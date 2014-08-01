Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Movidius Myriad 2 hesaplamaya dayalı fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatma amacında

4 yıl
272
1
1
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Movidius Myriad 2 hesaplamaya dayalı fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatma amacında

Başta profesyonel fotoğraf makineleri olmak üzere donanım üzerinde görsel hesaplamalar yapan akıllı telefon, tablet gibi pek çok cihazda bağımsız görüntü işlemcileri büyük önem taşıyor. Bu alanda uzun yıllardır Ar-Ge çalışmaları yapan Movidius, yeni bir dönem başlattığını iddia ettiği Myriad 2 görüntü işlemcisini duyurdu.

Movidius aslında bize çok yabancı değil. Google'ın Project Tango programındaki akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan görüntü işlemciler Movidius imzasını taşıyor.

İlk nesil Myriad görüntü işleme yongası hızlı görüntü işleme yaparken, daha az enerji tüketiyordu ve otoritelerce beğeni kazanmıştı. Movidisu, Myriad 2'nin performans olarak ilk nesli 20'ye katladığını belirtiyor. 

28 m fabrikasyon süreci ile üretilen Myriad 2 bu sayede daha az yer kaplıyor ve daha az enerji tüketiyor. 12 adet görüntü odaklı vektör işlemci kullanan Myriad 2, teraflops seviyesine çıkabilen performansına karşın 0.5 Watt kadar enerji harcıyor. Movidius yeni yongasını görüntü işlemeye odaklanacak şekilde geliştirmiş ve bu sisteme de vizyon işleme birimi - VPU adını vermiş. Myriad 2 ağır yükleri omuzuna aldığı için örneğin akıllı telefon yongaseti daha az yorulmuş olacak ve cihazın enerji tüketimi azalacak. 

Myriad 2 ile hızlı otomatik odaklanma, daha hızlı HDR, uç noktalarda düşük ışık desteği, panoramik videolar, görsel analizler, daha yoğun artırılmış gerçeklik uygulamaları, sürekli açık olarak yüz ve nesne tanıma, el hareketi algılama, 3D modelleme ve tarama gibi pek çok yenilik de mümkün hale geliyor. 

Myriad 2 kameralardan ziyade daha çok mobil ve entegre sistemlere odaklanacak. Akıllı telefon ve tablet kameraları, giyilebilir cihazlar, aksiyon kameraları, ev otomasyon sistemleri, robotlar yonganın hedefleri arasında yer alıyor. Yonganın ilk boy göstereceği cihazlar ise akıllı telefonlar olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Movidius-Myriad-2-vision-processing-chip-unveiled-promises-a-revolution-in-computational-photography-within-a-year_id58786 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tzlc76 4 yıl
Bu VPU'yu içinde barındıran bir telefonu merakla bekliyor olacağım ne zamandır piyasada donanım anlamında CPU geliştirmesinden başka bir haber yoktu böyle bir donanım yeni bir soluk getrecek, yeni telefon almak için güzeel bir neden olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Philips BT100 Taşınabilir Hoparlör Test Masamızda 4 yıl Sony Xperia Z2 video inceleme "Sony'nin liderlik yarışındaki en güçlü hamlesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim