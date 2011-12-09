Motorola, Almanya'da Apple ürünlerinin satışını yasaklattı

Samsung Galaxy Tab 10.1 modelinin Apple ile olan patent davası kapsamında yasaklanmasıyla gündeme gelen Almanya bu kez Apple'ın kendisinin yasaklanmasına konu oldu.





Geçen ay Motorola Mobility, Apple'ın iOS telefonlarının kendisine ait bazı bağlantı teknolojileri patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya Mannheim Bölge Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme ara karar verdi ve dava sonuçlanana kadar Apple ürünlerinin satışına yasak getirdi.





Motorola'nın Avrupa'da aldığı 1010336 (B1) kodlu patentinde "bir paket radyo sistemi için mobil kaynaklı bir transfer esnasında bir geri sayım fonksiyonu çalıştırmak" olarak teknoloji tarif ediliyor. Bu teknoloji GPRS veya EDGE teknolojilerine çok benziyor.





Dava kapsamında iPhone 3G/3GS/4, iPad 3G, ipad 2 3G modellerinin satışı Almanya'da yasaklanacak. Ancak AB kuralları gereği karar tüm Avrupa'da geçerli olacak. Mahkeme, Apple'ın belirtilen patenti ihlal eden teknolojiyi kullanmaktan vazgeçtiğinde yasağın da kalkacağını belirtti.





Ancak kaynaklar Apple'ın bir üst mahkeme olan Karlsruhe Yüksek Bölge Mahkemesi'ne itirazda bulunacağı belirtiliyor.