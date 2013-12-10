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Motorola'dan Bluetooth destekli yeni kablosuz kulaklık: Buds

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Motorola'dan Bluetooth destekli yeni kablosuz kulaklık: Buds
Yılların eskitemediği firmalardan Motorola, farklı tasarımıyla ilgi çeken yeni Bluetooth destekli kablosuz kulaklığını kullanıcıların beğenisine sundu.
Daha önce birçok benzerini gördüğüm şekilde boynun arkasında takılacak şekilde geliştirilen ve ancak öne doğru uzayan yapısıyla daha farklı bir çizgi ortaya koyan Motorola Buds, ön tarafından yer alan ufak mıknatıslarda ise kulak içi formunda hazırlanan kulaklıkları taşıyabiliyor ve akıllı cihazlarla Bluetooth teknolojisi üzerinde haberleşiyor. 180.4mm x 75.18mm x 139.08mm boyuta ve 33 gram ağırlığa sahip olduğu belirtilen kulaklık, bünyesinde yer alan kulaklık ve batarya ile 10 saat aktif konuşma ya da 17 gün bekleme ömrü sunabiliyor. Micro USB üzerinden şarj edilebilen Buds, özel müzik kontrol tuşlarına da sahip.
Motorola'nın resmi sitesi üzerinden 80$ fiyat etiketiyle elde edilebilen Buds kulaklık modeli hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Motorola'dan Bluetooth destekli yeni kablosuz kulaklık: Buds

http://www.pocket-lint.com/news/125731-motorola-introduces-buds-bluetooth-earbuds-with-a-collar Yorum Yaz
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keskin53 5 yıl
blt hx550 var canavar gibi
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ВAВA 5 yıl
Motorola'nın yükselişe geçmesi lazım.
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artakalan 5 yıl
Gercekten tam bir tasarim harikasi...İki ucta mikrofon,bagimsiz ip seklinde kulaklik,miklatisla kulaklari sabitleme gayet iyi tasarim ortaya cikmis.
ne diyelim ,herifler isi biliyor
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Balawitz 5 yıl
Motorola, LG çok başarılı firmalar daha da yükselişe geçmelerini isterim bu firmaların.
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BaranGunduz 5 yıl
Sanırım LG de de vardı bu tip bir kulaklık
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Motorola iyidir.
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