone için de erişilebilir hale geldi. Moshi'nin yeni aksesuarı bu imkanı iPhone kullanıcılarına sunuyor.

Moshi'nin SenseCover adlı kapaklı kılıfı entegre dokunmatiğe duyarlı plaka sayesinde kapağı açmadan çağrı cevaplamanızı, sonlandırmanızı veya alarmı sessize almanızı sağlıyor. Bu plaka kapağın alt kısmında yer alıyor. Bu kısım ise ekran kilidinin açıldığı ve gelen aramaların cevaplandığı yer ile aynı hizada. Hassas sensörler dokunma hareketini doğrudan ekrana iletiyor ve işlem gerçekleşiyor.

Kapağın üst kısmında ise bir pencere yer alıyor ve hem gelen arama bilgisi hem de zaman bu pencereden görülebiliyor. Manyetik kilit sayesinde kapak arkaya doğru açılarak sabit bir şekilde durabiliyor. Kılıf buton, bağlantı girişi ve kameraları açıkta bırakacak şekilde tasarlanmış.

Moshi SenseCover iPhone 5S ve 5C modelleri için üretilmiş. Kılıfın satış fiyatı 45$ ve iki renk seçeneğine sahip. 

http://appleinsider.com/articles/14/01/28/moshi-launches-sensecover-touch-enabled-flip-cover-case-for-apples-iphone Yorum Yaz
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
1) Apple logoları neden hep açıkta? Ya adam gibi kapat ya da kapak takma. Görgüsüzlük resmen, 4 senedir hiç bu tarz bir aksesuara prim vermedim, alıp kullanmadım. Allah'tan Apple firmasından başka, aksesuarda bile elma logosu yapmak hak ihlaline giriyor ve yasak, yoksa her yerimiz elma olurdu valla.

2) Samsung ve LG kapaklara özenmiş. Onlar 5 inç telefonlar, iPhone'un böyle bir şeye ihtiyacı yok pek. Zaten işletim sistemi de müsait değil. Arkada ekran açık kaldıktan sonra, üstü kapalı olsa ne olur, açık olsa ne olur.
1)Apple logoları neden hep açıkta? Ya adam gibi kapat ya da kapak takma. Görgüsüzlük resmen, 4 senedir hiç bu tarz bir aksesuara prim vermedim, alıp kul...
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E4EN 5 yıl
ios güncellenip bi tema değişse yeni kılıf çıkartıaklar heralde.Gereksiz ve estetik olmayan.
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
1) Apple logoları neden hep açıkta? Ya adam gibi kapat ya da kapak takma. Görgüsüzlük resmen, 4 senedir hiç bu tarz bir aksesuara prim vermedim, alıp kullanmadım. Allah'tan Apple firmasından başka, aksesuarda bile elma logosu yapmak hak ihlaline giriyor ve yasak, yoksa her yerimiz elma olurdu valla.

2) Samsung ve LG kapaklara özenmiş. Onlar 5 inç telefonlar, iPhone'un böyle bir şeye ihtiyacı yok pek. Zaten işletim sistemi de müsait değil. Arkada ekran açık kaldıktan sonra, üstü kapalı olsa ne olur, açık olsa ne olur.
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OverClocK1ng 5 yıl
İsim enteresanmış: ALO

Fiyat koyarken de: Apple'cıların nasılsa parası bol, Giydirin... sistemine göre fiyatlandırmışlar...
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Gözü doymaz kopyacı açlarrrrr
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Emre Kocakaya 5 yıl
Samsung hadi mahkemeye canim.
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thestell 5 yıl
Çarşıda 25 tl
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MALTHAEL 5 yıl
Çok gereksiz ve pahalı buldum .
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vhcyns 5 yıl
Fiyat ucuk ama saglam biseye benziyo kapatinca bi miknatis sistemi ile ekrana tutunmuyosa bes kurus verilmez
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