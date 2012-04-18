Motorola Xoom 2 10.1 modeli Avea tarafından satışa sunuldu





Geçtiğimiz yıl Kasım ayında tanıtımı yapılan ve Motorola'nın popüler tableti Xoom modelinin devamı niteliğinde olan Xoom 2 10.1, ülkemizde Avea tarafından satışa sunuldu.





10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte Gorilla Glass ekran, 1.2GHz hızında çalışan Cortex-A9 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android Honeycomb işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, 3G, 5MP arka, 1.3MP ön kamera, 8.8mm kalınlık, 599gr ağırlık Motorola Xoom 2 10.1 modelinin özellikleri arasında.





Motorola Xoom 2 10.1 modelinin aynı özelliklere sahip ancak 8.2 inçlik ekran taşıyan Xoom 2 Media Edition adlı bir varyantı da bulunuyor.





31 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada 24 ay taahhüt karşılığında Avea müşterileri 1 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 85TL, 2 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 90TL, 4 GB'lık data paketiyle birlikte aylık 95TL karşılığında Motorola Xoom 2 10.1 modeline sahip olabilecek.





Türk Telekom'un da Motorola Xoom 2 10.1, Motorola Xoom 2 10.1 WiFi ve Motorola Xoom 2 Media Edition modellerini aylık 39TL'den başlayan taksitlerle satışa sunduğunu hatırlatalım.