Motorsport Manager Mobile 3 şimdi Google Play Store’da!

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Playsport Games dünya genelinde oldukça sevilen Motorsport Manager Mobile'ın 3. oyununu Google Play’de yayınladı. Serinin ikinci oyunu ilkine göre oldukça fazla geliştirme ve iyileştirmeler içeriyordu. Dün yayınlanan serinin üçüncü oyunu da birçoğu yeniliği beraberinde getiriyor.

Tıpkı serinin diğer oyunlarında olduğu gibi, bu oyundaki göreviniz de harita üzerindeki çizgileri takip ederek bir motor sporları imparatorluğu kurmak olarak belirlenmiş. Takımınızı geliştirdikçe yarış pilotlarınızı başkalarına kiralayabiliyor zafere biraz daha yaklaşıyorsunuz. Zafere ulaşmak için yapmanız gerekenler ise geliştirici firma tarafından şöyle belirtilmiş:

Sürücülerinizi kiralayın, araçlarınızı geliştirin ve teknolojiye yatırım yapın.

Zorlu etapları başarı ile geçmek için sürücüleriniz ile iş birliği içerisinde olun.

Yarışları kazanmak için ideal pitstop stratejinizi uygulayın.

Yarışları gerçek zamanlı olarak izleyin ve sürücüye müdahale etmek istediğinizde strateji ekranına geçiş yapın.

Hava değişimlerini, araç kazalarını ve araç güvenliğini de göz önünde bulundurun.

Motor sporlarında en zirveye ulaşmak için dünya genelindeki şampiyonalara katılın ve şampiyon olun.

Oyunda yeni eklenen GT ve Dayanıklılık Yarışı gibi modlar, yeni bir şehir olarak Monaco ve yapay zeka tabanlı takımın birlikte hareket etmesini sağlayan Dinamik Yapay Zeka Hareketi gibi özellikler var. Yeni özellikler sadece bunlarla kısıtlı değil. Artık takımınızın dünya genelinde gelişmesini sağlayacak bir satıcı bulabiliyor, yeni sürücüler kiralayabiliyorsunuz. Aynı zamanda, davet gerektiren yarışlar, yıllık düzenlenen büyük etkinlikler ve sürücülerinizle etkili bir iş ilişkisi sürmenizi gerektirecek mekanikler de bu oyunda yerini almış.

Motorsport Manager Mobile 3 Google Play’de dün itibariyle 17.99 TL fiyat etiketiyle indirmeye sunuldu. Eğer sizler de Motorsport Manager tutkunu iseniz oyunu Google Play’de dün itibariylefiyat etiketiyle indirmeye sunuldu. Eğer sizler de Motorsport Manager tutkunu iseniz oyunu buradan indirebilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2018/07/18/motorsport-manager-mobile-3-races-way-onto-play-store/