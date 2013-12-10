Motorola'dan Bluetooth destekli yeni kablosuz kulaklık: Buds

Yılların eskitemediği firmalardan Motorola, farklı tasarımıyla ilgi çeken yeni Bluetooth destekli kablosuz kulaklığını kullanıcıların beğenisine sundu.

Daha önce birçok benzerini gördüğüm şekilde boynun arkasında takılacak şekilde geliştirilen ve ancak öne doğru uzayan yapısıyla daha farklı bir çizgi ortaya koyan Motorola Buds, ön tarafından yer alan ufak mıknatıslarda ise kulak içi formunda hazırlanan kulaklıkları taşıyabiliyor ve akıllı cihazlarla Bluetooth teknolojisi üzerinde haberleşiyor. 180.4mm x 75.18mm x 139.08mm boyuta ve 33 gram ağırlığa sahip olduğu belirtilen kulaklık, bünyesinde yer alan kulaklık ve batarya ile 10 saat aktif konuşma ya da 17 gün bekleme ömrü sunabiliyor. Micro USB üzerinden şarj edilebilen Buds, özel müzik kontrol tuşlarına da sahip.

Motorola'nın resmi sitesi üzerinden 80$ fiyat etiketiyle elde edilebilen Buds kulaklık modeli hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/125731-motorola-introduces-buds-bluetooth-earbuds-with-a-collar