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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Xoom 2 10.1 modeli Avea tarafından satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında tanıtımı yapılan ve Motorola'nın popüler tableti Xoom modelinin devamı niteliğinde olan Xoom 2 10.1, ülkemizde Avea tarafından satışa sunuldu.

10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte Gorilla Glass ekran, 1.2GHz hızında çalışan Cortex-A9 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android Honeycomb işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, 3G, 5MP arka, 1.3MP ön kamera, 8.8mm kalınlık, 599gr ağırlık Motorola Xoom 2 10.1 modelinin özellikleri arasında.

Motorola Xoom 2 10.1 modelinin aynı özelliklere sahip ancak 8.2 inçlik ekran taşıyan Xoom 2 Media Edition adlı bir varyantı da bulunuyor.

31 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada 24 ay taahhüt karşılığında Avea müşterileri 1 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 85TL, 2 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 90TL, 4 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 95TL karşılığında Motorola Xoom 2 10.1 modeline sahip olabilecek.

Türk Telekom'un da Motorola Xoom 2 10.1, Motorola Xoom 2 10.1 WiFi ve Motorola Xoom 2 Media Edition modellerini aylık 39TL'den başlayan taksitlerle satışa sunduğunu hatırlatalım.

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OtoburPirana 7 yıl en beğenilen
Tablet henüz Honeycomb işletim sistemli fakat ics gelir bence.
Tasarım olarak Razr ın büyüğü olmuş bildiğin. iPad in iPhone un büyüğü olduğu kadar bu da öyle olmuş aynı.
Fiyata gelir isek bizim ülkemizde nedense kontratlı ürünler normal satış fiyatlarının çok daha üzerinde oluyor. Bütün Dünya'da tam tersine kontratlı daha ucuz olur iken bizde nedense kontratlı daha pahalı anlamak güç.
Tablet henüz Honeycomb işletim sistemli fakat ics gelir bence.Tasarım olarak Razr ın büyüğü olmuş bildiğin. iPad in iPhone un büyüğü olduğu kadar bu da öyle...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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__Nikolaus__ 7 yıl OtoburPirana
Emre Candemir

Tablet henüz Honeycomb işletim sistemli fakat ics gelir bence.
Tasarım olarak Razr ın büyüğü olmuş bildiğin. iPad in iPhone un büyüğü olduğu kadar bu da öyle olmuş aynı.
Fiyata gelir isek bizim ülkemizde nedense kontratlı ürünler normal satış fiyatlarının çok daha üzerinde oluyor. Bütün Dünya'da tam tersine kontratlı daha ucuz olur iken bizde nedense kontratlı daha pahalı anlamak güç.

Sanırım firmalar türk insanının kredı kartsız taksit secenegıne bayılmalarını göz önünde bulunduruyolar. 1000 tl lık cıhazı 1600 e satan evkur bugun hala kar yapabılıyorsa , bizim millet olarak bıraz daha akıllanmamız gerektıgıni gösterıyor.

Kac tane arkadasım var kartında limit yok , acil bir durum olsa 300 tl si yok kenarında ama gidip 2500 tl lık kontratla cihaz alıyolar.
Emre CandemirTablet henüz Honeycomb işletim sistemli fakat ics gelir bence.Tasarım olarak Razr ın büyüğü olmuş bildiğin. iPad in i...
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DH Misafiri 6 yıl
süper bir cihaz ama .... servis agı rezalet. laşkamı laşka . bu yüzden aman derim... ben aldım servisler yüzünden yerı fiatına sattım...
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DH Misafiri 6 yıl
ürünü 50 gün önce aldım şarjının az gitmesi dışında kullanımda sıkıntı yok ancak 50 gün içinde 10 gün kullanabildim.şarj yeri arıza yaptı servise gönderdim 30 günü beklettiler parça gelecek bahanesi ile ürün yalapşap yapılıp gönderilmiş 2 gün sonra yine aynı arızayı verdi.servis hizmeti inanılmaz zayıf izmirderyim muhattap bulamıyorum.telefonları açan yok.en ufak arıza 30 günü tamamlamadan gelmiyor.Aldığıma ğişman oldum tavsiye etmem.Şikayetleri okursanız herkezin sorunu aynı şarj yeri ama ilgi yok.
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Rocka Rolla 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ürünü 50 gün önce aldım şarjının az gitmesi dışında kullanımda sıkıntı yok ancak 50 gün içinde 10 gün kullanabildim.şarj yeri arıza yaptı servise gönderdim 30 günü beklettiler parça gelecek bahanesi ile ürün yalapşap yapılıp gönderilmiş 2 gün sonra yine aynı arızayı verdi.servis hizmeti inanılmaz zayıf izmirderyim muhattap bulamıyorum.telefonları açan yok.en ufak arıza 30 günü tamamlamadan gelmiyor.Aldığıma ğişman oldum tavsiye etmem.Şikayetleri okursanız herkezin sorunu aynı şarj yeri ama ilgi yok.

