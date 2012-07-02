Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mozilla, Firefox OS için görüşmelere başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
13
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mozilla, üzerinde çalıştığı Boot to Gecko adındaki HTML5 tabanlı mobil işletim sistemi için operatörlerle görüşmelere başladığını duyurdu.

Mozilla yeni işletim sisteminin adını Firefox OS şeklinde değiştirmiş. Mozilla; Deutsche Telekom, Etisalat, Smart, Sprint, Telecom Italia, Telefonica ve Telenor gibi farklı ülke operatörleriyle ortaklık görüşmelerine başladı. Operatörlerin de desteğini arkasına alan Mozilla, platformlar arasında açık web standartları tecrübesi inşa ederek, maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

Mozilla mobil ekosistemini tamamen açık kaynak ve HTML5 tabanlı olmasını istiyor. TCL ve ZTE firmaları, Snapdragon işlemcisini temel alan ilk Firefox OS cihazlarını üretmek istediklerini açıkladı. İlk Firefox OS telefonları 2013 yılında Brezilya'da Telefonica tarafından piyasaya sürülecek.

İnternet dünyasına açık kaynak tarayıcısı ile yeni bir anlayış kazandıran Mozilla, mobil işletim sistemi ile bu anlayışı mobil dünyasında devam ettirmek istiyor. 

http://thenextweb.com/insider/2012/07/02/mozilla-signs-up-sprint-and-other-carriers-for-its-mobile-html5-project-branded-firefox-os/?utm_source=Twitter&utm_campaign=social%20media&awesm=tnw.to_o0mr&utm_medium=Spreadus Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Zuko 7 yıl en beğenilen
Firefox OS, FOS çıkmaz inşallah.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 7 yıl
Ubuntu da tablet ve mobil işletim sistemi işine girdi, şu an da geliştiriyor. Keşke ortaklaşa iş yapsalardı ...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yetkili Bi Abi 7 yıl
walter06
Şaka mı ya :D Ne diye uğraşıyor bunlar daha Android ve İOS varken kim ne yapsın Firefox OS u rekabet iyidir dicem de piyasada adı bile duyulmaz ki bunların.Hele Türkiye gibi bir yerde

piyasada Nokia gibi bi cihaz varken neden Apple'la Google bu işe girdi ki? Unix varken neden Windows bu işe el attı ? Veya Ford gibi bi araba varken neden Ferrari'yi yaptılar ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
walter06 7 yıl
Şaka mı ya :D Ne diye uğraşıyor bunlar daha Android ve İOS varken kim ne yapsın Firefox OS u rekabet iyidir dicem de piyasada adı bile duyulmaz ki bunların.Hele Türkiye gibi bir yerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardakbaycan 7 yıl
Konuyu saptırıyor gibi olucak ama android firefox son sürüm tarayıcıda ani takılmalar yaşayan var mı? Yakınlaştırma hareketi sorunsuz fakat yukarı aşağı dolaşımda takılma sorunları yaşıyorum, bana özel olma şansını sorguluyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Ege 7 yıl
2013 yılında baya OS seçeneği olacak.Android 4.1, iOS 6,WP 8,Firefox OS,Tizen,Ubuntu Mobile ve BB 10.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 7 yıl en beğenilen
Firefox OS, FOS çıkmaz inşallah.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 7 yıl
Bende taratıcı chrome geçtim bazı sitelerde sayfayı göstermiyor ve çok yavaş çalışıyor. chrome 2-3 sn daha hızlı sayfaları göruntülüyor senelerden beri firefox kullanıyordum. umarım kısa zamanda kendini toparlar bizde sevdigimiz arayüze tekrar kavuşuruz..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 7 yıl
Ubuntu da tablet ve mobil işletim sistemi işine girdi, şu an da geliştiriyor. Keşke ortaklaşa iş yapsalardı ...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 7 yıl
bir google değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 7 yıl LKLC
LKLC

bir google değil.

chrome önce shockwave ile çökme sorununu çözsün de sonra konuşun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-mehmet- 7 yıl
Mozilla tarayıcı performansı olarak son zamanlarda düşüşte demek ağırlık işletim sisteminde tarayıcıya fazla ağırlık vermiyorlar ondan ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 7 yıl
senatorlines
Mac OSX Lionaa benzetmişler Apple dava açbilir bunlara da :)

ÖZGÜR BİR SİSTEME HİÇ BİR ŞEKİLDE DAVA AÇAMAZ
TASARIMSAL OLARAK AÇICAK OLSALAR UBUNTUYA DAVA AÇARLARDI
(İpad iphone tasarımından bahsetmiyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2269 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber ve
2 etiket daha firefox os Mozilla
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın Menüsü: DH'de bu hafta ne var? video inceleme 7 yıl 1e1 : Creative Kablosuz Ses Sitemleri D80-D100-D200 Bluetooth Hoparlör, WP-250 kulaklık ve Zen MP3 Çalar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim