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Motorola, Almanya'da Apple ürünlerinin satışını yasaklattı

7 yıl
6,8b
1
117
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab 10.1 modelinin Apple ile olan patent davası kapsamında yasaklanmasıyla gündeme gelen Almanya bu kez Apple'ın kendisinin yasaklanmasına konu oldu.

Geçen ay Motorola Mobility, Apple'ın iOS telefonlarının kendisine ait bazı bağlantı teknolojileri patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya Mannheim Bölge Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme ara karar verdi ve dava sonuçlanana kadar Apple ürünlerinin satışına yasak getirdi. 

Motorola'nın Avrupa'da aldığı 1010336 (B1) kodlu patentinde "bir paket radyo sistemi için mobil kaynaklı bir transfer esnasında bir geri sayım fonksiyonu çalıştırmak" olarak teknoloji tarif ediliyor. Bu teknoloji GPRS veya EDGE teknolojilerine çok benziyor.

Dava kapsamında iPhone 3G/3GS/4, iPad 3G, ipad 2 3G modellerinin satışı Almanya'da yasaklanacak. Ancak AB kuralları gereği karar tüm Avrupa'da geçerli olacak. Mahkeme, Apple'ın belirtilen patenti ihlal eden teknolojiyi kullanmaktan vazgeçtiğinde yasağın da kalkacağını belirtti.

Ancak kaynaklar Apple'ın bir üst mahkeme olan Karlsruhe Yüksek Bölge Mahkemesi'ne itirazda bulunacağı belirtiliyor.

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Evren Küçük 7 yıl en beğenilen
Madlover34

Kim Ne Derse Desin Apple...

Bir şirketim olsa sizin gibi müşterim olsun isterdim.
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DigitalKral 7 yıl
Eskiden şirketler bu tür ihlalleri karşılıklı anlaşmalar ile çözüyordu.
Ama elma pazar kaybetmeye başlayınca delikalnılığı bıraktı. belden aşağı vurmaya başladı. şimdi millet elindeki tüm patentleri tarayıp ne çıkartabilir diye çabalamaya başladı. elma'nın ihlal ettiği bir sürü samsung patenti'tede var. ama elma diyorki samsung'un patenti halk yararına bir patent herkese lisanslamak zorunda. ama iş elmanın patentlerine gelince değil lisanslamak azıcık buton şekli bile anımsatsa cihazın satışını yasaklatmak. elmayı daha çok davalar bekliyor bence sonuçta dünyada tüm patentler elmaya ait değil. illaki onunda ihlal ettikleri olacak ve gereği yapılacak.
Eskiden şirketler bu tür ihlalleri karşılıklı anlaşmalar ile çözüyordu.Ama elma pazar kaybetmeye başlayınca delikalnılığı bıraktı. belden aşağı vurmaya başl...
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veleciraptor 7 yıl
Şu şirketlerden bir tanesi telefonu elle tutmanın patentini alsa da şu iş kökünden bitse
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ahmetreyiz 7 yıl
Ne oldu zoruna mı gitti? Applecı.
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Guest-F8946C419 7 yıl ahmetreyiz
ahmetreyiz

Ne oldu zoruna mı gitti? Applecı.

Zoruma giden birşey yok. Tanımadığın insanlara hitap etmesini öğretmemişler sana daha önce, neyse.

Bilmediğin şey varsa araştır öğren sonra yorum yap boşu boşuna sallama burada.

Senin işine yaramıyor diye o marka kötü olmaz.
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ponchik 7 yıl
Oncelikle ihlal edilen bi patent varsa bu apple da olsa samsung da olsa google da olsa cezasini cekmeli...

Ha ceza olayi cihazi yasaklatmak mi olmali bu tartisilir... Bence kullanilan bir teknoloji varsa cihaz basina lisans ucreti ... Fazla esinlenilen dizayn varsa firmaya dizayni degistirme ve para cezasi seklinde olmali...