hocam peki nasıl çözdünüz ? aynı sorun bendede var,böyle kronik bir sorunu nasıl atlayabilirler ? Bir daha bende kesinlikle Motorolanın yanından geçmem.Cevabınız için teşekkürler.
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DH Misafiri 7 yıl
Bence harika.suan motorola tabletten girdim ve bu cihaza bayiliyorum.nereye gitsem ilk once yanima goturecegim sey bu oluyor...;)&*=
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darkcald 7 yıl
hepsiburada 800 tl ne dersiniz ainol hero mu 200 $ bu mu?
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DH Misafiri 7 yıl
bu xoom2 ile istemci oyunlar oynanırmı acaba?
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archaeopteryx 7 yıl
Ben xoom kullaniyorum. Xoom2 nin 1 ile bir farkini goremedim. Degistirmeye değmez gibi..
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yunus88 7 yıl
Evet ips panel var
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Ciddiyetsiz 7 yıl
PlayMakers
Emre Candemir Tablet henüz Honeycomb işletim sistemli fakat ics gelir bence. Tasarım olarak Razr ın büyüğü olmuş bildiğin. iPad in iPhone un büyüğü olduğu kadar bu da öyle olmuş aynı. Fiyata gelir isek bizim ülkemizde nedense kontratlı ürünler normal satış fiyatlarının çok daha üzerinde oluyor. Bütün Dünyada tam tersine kontratlı daha ucuz olur iken bizde nedense kontratlı daha pahalı anlamak güç.
Sanırım firmalar türk insanının kredı kartsız taksit secenegıne bayılmalarını göz önünde bulunduruyolar. 1000 tl lık cıhazı 1600 e satan evkur bugun hala kar yapabılıyorsa , bizim millet olarak bıraz daha akıllanmamız gerektıgıni gösterıyor. Kac tane arkadasım var kartında limit yok , acil bir durum olsa 300 tl si yok kenarında ama gidip 2500 tl lık kontratla cihaz alıyolar.

bu kişilere halk arasında bir de kredi kartı mağduru denilebiliyor.
neyse konuya gelirsek taahhütsüz alınır. taahhüt falan macera aramaya gerek yok.
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-Pisagor- 7 yıl
Aslında alınabilir özellik bakımından yeterli düzeyde denilebilir.
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E_Aydin35 7 yıl
Operatörlerden almayı ve ülkeye operatörler aracılığında gelmesini hiç sevmiyorum, nedeni ise fiyatlanın katlana katlana gelmesinden dolayı onun yanında elbetde onlar sayaseinde ülkeye giriş yaıyor olmasıda elimiz mahkum..:)
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yunus88 7 yıl
Xoom kullanıcısına xoom 2 satması çok zor
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dogangoxel 7 yıl
Xoom 2 modeli yapiyorsun , on kamera 1.3 megapiksel ve dahili hafiza 16 gb . Simdi almaya kalksam yine ilk Xoom modelini alirdim.
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e-mutlu 7 yıl
Fiyatı çok yüksek.
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