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Facebook uzak bölgelere internet sağlamak için uydu geliştirdiğini onayladı

Facebook dünyada internetin ulaşmadığı yer kalmaması için çalışmalara başladı. Şirket dünyanın en uzak köşelerine uydu aracılığıyla internet hizmeti vermeyi amaçlıyor.
10 ay
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Uzay
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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Facebook uzak bölgelere internet sağlamak için uydu geliştirdiğini onayladı

Fiber optik kablolar internet erişimi için en başarılı standartlardan birisi haline geldi. Bu kabloların en büyük handikapı ise döşemenin zorluğu. Dünyanın uzak köşelerine fiber optik kablolar aracılığıyla internet götürmek bir hayli maliyetli ve zor. Hal böyle olunca teknoloji dünyasındaki büyük şirketler bazı girişimlerde bulunup, dünyanın internet erişimi olmayan bölgelerine internet sağlamaya çalışıyorlar. Facebook bu şirketler arasında başı çekiyor. 2016 ylında şirketin uydu üzerinden ışınlarla internet sağlama projesi, uyduyu taşıyan SpaceX roketinin test sırasında patlaması sonucu askıya alınmıştı. Görünen o ki şirket projeyi tamamen rafa kaldırmış değil.
Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'nın talebi üzerine hazırlanan belgeler, 2016 ve 2018 yıllarındaki ABD Federal İletişim Komisyonu yetkilileri ve Facebook temsilcileri arasındaki birkaç e-posta alışverişini ayrıntıları ile gözler önüne seriyor. 2018 yılı içerisinde atılan e-postalardan Facebook temsilcilerinin "Athena uydusu için küçük bir uydu denemesi uygulamasına" başvurdukları ortaya çıktı.
               
Facebook uzak bölgelere internet sağlamak için uydu geliştirdiğini onayladı
 

Sosyal medya devi, daha önce de insanların geniş bantta internet erişimine sahip olmadığı alanlara internet sağlamak için büyük yatırımlar yaptı. Örneğin bu yılın başlarında Acquilla isimli drone bazlı bir internet sağlama projesini test etti ancak başarısız oldu.

Şirketin dünyanın uzak bölgelerine internet sağlamayı kendisine görev edinmesi aslında işin stratejik bir parçası. 2 milyarın üzerinde kullanıcı sayısıyla daha da büyümeyi hedefleyen Facebook için internet bağlantısı olmayan yerlere internet sağlamak kullanıcı sayısını arttırmada en etkili yol olacak gibi görünüyor.


https://www.wired.com/story/facebook-confirms-its-working-on-new-internet-satellite/ Yorum Yaz
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BlueDay_86 10 ay
Face’de sıktı artık amele ve Abaza merkezi oldu hepten
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Quard 10 ay
Facebook un bu yaptığını görünce gözlerim yaşardı
Skandallar ağı Facebbok,seni beni düşünmez gelecek paraya ve imajına bakar.
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sniper23 10 ay
Açlıktan ölen insanların zaten tek derdi internet idi.
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Tugrul_512bit 10 ay
gene veriler sızdırılacak. bu sefer fotoğraf çekerek.
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