Mozilla, Boot to Gecko mobil işletim sisteminin ilk sunumunu MWC 2012'de yapacak

Firefox internet tarayıcısı ile tarayıcı pazarında önemli bir devrim yapan Mozilla vakfı, uzun bir süredir aynı başarıyı mobil işletim sistemi alanında göstermek için çalışmalar yapıyor. Boot to Gecko (B2G) adı verilen Mozilla vakfının mobil işletim sistemi ile ilgili ilk sunumun MWC 2012 fuarında yapılacağı bildirildi.

B2G platformunun kullanıcı arayüzü ve uygulama düzeni tamamen standart web teknolojileri temel alarak geliştirildi ve arka planda Mozilla'nın Firefox tarayıcısında kullandığı Gecko HTML işleme motoru kullanılıyor.

Mozilla teknoloji yöneticisi Brendan Eich, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda MWC 2012 fuarında B2G platformundan örnekler sunacaklarını ve projenin cezbettiği ortaklarından birisini de yine bu fuarda duyuracaklarını açıkladı. Bu ortak firma şu an B2G üzerinde kendi kişisel ev ekranını geliştirmekle meşgul.

B2G projesinin kullanıcı arayüzü olacak Gaia ile ilgili birkaç görsel de internette paylaşıldı. Android ve iOS platformundan esintiler taşıyan Gaia arayüzünün oldukça başarılı olduğu ifade ediliyor.

Mozilla'nın yol haritasına göre B2G projesi 2012 ikinci çeyrekte ürün aşamasına ulaşacak. Mozilla'nın projeye büyük önem verdiği ve bu hızla devam ettiğinde belirtilen takvime yetiştirileceği düşünülüyor.





