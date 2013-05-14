Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motosiklet sürücülerinin güvenliği için hazırlanmış Vololights projesi, Kickstarter üzerinde destek arıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Motosiklet sürücülerinin güvenliği için hazırlanmış Vololights projesi, Kickstarter üzerinde destek arıyor
Aktif trafik içerisinde otomobil sürücülerine göre çok daha fazla risk altında olan motosiklet sürücüleri için, Kickstarter içerisinde faydalı projeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Site üzerinde Vectolabs tarafından başlatılmış olan ve Vololights ismine sahip olan yeni proje, motosiklet sürücülerinin güvenlikleri için özel olarak hazırlanmış. Günümüz motosiklet modelleri üzerinde yer alan fren lambalarının, sadece ayak ya da el freni ile devreye girdiğini hatırlatan tasarımcılar, oldukça hafif olan motosikletlerin motor freni ya da vites düşürme işlemleri ile de çok ciddi oranda yavaşlayabildiğini hatırlatıyor ve bu yavaşlamalarda fren lambalarının yanmaması nedeniyle büyük tehlikelerin meydana gelebildiğini belirtiyorlar.
Bu sorunu çözmek için geliştirilen Vololights, içerisinde yer alan 3 eksenli ivme ölçer ve mikro işlemci ile el ya da ayak freni haricinde yapılan yavaşlamaları algılıyor, ve üzerinde yer alan LED ışıklarıyla farklı şekillerde yanarak diğer sürücüleri oluşan hız düşümü hakkında uyarıyor. Standart arka plakalık üzerine montaj edilebilen ürün, özel algoritması sayesinde örneğin dik bir yola yapılan çıkışta oluşan yavaşlamalar hakkında yanlış uyarı vermeyerek, daha doğru sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Kickstarter üzerinde dün başlatılan bir proje olan Vololights, hedef olarak koyduğu 50,000$'ın 2,272$'lık kısmını 22 bağış ile toplamış durumda. Projeyi başarı ile tamamlamasına büyük şans verilen ürün, site üzerinde yapılacak 79$ bağış ile Ağustos ayında elde edilebiliyor. Vololights hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağından izleyerek, gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
 
Motosiklet sürücülerinin güvenliği için hazırlanmış Vololights projesi, Kickstarter üzerinde destek arıyor

http://www.kickstarter.com/projects/vololights/vololights-enhanced-motorcycle-visibility?ref=category Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
konyaturk42 6 yıl
Istersen stadyumlarda kullanilan dev projektorlerden tak motorun arkasina yine fayda etmez.. Cunku okuzlere bile ehliyet verilen bir ulkede yasiyoruz.. Adam donerken kendi sinyal vermio yada guzel gorunsun die parklari sisleri acip farlarida kapatip yol alio .senin arkaya taktigin isigi kim ipler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Çok faydalı bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamay_aytam 6 yıl
Fiyat ne yazık ki oldukça yüksek. Arduino pro mini, mpu6050 ve 5 v 12 v regulator devresi ile çok rahat hazırlanabilir zaten bu ürün. Fiyatı da 15 dolar filan olur maximum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
deselerason ve motor kompresörü olayını stop işareti şeklinde ikaz etmeleri akıllıca fakat çoğu kişi o ledleri rastgele eğlencesine yanıyor sanabilir ışıklı pano gibi ayrık ledler yerine sanki tek bir stop şeklinde tasarlansa daha iyi olabilirdi yada ledleri habire pıt pıt yakmak yerine deselerasyon süresi boyunca sabit yakarak durumun şiddetine göre ışığın parlaklığı 1 yada 2 kademe artırıp azaltarak olması daha etkili ve arkadan gelen başka bir sürücüyü daha iyi uyarabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 6 yıl
bu işareti birçok kişi anlamaz bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 6 yıl
Bunun motorsikler için standart hale gelmesi lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 925 ön inceleme "Nokia'nın en yeni, en iddialı telefonu mercek altında" 6 yıl OCZ Vertex 3.20 240GB SSD Video Inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim