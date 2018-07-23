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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu!

Sony, akıllı telefon kameraları için geliştirdiği dünyanın en yüksek çözünürlüklü IMX586 isimli görüntü sensörünü duyurdu. 48 MP çözünürlüklü sensörün detayları haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
5,2b
1
14
Cep Telefonları
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu!
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Sony’nin akıllı telefon departmanı için işler son zamanlarda pek yolunda gitmese de şirket hala akıllı telefonlar için sensör üretiminde ilk sıradaki yerini koruyor. Şirket şimdi ise cep telefonu kameraları için dünyanın en yüksek çözünürlüklü fotoğraf sensörünü duyurdu. IMX586 isimli bu sensör tam 48 megapiksel (8000 x 6000) çözünürlüğe sahip.
Fotoğraf kalitesi sadece daha fazla megapiksel ile artmıyor elbette. Aksine daha küçük ve sayıca fazla pikseller düşük ışıkta kumlu fotoğraflar çekilmesine neden olabiliyor. IMX586’da kullanılan 0.8 mikronluk pikseller piyasadaki en küçük pikseller olduğu söyleniyor. Fakat Sony bu durumu dörtlü Bayer renk filtresi kullanıp her pikselin en yakınındaki 4 pikselden ışık almasını sağlayarak çözeceğini ifade etti. Sony’e göre bu yöntemle sensöre düşen ışık 1.6 mikron büyüklüğünde piksellere sahip 12 megapiksel sensöre düşen ışık ile eşdeğer olacak.
                  
Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu!
 

Hatırlanacağı üzere 2012 yılında duyurulan Nokia 808 PureView ve bu yıl piyasaya çıkan Huawei P20 Pro gibi cihazlar da piksel gruplama teknolojisini kullanarak 40 megapiksel ve üzeri çekimler gerçekleştirebiliyordu. Fakat Sony’nin geliştirdiği bu yeni IMX586 sensör daha yaygın bir çözüm olacak gibi görünüyor. Sony bu sensörün boyutunu 8 mm’ye kadar alçaltıyor ve bu cihaz üzerinde diğer teknolojilere göre daha az kamera çıkıntısı olması anlamına geliyor. Tabi ki bu tekonolojide sensörün çözünürlüğü kadar sensörün önüne konulan lensin kalitesinin de önemli olduğunun altını çizelim.

Son olarak sensörün önümüzdeki Eylül ayında satışa sunulması sunulması bekleniyor. Sony parça başı 27$ fiyat belirlemiş durumda. Bu da IMX586 sensörünü önümüzdeki yıldan itibaren üst seviye akıllı telefonlarda görebileceğimiz anlamına geliyor.


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/7/23/17601858/sony-imx586-announced-image-sensor-resolution-specs Yorum Yaz
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sadrag 10 ay en beğenilen
Adamlar telefonları, bu kamera işlerinden falan artan parçalar ziyan olmasın diye yapıyolar heralde..
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clb12 10 ay mkyb
mkyb
Adamlar o kadar beceriksizler ki bunu satacakları firmalar bu sensör ile Sony telefonlardan daha kaliteli fotoğraf ve video çekecek.
Sony Ericsson zamanında kamera ve ses kalitesi konusunda piyasanın tozunu attırıyorlardı. Nokia daha flaş bile koymazken adamlar Xenon flaşlı otofokus destekli telefonlar üretiyorlardı.

Sony'e telefon yapmayı öğreten Erricsondur zaten. Erricson şu an piyasada olsa yine tozunu attırır ortalığın
mkybAdamlar o kadar beceriksizler ki bunu satacakları firmalar bu sensör ile Sony telefonlardan daha kaliteli fotoğraf ve video çekecek.
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Xtrud 10 ay mkyb
XZ2 Premium hiçte öyle durmuyor...

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ApsinteX 10 ay
Geçmiş zamanda başında Ericsson olduğu zamanlarda CyberShot kameraları,Walkman telefonları zamanın ötesindeydi.
Bende K790İ vardı. Ronaldinho'nun reklamını yaptığı bir cihazdı. Onunla çekilip bastırdığım bir çok fotoğraf var. Ve hepside inanılmaz kaliteli..
Ama şimdi durum ne o sensörlerin şimdi bile en iyisini üretirken kendi telefonlarının çekim kalitesi malum.
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Johan Elmander 10 ay
Bu sensörün XZ serisinde kullanılacağını sanmıyorum. Sony'nin amiral sensörleri IMXX00 şeklinde oluyor. Bu büyük ihtimalle daha yeni olan orta seviyeye hitap eden IMX486'nın halefi olacak. XA serisinde görebiliriz.
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arel.gr 10 ay
iyı, güzel de telefonu kim alacak ?
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fatsa52 10 ay
48mp çözünürlük optik zoom ihtiyacını kısmen karşılayabilirmi? Çünkü zoom yaptıkça bozulma olmayacak. Bilenler aydınlatsın lütfen
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interwap 10 ay
Telefon tasarımları berbat olan bir firmadan sensör taradında çok iyi işler görüyoruz.
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sadrag 10 ay en beğenilen
Adamlar telefonları, bu kamera işlerinden falan artan parçalar ziyan olmasın diye yapıyolar heralde..
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Nehalem 10 ay
Casper için iyi haber p3 via ultra extra edition diye satar.
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mkyb 10 ay
Adamlar o kadar beceriksizler ki bunu satacakları firmalar bu sensör ile Sony telefonlardan daha kaliteli fotoğraf ve video çekecek.
Sony Ericsson zamanında kamera ve ses kalitesi konusunda piyasanın tozunu attırıyorlardı. Nokia daha flaş bile koymazken adamlar Xenon flaşlı otofokus destekli telefonlar üretiyorlardı.
2 Yanıt Yanıtla +3
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clb12 10 ay mkyb
mkyb
Adamlar o kadar beceriksizler ki bunu satacakları firmalar bu sensör ile Sony telefonlardan daha kaliteli fotoğraf ve video çekecek.
Sony Ericsson zamanında kamera ve ses kalitesi konusunda piyasanın tozunu attırıyorlardı. Nokia daha flaş bile koymazken adamlar Xenon flaşlı otofokus destekli telefonlar üretiyorlardı.

Sony'e telefon yapmayı öğreten Erricsondur zaten. Erricson şu an piyasada olsa yine tozunu attırır ortalığın
1 Yanıt Yanıtla +10
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Xtrud 10 ay mkyb
XZ2 Premium hiçte öyle durmuyor...

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dr20mouse 10 ay
Nokia 7 tane ayrı sensörü birleştirip 41 mp yapıyordu. Bakalım sony'nin ki nasıl bir kalite sergileyecek.
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Mr. Jingles 10 ay dr20mouse
Sensör görüntüyü algılayan ve oluşturan birimdir. Her kamerada bir tane sensör bulunur. Birden fazla sensör bulunması imkansızdır. Birden fazla sensör varsa birden fazla da kamera vardır.
Nokia'nın PureView teknolojisi 7 pikseli birleştirerek tek bir süper piksel oluşturuyordu ve diğer telefonların kameralarına oranla çok daha temiz görüntü veriyordu. Bugün 12 MP olan çoğu telefon ortalama 1.2 ila 1.5 mikron arasında piksel boyutlarına sahip. 808 ile çekilmiş 12 MP fotoğrafın piksel boyutu yaklaşık 2.55 mikron. Bir çoğunun neredeyse iki katı büyüklükte piksellere sahip.
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