Yanniz kafama takilan iki soru var

1- neden bu davalar hep almanyada aciliyor ??? Fransa ingiltere vs De acilmiyor (sadece merak)

2- ihlal edilen patent motorola nin davayi acan tamam google (apple in android cihazlari yasaklamasina misilleme). Ama bu konuda samsung a ve samsungculara noluo elalemin seyiyle gerdege girmek atasozu deki gibi madem sen oncu firmasin varsa ihlal edilen patentin sen de acarsin davani
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Andulin266 7 yıl
@senatorlines

Stabiliteden anladıgın şeye hayran kaldım. Aynen devam et.

Görüntülü görüşme konusuna gelince S2 de çok rahat yapılıyor.

Onun için diyoruz kullanmadıgınız cihaz hakkında yorum yapmayın.
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Faux Carnival 7 yıl
Ne stabilitesi ya?
Steve Jobs laflariyla gelmeyin buralara...
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senatorlines 7 yıl
Apple'nin hatası varsa düzeltir, şu anda piyasada en stabil ve hızlı çalışan smartphone 4S-bu testlerle kanıtlandı, Samsung'un Galaxy SII ve Nexusus'undan da daha hızlı ve stabil. Bu bir ara karar üst mahkemesi var vesaire, yani Apple önünü kesecek bi şeyi neden yapsın, hatası varsa düzeltir. Androidçilerin sevinci uzun sürmez, 4S'i de kimse tutamaz!
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Dark Shade 7 yıl
elma haketti bunu... şirketlere saldırıp duruyodu patent de patent diye...
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aLCuiN 7 yıl
Su dunya saka gibi :) nasil tr de futbol taraftarlai fb yi sevmez nefret eder kiskanirsa ayni apple da dunyada ayni bizim fb gibi diger firmalarin gozunde. Cunku nasil fb tr nin en iyi ve en zengin takimiysa, appleda kendi kulvarinda en iyi ve en zengini. Yediremiyorlarrrr :)
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darkaura 7 yıl aLCuiN
aLCuiN

Su dunya saka gibi :) nasil tr de futbol taraftarlai fb yi sevmez nefret eder kiskanirsa ayni apple da dunyada ayni bizim fb gibi diger firmalarin gozunde. Cunku nasil fb tr nin en iyi ve en zengin takimiysa, appleda kendi kulvarinda en iyi ve en zengini. Yediremiyorlarrrr :)

ifanlarin olaya nasil baktigini cok guzel anlatmissiniz. tebrikler. marka fanatizmini daha iyi ifade edemezdiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
sabahtan akşama kadar derlerki site ifun dolu. ya arkadaş bi bakın apple ile çıkan haberlerin altına 1000 tane fandroid yazı yazmış, yetmedi birde kendi androidle ilgili haberin altına da yazmaya devam etmişler. siteyi suçlamaktan tutunda laf dalaşlarına kadar herşeyi denemişler. ya arkadaş bir laf var bilirmisiniz "kedi erişemediği ciğere mundar dermiş".
(-) lerinizi bekliyorum her eksi benim yazdığımın kanıtı olarak artıdır gözümde.
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eulogy 7 yıl
"kedi erişemediği ciğere mundar dermiş" cümlesi ne aşşağılık bir cümledir arkadaş, yoldan geçen çöpçülük yapan emekçi bir insanla dalga geçmek kadar aşşağılık, afrikada aç çocuklarla dalga geçmek kadar aşağılık...

insanları tanımadığınız halde insanlara "fakir iphone alamıyor" diyorsunuz üstüne üslük kedi-ciğer olayı deyip aşşağılamaya çalışıyorsunuz.

