Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu!

Hatırlanacağı üzere 2012 yılında duyurulan Nokia 808 PureView ve bu yıl piyasaya çıkan Huawei P20 Pro gibi cihazlar da piksel gruplama teknolojisini kullanarak 40 megapiksel ve üzeri çekimler gerçekleştirebiliyordu. Fakat Sony’nin geliştirdiği bu yeni IMX586 sensör daha yaygın bir çözüm olacak gibi görünüyor. Sony bu sensörün boyutunu 8 mm’ye kadar alçaltıyor ve bu cihaz üzerinde diğer teknolojilere göre daha az kamera çıkıntısı olması anlamına geliyor. Tabi ki bu tekonolojide sensörün çözünürlüğü kadar sensörün önüne konulan lensin kalitesinin de önemli olduğunun altını çizelim.
Son olarak sensörün önümüzdeki Eylül ayında satışa sunulması sunulması bekleniyor. Sony parça başı 27$ fiyat belirlemiş durumda. Bu da IMX586 sensörünü önümüzdeki yıldan itibaren üst seviye akıllı telefonlarda görebileceğimiz anlamına geliyor.
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/7/23/17601858/sony-imx586-announced-image-sensor-resolution-specs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony'e telefon yapmayı öğreten Erricsondur zaten. Erricson şu an piyasada olsa yine tozunu attırır ortalığın