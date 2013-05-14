Motosiklet sürücülerinin güvenliği için hazırlanmış Vololights projesi, Kickstarter üzerinde destek arıyor





Aktif trafik içerisinde otomobil sürücülerine göre çok daha fazla risk altında olan motosiklet sürücüleri için, Kickstarter içerisinde faydalı projeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Site üzerinde Vectolabs tarafından başlatılmış olan ve Vololights ismine sahip olan yeni proje, motosiklet sürücülerinin güvenlikleri için özel olarak hazırlanmış. Günümüz motosiklet modelleri üzerinde yer alan fren lambalarının, sadece ayak ya da el freni ile devreye girdiğini hatırlatan tasarımcılar, oldukça hafif olan motosikletlerin motor freni ya da vites düşürme işlemleri ile de çok ciddi oranda yavaşlayabildiğini hatırlatıyor ve bu yavaşlamalarda fren lambalarının yanmaması nedeniyle büyük tehlikelerin meydana gelebildiğini belirtiyorlar.

Bu sorunu çözmek için geliştirilen Vololights, içerisinde yer alan 3 eksenli ivme ölçer ve mikro işlemci ile el ya da ayak freni haricinde yapılan yavaşlamaları algılıyor, ve üzerinde yer alan LED ışıklarıyla farklı şekillerde yanarak diğer sürücüleri oluşan hız düşümü hakkında uyarıyor. Standart arka plakalık üzerine montaj edilebilen ürün, özel algoritması sayesinde örneğin dik bir yola yapılan çıkışta oluşan yavaşlamalar hakkında yanlış uyarı vermeyerek, daha doğru sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Kickstarter üzerinde dün başlatılan bir proje olan Vololights, hedef olarak koyduğu 50,000$'ın 2,272$'lık kısmını 22 bağış ile toplamış durumda. Projeyi başarı ile tamamlamasına büyük şans verilen ürün, site üzerinde yapılacak 79$ bağış ile Ağustos ayında elde edilebiliyor. Vololights hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağından izleyerek, gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/vololights/vololights-enhanced-motorcycle-visibility?ref=category