Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu!

Tam Boyutta Gör

Sony’nin akıllı telefon departmanı için işler son zamanlarda pek yolunda gitmese de şirket hala akıllı telefonlar için sensör üretiminde ilk sıradaki yerini koruyor. Şirket şimdi ise cep telefonu kameraları için dünyanın en yüksek çözünürlüklü fotoğraf sensörünü duyurdu. IMX586 isimli bu sensör tam 48 megapiksel (8000 x 6000) çözünürlüğe sahip.

Fotoğraf kalitesi sadece daha fazla megapiksel ile artmıyor elbette. Aksine daha küçük ve sayıca fazla pikseller düşük ışıkta kumlu fotoğraflar çekilmesine neden olabiliyor. IMX586’da kullanılan 0.8 mikronluk pikseller piyasadaki en küçük pikseller olduğu söyleniyor. Fakat Sony bu durumu dörtlü Bayer renk filtresi kullanıp her pikselin en yakınındaki 4 pikselden ışık almasını sağlayarak çözeceğini ifade etti. Sony’e göre bu yöntemle sensöre düşen ışık 1.6 mikron büyüklüğünde piksellere sahip 12 megapiksel sensöre düşen ışık ile eşdeğer olacak.

Hatırlanacağı üzere 2012 yılında duyurulan Nokia 808 PureView ve bu yıl piyasaya çıkan Huawei P20 Pro gibi cihazlar da piksel gruplama teknolojisini kullanarak 40 megapiksel ve üzeri çekimler gerçekleştirebiliyordu. Fakat Sony’nin geliştirdiği bu yeni IMX586 sensör daha yaygın bir çözüm olacak gibi görünüyor. Sony bu sensörün boyutunu 8 mm’ye kadar alçaltıyor ve bu cihaz üzerinde diğer teknolojilere göre daha az kamera çıkıntısı olması anlamına geliyor. Tabi ki bu tekonolojide sensörün çözünürlüğü kadar sensörün önüne konulan lensin kalitesinin de önemli olduğunun altını çizelim.

Son olarak sensörün önümüzdeki Eylül ayında satışa sunulması sunulması bekleniyor. Sony parça başı 27$ fiyat belirlemiş durumda. Bu da IMX586 sensörünü önümüzdeki yıldan itibaren üst seviye akıllı telefonlarda görebileceğimiz anlamına geliyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/7/23/17601858/sony-imx586-announced-image-sensor-resolution-specs