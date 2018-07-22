Facebook uzak bölgelere internet sağlamak için uydu geliştirdiğini onayladı

Fiber optik kablolar internet erişimi için en başarılı standartlardan birisi haline geldi. Bu kabloların en büyük handikapı ise döşemenin zorluğu. Dünyanın uzak köşelerine fiber optik kablolar aracılığıyla internet götürmek bir hayli maliyetli ve zor. Hal böyle olunca teknoloji dünyasındaki büyük şirketler bazı girişimlerde bulunup, dünyanın internet erişimi olmayan bölgelerine internet sağlamaya çalışıyorlar. Facebook bu şirketler arasında başı çekiyor. 2016 ylında şirketin uydu üzerinden ışınlarla internet sağlama projesi, uyduyu taşıyan SpaceX roketinin test sırasında patlaması sonucu askıya alınmıştı. Görünen o ki şirket projeyi tamamen rafa kaldırmış değil.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'nın talebi üzerine hazırlanan belgeler, 2016 ve 2018 yıllarındaki ABD Federal İletişim Komisyonu yetkilileri ve Facebook temsilcileri arasındaki birkaç e-posta alışverişini ayrıntıları ile gözler önüne seriyor. 2018 yılı içerisinde atılan e-postalardan Facebook temsilcilerinin "Athena uydusu için küçük bir uydu denemesi uygulamasına" başvurdukları ortaya çıktı.

Sosyal medya devi, daha önce de insanların geniş bantta internet erişimine sahip olmadığı alanlara internet sağlamak için büyük yatırımlar yaptı. Örneğin bu yılın başlarında Acquilla isimli drone bazlı bir internet sağlama projesini test etti ancak başarısız oldu.

Şirketin dünyanın uzak bölgelerine internet sağlamayı kendisine görev edinmesi aslında işin stratejik bir parçası. 2 milyarın üzerinde kullanıcı sayısıyla daha da büyümeyi hedefleyen Facebook için internet bağlantısı olmayan yerlere internet sağlamak kullanıcı sayısını arttırmada en etkili yol olacak gibi görünüyor.

https://www.wired.com/story/facebook-confirms-its-working-on-new-internet-satellite/