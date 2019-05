Facebook’ta en fazla reklam harcaması yapan siyasetçi Donald Trump!

Tam Boyutta Gör

ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonu son zamanlarda Facebook'ta onlarca reklam yayınladı ve Yargıç Brett M. Kavanaugh’u Yargıtay’daki boş olan yere yerleştirmek için destek verdi. Yapılan bu harcamalar Trump’ı Facebook’a en fazla reklam harcaması yapan siyasetçi konumuna getirdi. Trump ve komitesinin Mayıs ayının başından beri Facebook’a reklam harcamaları için 274 bin dolar ödediği ortaya çıktı. Bundan önce Amerika’da Facebook reklamlarına en çok harcama yapan kuruluş 188 bin dolar harcama ile Amerika Planlı Ebeveynlik Federasyonu idi.

Trump ve komitesi tarafından yayınlanan bu reklamların 37 milyon Facebook kullanıcısı tarafından görüntülendiği ortaya çıktı, en yakın harcamayı yapan Amerika Planlı Ebeveynlik Federasyonu’nun reklamlarının görüntülenme sayısı ise 24 milyon.

Bu bulgular New York Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı tarafından ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar Facebook’un kendi verilerini baz alarak araştırmalarını sürdürdüler. Bilindiği gibi Facebook Mayıs ayından bu yana siyasi içerikli reklamlar ile ilgili verileri (reklam veren kişi veya gruplar, yapılan ödemeler, görüntülenme sayıları vs) arşivleyip halka açık bir şekilde paylaşıyor. Facebook ilerleyen zamanlarda siyasi içerikli ve Amerikalıları hedef alan her reklamı bu veri tabanına eklemeyi ümit ediyor. Bahsi geçen araştırmacılar, Facebook’un yayınladığı bu işlenmemiş verileri işleyerek raporlarını hazırladılar.

Araştırmacıların ortaya koyduğu bu rapor dünyanın en büyük sosyal medya platformuna yerleştirilen siyasi reklamlar ve bunların Kasım ayında yapılan ara seçimlere etkisi arasındaki bağlantıyı en kapsamlı şekilde ortaya koyuyor.

