Movidius Myriad 2 hesaplamaya dayalı fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatma amacında





Başta profesyonel fotoğraf makineleri olmak üzere donanım üzerinde görsel hesaplamalar yapan akıllı telefon, tablet gibi pek çok cihazda bağımsız görüntü işlemcileri büyük önem taşıyor. Bu alanda uzun yıllardır Ar-Ge çalışmaları yapan Movidius, yeni bir dönem başlattığını iddia ettiği Myriad 2 görüntü işlemcisini duyurdu.





Movidius aslında bize çok yabancı değil. Google'ın Project Tango programındaki akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan görüntü işlemciler Movidius imzasını taşıyor.





İlk nesil Myriad görüntü işleme yongası hızlı görüntü işleme yaparken, daha az enerji tüketiyordu ve otoritelerce beğeni kazanmıştı. Movidisu, Myriad 2'nin performans olarak ilk nesli 20'ye katladığını belirtiyor.





28 m fabrikasyon süreci ile üretilen Myriad 2 bu sayede daha az yer kaplıyor ve daha az enerji tüketiyor. 12 adet görüntü odaklı vektör işlemci kullanan Myriad 2, teraflops seviyesine çıkabilen performansına karşın 0.5 Watt kadar enerji harcıyor. Movidius yeni yongasını görüntü işlemeye odaklanacak şekilde geliştirmiş ve bu sisteme de vizyon işleme birimi - VPU adını vermiş. Myriad 2 ağır yükleri omuzuna aldığı için örneğin akıllı telefon yongaseti daha az yorulmuş olacak ve cihazın enerji tüketimi azalacak.





Myriad 2 ile hızlı otomatik odaklanma, daha hızlı HDR, uç noktalarda düşük ışık desteği, panoramik videolar, görsel analizler, daha yoğun artırılmış gerçeklik uygulamaları, sürekli açık olarak yüz ve nesne tanıma, el hareketi algılama, 3D modelleme ve tarama gibi pek çok yenilik de mümkün hale geliyor.





Myriad 2 kameralardan ziyade daha çok mobil ve entegre sistemlere odaklanacak. Akıllı telefon ve tablet kameraları, giyilebilir cihazlar, aksiyon kameraları, ev otomasyon sistemleri, robotlar yonganın hedefleri arasında yer alıyor. Yonganın ilk boy göstereceği cihazlar ise akıllı telefonlar olacak.

http://www.phonearena.com/news/Movidius-Myriad-2-vision-processing-chip-unveiled-promises-a-revolution-in-computational-photography-within-a-year_id58786