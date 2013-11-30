Motosiklet kasklarına bilgi ekranı ekleyen proje: NUVIZ Ride:HUD

Farklı ülkelere yayılarak hızlı bir şekilde büyüme gösteren Kickstarter platformu üzerinde başlatılan güncel projelerden NUVIZ Ride:HUD, motosiklet kasklarına bilgi ekranı ekleyebiliyor ve bu sayede farklı deneyimler vaat ediyor.

Daha önce burada tanıttığımız Skully P1'den farklı olarak harici çalışma gösteren ve standart kask modellerine rahatlıkla takılabilen NUVIZ Ride:HUD, bu kasklara Google'ın Glass isimli giyilebilir gözlüğü benzeri kullanım olanakları getirebiliyor. Üzerinde projeksiyon tabanlı bir ufak bir ekran bulunan ve isteğe bağlı olarak sağ ya da sol göze gelebilecek şekilde konumlandırılabilen ürün, iOS ve Android işletim sistemli cihazlara yüklenen NUVIZ Ride:CLOUD uygulamasıyla kişilere navigasyon, hava durumu, telemetri, arama, mesaj, pist üzerinde tur zamanı ve müzik gibi bilgileri gösterebiliyor. Aynı zamanda üzerinde yer alan kamera ile 8 mega piksel çözünürlükte fotoğraf ve 1080 piksel çözünürlükte video çekimi yapabilen NUVIZ Ride:HUD, beraberinde Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle iletişim kuran özel bir kontrol ünitesiyle geliyor ve bu aparat motorun istenilen bölgesine takılarak hızlı ve güvenli etkileşim imkanı sağlıyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 185,000$ hedefin, bitimine 36 gün kala 81 bağış ile 31,632$'lık kısmını toplamayı başaran NUVIZ Ride:HUD, yapılacak 479$ (ABD dışı 35$ kargo) bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/nuviz/the-first-head-up-display-for-motorcycle-helmets?ref=category