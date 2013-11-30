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Motosiklet kasklarına bilgi ekranı ekleyen proje: NUVIZ Ride:HUD

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Motosiklet kasklarına bilgi ekranı ekleyen proje: NUVIZ Ride:HUD
Farklı ülkelere yayılarak hızlı bir şekilde büyüme gösteren Kickstarter platformu üzerinde başlatılan güncel projelerden NUVIZ Ride:HUD, motosiklet kasklarına bilgi ekranı ekleyebiliyor ve bu sayede farklı deneyimler vaat ediyor.
Daha önce burada tanıttığımız Skully P1'den farklı olarak harici çalışma gösteren ve standart kask modellerine rahatlıkla takılabilen NUVIZ Ride:HUD, bu kasklara Google'ın Glass isimli giyilebilir gözlüğü benzeri kullanım olanakları getirebiliyor. Üzerinde projeksiyon tabanlı bir ufak bir ekran bulunan ve isteğe bağlı olarak sağ ya da sol göze gelebilecek şekilde konumlandırılabilen ürün, iOS ve Android işletim sistemli cihazlara yüklenen NUVIZ Ride:CLOUD uygulamasıyla kişilere navigasyon, hava durumu, telemetri, arama, mesaj, pist üzerinde tur zamanı ve müzik gibi bilgileri gösterebiliyor. Aynı zamanda üzerinde yer alan kamera ile 8 mega piksel çözünürlükte fotoğraf ve 1080 piksel çözünürlükte video çekimi yapabilen NUVIZ Ride:HUD, beraberinde Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle iletişim kuran özel bir kontrol ünitesiyle geliyor ve bu aparat motorun istenilen bölgesine takılarak hızlı ve güvenli etkileşim imkanı sağlıyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 185,000$ hedefin, bitimine 36 gün kala 81 bağış ile 31,632$'lık kısmını toplamayı başaran NUVIZ Ride:HUD, yapılacak 479$ (ABD dışı 35$ kargo) bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Motosiklet kasklarına bilgi ekranı ekleyen proje: NUVIZ Ride:HUD
 
Motosiklet kasklarına bilgi ekranı ekleyen proje: NUVIZ Ride:HUD


http://www.kickstarter.com/projects/nuviz/the-first-head-up-display-for-motorcycle-helmets?ref=category Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seven44 5 yıl
Müthiş bi sistemiş
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cübbeli gandalf 5 yıl
kuzenimin kaski sadece polisten koruyor
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Excision 5 yıl
Teknoloji acayip gelişiyor 2-3 sene sonrasını tahmin edemiyorum.
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einhander 5 yıl
google glass ın farklı ve yararlı bır versıyonu gıbı :)
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musa_unsal2005 6 yıl
Dikkat dağıtmak için birebir. Ben şahsen karşıyım. Kazaları inanılmaz artırır.
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evetbenim 6 yıl
iron man suit yakındır
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Ging_Gral 6 yıl
Sırf bunun için motosiklet kullanan apaçiler çoğalır da çoğalırrr
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NerdeyseNicksiz 6 yıl
Müthiş bi sistem ama kim bilir kaç paradır
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TIMERIDER 6 yıl
çok güzel ama 500 dolar biraz fazla gibi.alternatifleri çıkınca yarı yarıya düşer.
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serkanozg 6 yıl
bu zaten vardı galiba ben mi yanlış hatırlıyorum
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thestell 6 yıl
Motogpde gibi hisseder insan bayıldım
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Bradley Cooper 6 yıl
buna onay çıkacağını sanmıyorum. dikkat dağıtabilir.
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aspirin_00 6 yıl
güzelde kaza yaptırma olasılığı var
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sayokhan 6 yıl
daha zamanı baya var gibi
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drfree1 6 yıl
harika gözüküyor
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