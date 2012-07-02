Mozilla, Firefox OS için görüşmelere başladı

Mozilla, üzerinde çalıştığı Boot to Gecko adındaki HTML5 tabanlı mobil işletim sistemi için operatörlerle görüşmelere başladığını duyurdu.





Mozilla yeni işletim sisteminin adını Firefox OS şeklinde değiştirmiş. Mozilla; Deutsche Telekom, Etisalat, Smart, Sprint, Telecom Italia, Telefonica ve Telenor gibi farklı ülke operatörleriyle ortaklık görüşmelerine başladı. Operatörlerin de desteğini arkasına alan Mozilla, platformlar arasında açık web standartları tecrübesi inşa ederek, maliyetleri düşürmeyi planlıyor.





Mozilla mobil ekosistemini tamamen açık kaynak ve HTML5 tabanlı olmasını istiyor. TCL ve ZTE firmaları, Snapdragon işlemcisini temel alan ilk Firefox OS cihazlarını üretmek istediklerini açıkladı. İlk Firefox OS telefonları 2013 yılında Brezilya'da Telefonica tarafından piyasaya sürülecek.





İnternet dünyasına açık kaynak tarayıcısı ile yeni bir anlayış kazandıran Mozilla, mobil işletim sistemi ile bu anlayışı mobil dünyasında devam ettirmek istiyor.