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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mozilla, Boot to Gecko mobil işletim sisteminin ilk sunumunu MWC 2012'de yapacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Firefox internet tarayıcısı ile tarayıcı pazarında önemli bir devrim yapan Mozilla vakfı, uzun bir süredir aynı başarıyı mobil işletim sistemi alanında göstermek için çalışmalar yapıyor. Boot to Gecko (B2G) adı verilen Mozilla vakfının mobil işletim sistemi ile ilgili ilk sunumun MWC 2012 fuarında yapılacağı bildirildi.
B2G platformunun kullanıcı arayüzü ve uygulama düzeni tamamen standart web teknolojileri temel alarak geliştirildi ve arka planda Mozilla'nın Firefox tarayıcısında kullandığı Gecko HTML işleme motoru kullanılıyor.
Mozilla teknoloji yöneticisi Brendan Eich, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda MWC 2012 fuarında B2G platformundan örnekler sunacaklarını ve projenin cezbettiği ortaklarından birisini de yine bu fuarda duyuracaklarını açıkladı. Bu ortak firma şu an B2G üzerinde kendi kişisel ev ekranını geliştirmekle meşgul.
B2G projesinin kullanıcı arayüzü olacak Gaia ile ilgili birkaç görsel de internette paylaşıldı. Android ve iOS platformundan esintiler taşıyan Gaia arayüzünün oldukça başarılı olduğu ifade ediliyor.
Mozilla'nın yol haritasına göre B2G projesi 2012 ikinci çeyrekte ürün aşamasına ulaşacak. Mozilla'nın projeye büyük önem verdiği ve bu hızla devam ettiğinde belirtilen takvime yetiştirileceği düşünülüyor.
 
Mozilla, Boot to Gecko mobil işletim sisteminin ilk sunumunu MWC 2012'de yapacak
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LORDTEK 7 yıl en beğenilen
Harika!!! Tam da mobil işletim sistemlerinden kişisel bilgi güvenliği alanında ümidimi kesmiştim ki Mozilla'nın çalışma yapmış olduğunu öğrendim. Ne google'a ne de apple'a güvenmiyorum. Mozilla'nın bizi bu çıkmazdan kurtarabilecek olması güzel. Umarım mücadeleci (en iyi olamasa bile) bir yapı ortaya koyabilir. Teşekkürler Mozilla.
Harika!!! Tam da mobil işletim sistemlerinden kişisel bilgi güvenliği alanında ümidimi kesmiştim ki Mozilla'nın çalışma yapmış olduğunu öğrendim. Ne google'a ne...
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DH Misafiri 7 yıl
ubuntudan hala ses yok
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E_Aydin35 7 yıl
Mozilla bu yaptığı bu uygulama ile bence çoğu kullanıcı tarafından tercih edilicek..:)
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berkkarabacak 7 yıl
Mozillaysa her zman destek var
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icg 7 yıl
opera kullanır geçerim :))
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crowland 7 yıl
evet cakma gibi sanki rakam ayni 123456789 yapmayin animsatir veya dogru cakmadir ama bazen bu kadar olur ama bir onemli olan bir yerden baslamak ilerde elestirme yapmaliyiz
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darkaura 7 yıl
insallah sonu ayni olmazda netscape'de tarayici isinin disina cikip tum programlari bundle olarak vermeye calisinca piyasadan silinmisti. o sira iexplorer cok daha hizli aciliyordu, benim gibi netscape fani icin bile netscapei acmak eziyet haline gelmisti. tarih tekerruden ibaret, simdide firefox cok yavaslayip, sorun cikardigi icin daha az ozelligine ragmen hizli chrome a dondum. chromun kullanim payida hizla yukseliyor.
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emiLL 7 yıl
bırazcık ıos mac os çakması gibi
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brshr 7 yıl
çakma diye buna diyorlar işte
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sertacarslan 7 yıl
Alternatif iyidir.
Konu mobil cihazlar olunca kişisel bilgiler konusu daha önemli bir hal alıyor, o nedenle linux türevlerinin de mobil işletim sistemi dünyasına mutlaka girmesi lazım.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Şuan için esintiler olması gayet normal ama zamanla kendine has çizgisini belirleyecektir..

Kısa bir süre sonra Mozilla seabird? Tadından yenmezdi
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LORDTEK 7 yıl en beğenilen
Harika!!! Tam da mobil işletim sistemlerinden kişisel bilgi güvenliği alanında ümidimi kesmiştim ki Mozilla'nın çalışma yapmış olduğunu öğrendim. Ne google'a ne de apple'a güvenmiyorum. Mozilla'nın bizi bu çıkmazdan kurtarabilecek olması güzel. Umarım mücadeleci (en iyi olamasa bile) bir yapı ortaya koyabilir. Teşekkürler Mozilla.
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