Motorola Xoom 2 10.1 modeli Avea tarafından satışa sunuldu

Haber Editörü
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında tanıtımı yapılan ve Motorola'nın popüler tableti Xoom modelinin devamı niteliğinde olan Xoom 2 10.1, ülkemizde Avea tarafından satışa sunuldu.
10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte Gorilla Glass ekran, 1.2GHz hızında çalışan Cortex-A9 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android Honeycomb işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, 3G, 5MP arka, 1.3MP ön kamera, 8.8mm kalınlık, 599gr ağırlık Motorola Xoom 2 10.1 modelinin özellikleri arasında.
Motorola Xoom 2 10.1 modelinin aynı özelliklere sahip ancak 8.2 inçlik ekran taşıyan Xoom 2 Media Edition adlı bir varyantı da bulunuyor.
31 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada 24 ay taahhüt karşılığında Avea müşterileri 1 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 85TL, 2 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 90TL, 4 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 95TL karşılığında Motorola Xoom 2 10.1 modeline sahip olabilecek.
Türk Telekom'un da Motorola Xoom 2 10.1, Motorola Xoom 2 10.1 WiFi ve Motorola Xoom 2 Media Edition modellerini aylık 39TL'den başlayan taksitlerle satışa sunduğunu hatırlatalım.
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Tasarım olarak Razr ın büyüğü olmuş bildiğin. iPad in iPhone un büyüğü olduğu kadar bu da öyle olmuş aynı.
Fiyata gelir isek bizim ülkemizde nedense kontratlı ürünler normal satış fiyatlarının çok daha üzerinde oluyor. Bütün Dünya'da tam tersine kontratlı daha ucuz olur iken bizde nedense kontratlı daha pahalı anlamak güç.
Sanırım firmalar türk insanının kredı kartsız taksit secenegıne bayılmalarını göz önünde bulunduruyolar. 1000 tl lık cıhazı 1600 e satan evkur bugun hala kar yapabılıyorsa , bizim millet olarak bıraz daha akıllanmamız gerektıgıni gösterıyor.
Kac tane arkadasım var kartında limit yok , acil bir durum olsa 300 tl si yok kenarında ama gidip 2500 tl lık kontratla cihaz alıyolar.