Yahu çok ayıp gerçekten çok ayıp...
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eulogy 7 yıl
* trapattoni11
Ben alıntıladığınız mesajı değil ama sizin mesajınızı eksiledim. Sebebine gelince ;
Apple'ın açtığı davalara
"birisinin dur demesi lazımdı bu zamana kadar herkesten bir şeyler aşırdı ama apple bu her kuşun eti yenmez ..."
yazan bir kişinin kimse görüşlerine katılmak zorunda değil, kaldı ki yanlış bir düşünce...
Ben apple'ın açtığı davalara "birisinin samsuna dur demesi lazımdı " olarak değil "apple'ın açtığı davalar" olarak bakıyorum.
Kimse samsung'un bu forumda göreceli olduğu üzere yaptığı suçları üzerinden apple politikası aklamasın.
Biri yazmış " su testisi su yolunda kırılır" doğru demiş.
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trapattoni11 7 yıl
eulogy

* trapattoni11

Ben alıntıladığınız mesajı değil ama sizin mesajınızı eksiledim. Sebebine gelince ;

Apple'ın açtığı davalara

"birisinin dur demesi lazımdı bu zamana kadar herkesten bir şeyler aşırdı ama apple bu her kuşun eti yenmez ..."

yazan bir kişinin kimse görüşlerine katılmak zorunda değil, kaldı ki yanlış bir düşünce...

Ben apple'ın açtığı davalara "birisinin samsuna dur demesi lazımdı " olarak değil "apple'ın açtığı davalar" olarak bakıyorum.

Kimse samsung'un bu forumda göreceli olduğu üzere yaptığı suçları üzerinden apple politikası aklamasın.

Biri yazmış " su testisi su yolunda kırılır" doğru demiş.

Apple açtığı davalarla sorununuz ne ben onu anlamadım. Kaldı ki Samsung bir tek Apple' a yapmamış HTC, NOKİA VE SE' a dan da bir şeyler kopyalamış ortada işte.

Yani eğer açtığı davalar konusunda Apple' a bir dur denilmesi gerekiyorsa bunu mahkemeler diyememiş mi? Ben bunu soruyorum. Adamlar oturmuş incelemiş gerekli kararı vermişler Kİ, Samsung kendinden aciz bir şirket değil avukatlarının dili mi tutulmuş? Resimlerden bile her şey anlaşılıyor. Bu gün bu davalardan biri de Apple' a açıldı ve onun ürünlerinin satışı durduruldu. Global çapta ki her şirket bu tip lobi faaliyetlerine büyük miktarda bütçe ayırır.

Tamam sizi belki anlayabilirim son kullanıcı olarak özgün bir tasarım ve teknolojiye sahip olmasa bile siz fiyat performans olarak en iyi ürünü seçmeye çalışıyorsunuz. Bunu en iyi yapan şu an için Samsung. Ama adamlar özgün değil bunu ben değil mahkemeler söylüyor. Yani arkadaşın "birisinin dur demesi lazımdı bu zamana kadar herkesten bir şeyler aşırdı ama apple bu her kuşun eti yenmez ..." demesi gayet doğru bu cümle de yanlış olan ne ? Apple küçük bir şirket mi? Kolay kolay kendi patentlerini ve tasarımını kopyalatır mı? Hiç bir şirket milyonlarca dolarlık arge ekiplerinin geliştirdiği, kendi özgün dizaynı olan ürünü kopyalatmaz. Her türlü hukuki yola başvurur. Ha diyorsanız Apple saçma davalar açıyor sürekli bunun da kararanı mahkemeler verebilir heralde.

Şimdi size soruyorum arkadaşın paylaştığı resimlere baktığınızda Samsung' un tasarımları kopyalamadığını düşünüyor musunuz?
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aqresv 7 yıl
yasaklatmışta ne olmuş 3 gün sonra kalkar yasaki bu işler böyle.
sabahtan akşama kadar derlerki site ifun dolu. ya arkadaş bi bakın apple ile çıkan haberlerin altına 1000 tane fandroid yazı yazmış, yetmedi birde kendi androidle ilgili haberin altına da yazmaya devam etmişler. siteyi suçlamaktan tutunda laf dalaşlarına kadar herşeyi denemişler. ya arkadaş bir laf var bilirmisiniz "kedi erişemediği ciğere mundar dermiş".
(-) lerinizi bekliyorum her eksi benim yazdığımın kanıtı olarak artıdır gözümde.
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